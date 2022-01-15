«Иди вымой свою поганую кровь»: муж 8 часов убивал жену, а крики слышали соседи. Почему ее не спасли?

На Рождество, 7 января, когда россияне в теплом семейном кругу отмечали светлый праздник, в одной из городских больниц врачи боролись за жизнь
Ничем не приметная старая девятиэтажка, каких в городке Нефтяников полно. Неприлично облупленные стены во втором подъезде дома 15 украшают снежинки, расклеенные жильцами для новогоднего настроения, где-то — рисунки по мотивам детских сказок, сохранившиеся с советских времен. «Двушка», где убивали Раису, находится на
Известно, что обвиняемый в преступлении Дмитрий работал вахтовым методом — уезжал на заработки в другой город на 1–2 месяца. Его жена Раиса делала маникюр клиенткам на дому и занималась воспитанием маленького сына. По словам соседей, эта семья переехала в их дом меньше года назад, когда конкретно — никто уточнить не может. До этого времени их жилье сдавалось. Старушка с верхнего этажа Тамара Александровна рассказала, что когда-то давно работала старшей по дому, тогда в этой квартире жила собственница — мать обвиняемого в преступлении Дмитрия.
— Мать его — тигра натуральная. Я когда показания собирала, прихожу к ней, а она вот такая, — бабушка показывает характерный жест, прикладывая руку к горлу. — Я ей говорю: «Ты на меня не рычи и не ругайся. Я тебе плохого ничего не сделаю». Она сама эту квартиру купила. Жила здесь, потом стала квартирантов пускать, а потом сын с семьей туда переехал.
Пенсионерка вспомнила, что в последний раз видела Дмитрия 4 января. Он заходил к ней, чтобы выяснить, откуда доносится раздражающий шум работающего перфоратора, попутно поздравил с наступившим новым годом.
— Димка-то шел по лестнице и за перила держался. Потом смотрю, у меня звонок сорван, лежит на полу. Ну он и не работал, — рассказывает Тамара Александровна недавние события и добавляет, что утром 6 января слышала, как какая-то женщина кричала и просила о спасении. Пенсионерка тогда поднялась на два этажа выше. С ее слов, обычно на
— Я даже и не подумала про семью Дмитрия. Я только один раз его с женой видела и мальчика их — всех вместе. Я только с ними «Здравствуйте» и всё — не общалась, — добавляет женщина.
Ее соседка по тамбуру тоже слышала в тот день женские вопли. Около 11 часов утра она вернулась со смены, но не смогла уснуть. Лучше всего ссору было слышно на кухне. Женщина тоже подумала, что зачинщики скандала живут где-то на верхних этажах.
— Я слышала такие слова: «Иди вымой свою поганую кровь». Думаю: «Наверное, он ей голову пробил. Откуда слова про кровь?» Я надела тапочки, пошла по этажам. Спать-то невозможно. Она прямо помощи просит. Потом вроде как поуспокоилось чуть-чуть. Подойду к одной двери — не слыхать. К другой — тоже. Вернулась. И вот слышу, что кто-то рядом. Никогда бы не подумала, что оттуда. Думала, что наверху. Потом он ее опять вроде бы начал бить, потому что она очень кричала сильно снова. Потом хотели вызвать полицию... Потом снова всё успокоилось, и мы уехали. Нас не было, — призналась собеседница и отметила, что никогда не встречалась с этой семьей.
Погибшую Раису соседи видели крайне редко, ее мужа Дмитрия — немногим чаще. Иногда его замечали гуляющим с
Соседка Наталья, живущая этажом ниже, после случившегося рассказала в социальной сети, что за последние полгода пять раз вызывала полицию в квартиру этой семьи, поскольку часто слышала непонятные стуки, детские крики и ссоры пары, которая выясняла отношения. Она неоднократно поднималась к Раисе и предлагала ей помощь. Как выяснилось, делала только хуже. За такое общение женщина получала очередных тумаков.
— В Омске есть дом для таких женщин, где с ними работает психолог. Их кормят, одевают, находят работу. Я готова была отвезти ее туда, помочь собрать вещи. Но всегда слышала одно: «У нас всё хорошо. Вы видите на мне побои? Нет. Ну, и идите». Я спрашивала: «Почему вы кричите тогда: «Спасите, помогите, не бей»?» Почему ребенок кричит?» Ответ: «Такого не было», — рассказывает Наталья.
Утром 6 января ее муж, кроме криков и звуков от сильных ударов, слышал, как обвиняемый в преступлении Дмитрий обращался к жене в агрессивной форме, матерился. Ребенок плакал. Мужчина постучался к ним в дверь, но ему не открыли. Через какое-то время стали доноситься фразы из серии: «Вставай, убирай кровь за собой». Сосед уехал на работу. Наталья вызвала полицию и обратилась за помощью к старшему по дому Алексею.
— Полицейские приняли заявление у Натальи. По ее просьбе поднялись на четвертый этаж, постучали в дверь, никто им не открыл. На этом действие полиции закончилось. Они поехали на лифте. Дмитрий в это время вышел с ребенком на улицу, я с ним поздоровался: «Здрасьте», а он в ответ: «Забор покрасьте». У него было грубое общение. Полицейские вышли из подъезда, посмотрели, что гуляет отец с ребенком. Один сказал, что у них есть к Дмитрию вопросы, на что тот ответил, что у него их нет ни к кому. То есть полицейские знали, что это он выходил, предполагаемый убийца, но просто сели в машину и уехали. Было примерно 9 часов вечера, — рассказывает старший по дому Алексей Кулисов.
После этого Дмитрий с сыном сразу же вернулся в квартиру. Старший по дому вместе с одним из соседей попытались уговорить впустить их в жилье, чтобы удостовериться, что с Раисой всё в порядке. Как выражается старший по дому, они втирались в доверие и брали преступника штурмом. Убийца угрожал и пытался объяснить, что жена пьяная, поэтому выйти сама не может. После 15 минут переговоров им удалось войти. В «двушке» не было света, комнату лишь тускло освещал работающий телевизор. На брошенном на пол матрасе лежала женщина, укрытая одеялом. В такой темноте сориентироваться было сложно, но всё-таки мужчины заметили, что с Раисой что-то не так. Им показалось, что левая половина ее лица синего цвета. Тогда они решили вызвать скорую помощь.
— Дмитрий попросил не вызывать медиков, утверждая, что всё нормально. Он испугался и сказал, что если приедут врачи, то всё, ему капец. Я думаю, что он полностью понимал, что если приедет скорая, то приедет и полиция, и его закроют. Он ясно это осознавал, — продолжает Алексей.
Практически одновременно со скорой приехала и старшая дочь пострадавшей вместе с бабушкой. Своим ключом она помогла открыть входную дверь, поскольку преступник не хотел впускать медиков в дом. Когда они вошли и включили свет, то увидели страшную картину: весь палас был залит красными пятнами, голова Раисы пробита, а лицо было буквально черным от засохшей крови. Женщину госпитализировали. У нее диагностировали переломы носа, головы, ребер, обнаружили пробитое легкое и ожоги лица (со слов одной из соседок, Дмитрий умывал жену от крови кипятком).
Соседка Наталья помогла быстро собрать вещи
— Все обстоятельства будут выясняться в ходе расследования. Мы будем запрашивать все материалы по выездам у полиции, обязательно проверять условия и причины, которые способствовали совершению преступления, — прокомментировали в Следственном комитете по Омской области.
После публикации подробностей произошедшего в социальной сети Наталью и других соседей оперативно попросили подписать документы о неразглашении информации без разрешения следователей.
В Следственном комитете по Омской области сообщили, что супружеская пара, до того как случился конфликт, в течение нескольких дней употребляла спиртное. На допросе Дмитрий рассказал следователям, что избил жену за то, что она легла спать, не накормив
Подозреваемого в убийстве Дмитрия задержали. На следующий день, 8 января, в здании Первомайского суда его взяли под стражу. На время расследования он будет находиться в СИЗО. В отношении омича возбудили уголовное дело по
Сегодня Раиса могла бы быть жива. Конфликт в семье начался 6 января в 11 часов утра и закончился в 19 часов. Получается, что несчастную убивали на протяжении 8 часов, но никто не смог ей помочь, хотя ясно слышали крики о помощи. Кто виноват? Будут ли наказаны полицейские? Разбираться следователям, а мы следим за ситуацией.
10 советов, где искать защиты и что делать, чтобы не оставаться жертвой
Как можно помочь жертвам насилия, рассказывает Алена Попова, сооснователь общественной организации «ТыНеОдна»:
— Если вы попали в цикл насилия, то из насилия необходимо выйти. Обычно сделать самой это крайне тяжело, поэтому существуют помогающие организации. Надо понять одно: пострадавшая никогда не виновата в насилии. В насилии всегда виноват только насильник. При этом тоже надо знать, что, спасая себя и выходя из круга насилия, вы в том числе помогаете насильнику не перейти красную черту. Какая есть система действий:
- Если вы готовы пойти в полицию, надо пойти и заявить.
- Будет назначен больничный при вреде здоровью — берите больничный.
- Надо будет пройти судмедэкспертизу: судмедэксперту необходимо описать в подробностях каждую травму, включая, например, цвет синяков.
- Если вы хотите пойти в полицию, но не знаете, что писать, как писать, то есть круглосуточный телефон доверия для пострадавших от насилия центра «Анна»*:
8 800 7000 600.
- Если нужна и прямо срочно юридическая консультация или психологическая (причем есть разные: отдельно — для женщин, отдельно — для мужчин). Если необходимо бесплатное последующее сопровождение дела, то можно обратиться в Центр бесплатной юридической помощи для пострадавших от насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений.
- Если вы столкнулись с сексуальным насилием, то поможет центр «Сестры» —
8 499 901 02 01.Юридическую поддержку в случаях нарушения прав человека также оказывает проект «Правовая инициатива». Телефоны: 8 (499) 678–21–37, +7 981 713 20 83. Если необходимо уйти, убежать в кризисный центр, то все кризисные центры можно найти на карте центра Насилию.нет*
- Инструкции для пострадавших, а также инструкции для свидетелей насилия можно также найти здесь.
- По вопросам размещения в кризисные центры без регистрации в Москве, например, можно обратиться в центр «Китеж»: Ватсап
+7 (916) 920–10–30, 8 (499) 110–00–41.
- Для того чтобы предпринимать какие-либо действия, если насилие не возникло прямо сейчас, в моменте, а есть первые сигналы, либо оно уже проявилось, то вы как пострадавшая не имели возможности уйти, составьте план безопасности. Список всех помогающих организаций по России можно найти здесь.
- По психологической помощи «ТыНеОдна» телефоны: для женщин —
8 800 707–78–46НеГорячаяЛиния помощи женщинам, для мужчин — 8 800 707–54–65. Записаться на юридическую консультацию можно через форму на сайте. Если истории необходима огласка /информационная поддержка, то ее также можно сообщить команде проекта через форму на сайте tineodna.ru
*Признан в России иноагентом.