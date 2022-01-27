После смерти 2-летнего мальчика в ДТП новосибирские следователи возбудили дело

В Новосибирске следователи завели уголовное дело после смерти
Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).
— По данным следствия, 24 декабря 2021 года в утреннее время водитель, управляя транспортным средством, двигаясь по внутридворовой территории дома по улице Выставочной, совершила наезд на
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, автомобиль сбил ребенка в 08:00. Женщина-водитель, которая была за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, ехала задним ходом вдоль дома. Она наехала на санки, в которых был двухлетний мальчик. Ребенка с тяжелой травмой головы и ушибами увезли в больницу.
Ранее в Новосибирске водитель скорой насмерть сбил