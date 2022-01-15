«Иди вымой свою поганую кровь»: муж 8 часов убивал жену, а крики слышали соседи. Почему ее не спасли?

Пенсионерка вспомнила, что в последний раз видела Дмитрия 4 января. Он заходил к ней, чтобы выяснить, откуда доносится раздражающий шум работающего перфоратора, попутно поздравил с наступившим новым годом.



— Димка-то шел по лестнице и за перила держался. Потом смотрю, у меня звонок сорван, лежит на полу. Ну он и не работал, — рассказывает Тамара Александровна недавние события и добавляет, что утром 6 января слышала, как какая-то женщина кричала и просила о спасении. Пенсионерка тогда поднялась на два этажа выше. С ее слов, обычно на 7-м воюет некий сосед Миша, но его не оказалось дома. Это подтвердили и соседи из квартиры напротив.

— Я даже и не подумала про семью Дмитрия. Я только один раз его с женой видела и мальчика их — всех вместе. Я только с ними «Здравствуйте» и всё — не общалась, — добавляет женщина.