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После смерти 2-летнего мальчика в ДТП новосибирские следователи возбудили дело

Ребенок ехал на санках, когда в него врезался Mitsubishi

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Авария произошла на улице Выставочной

Авария произошла на улице Выставочной

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В Новосибирске следователи завели уголовное дело после смерти 2-летнего мальчика, которого машина на Выставочной сбила в конце декабря 2021 года. По делу обвиняется 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля.

Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

— По данным следствия, 24 декабря 2021 года в утреннее время водитель, управляя транспортным средством, двигаясь по внутридворовой территории дома по улице Выставочной, совершила наезд на 2-летнего пешехода. После происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение, однако 9 января 2022 года от полученных повреждений скончался, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, автомобиль сбил ребенка в 08:00. Женщина-водитель, которая была за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, ехала задним ходом вдоль дома. Она наехала на санки, в которых был двухлетний мальчик. Ребенка с тяжелой травмой головы и ушибами увезли в больницу.

Ранее в Новосибирске водитель скорой насмерть сбил 7-летнюю девочку, которая шла в музыкальную школу. Ее отец рассказал корреспонденту НГС, как всё произошло.

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ДТПследователи
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