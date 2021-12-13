Как мертвая девушка в коробке вывела на след банды убийц с вокзала — история серии преступлений в Новосибирске

События осени 2003 года всколыхнули Новосибирск: за два месяца в районе Железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный бесследно пропало более десятка пассажиров-транзитников и приезжих. Почти всех их спустя несколько дней находили в разных частях берега Оби мертвыми, раздетыми и ограбленными. Погибшим ставили одну причину смерти — переохлаждение. Загадочное исчезновение мужчин-пассажиров было разыграно как будто по одному сценарию: сошел с поезда, пропал, найден у реки замерзшим. По составленному экспертами психологическому профилю оперативники искали банду жестоких убийц-грабителей, а нашли учителя физкультуры и его учениц. Как сыщикам удалось выйти на след преступной группы — в материале Ольги Кирсановой.
Бесследно пропавшие
В октябре с железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный начали бесследно пропадать люди — почти все иногородние. Через несколько дней их тела находили в безлюдных местах разных районов города: на берегу Оби и в лесополосе. Несмотря на октябрьскую стужу, на мужчинах не было верхней одежды. Также при них не оказывалось ни денег, ни документов.
— У некоторых найденных были следы побоев. Но, по заключениям экспертов, смерть наступала не из-за нанесенных телесных повреждений, а от переохлаждения. Это были мужчины среднего возраста, немаргинальной внешности, хорошо одетые, пассажиры проезжающих поездов. Количество найденных тел начало увеличиваться в арифметической прогрессии, — вспоминает Алексей Гаврилов, занимавший должность начальника криминальной милиции Железнодорожного РУВД.
Сыщики предположили, что на железнодорожном вокзале и прилегающей к нему территории орудует банда убийц, грабящих своих жертв. Оперативники вели круглосуточную работу по установлению и розыску причастных к жестоким преступлениям.
— Были привлечены все ресурсы для поимки жестоких убийц: специалисты работали над созданием психологического портрета преступников, сотрудники ДПС останавливали всех подозрительных водителей, была подключена агентурная сеть, ориентированы наружные службы, участковые уполномоченные, инспектора ПДН. То есть на тот момент в интересах уголовного розыска работало всё управление фактически. Задержать на тот момент никого не удалось, но вал трупов удалось сбавить, — рассказывает Алексей Гаврилов.
Коробка с мертвой девушкой
Казалось бы, профиль злодея был создан: в поисках легкой добычи неизвестные охотятся на мужчин-пассажиров среднего возраста, ожидающих прибытия своего поезда. Именно они и стали жертвами преступников. Однако найденное на берегу Оби тело молодой девушки стало нестыковкой в недавно созданном профиле подозреваемого.
Как вспоминает служивший в то время участковым в Железнодорожном районе Новосибирска Евгений Денисов, тело было упаковано в коробку и брошено в кустах у воды.
— О страшной находке мне сообщили рыбаки. В районе пескобазы всегда горожане рыбачили. Вдоль Оби кустарник растет, там и обнаружили коробку с девушкой. На теле были синяки и кровоподтеки. Я вызвал оперативную группу. Девушка не с моего участка была, так как я всех жителей вверенной мне территории знаю. Позже выяснилось, что она вообще не из Новосибирска. Вообще было очень много людей найдено — жертв вот этой преступной группы. Количество уже и не вспомню, — говорит Евгений Денисов.
При мертвой девушке нашли документы на имя
Прибывшие на адрес оперативники застали двух девушек, которые снимали квартиру. Ими оказались
Вскоре пришел анализ по найденной в коробке Клостер, который показал, что девушка скончалась от переохлаждения. В точности, как и остальные жертвы, исчезнувшие с железнодорожного вокзала. Однако в отличие от предшественников в крови юной Маргариты обнаружили психотропное вещество.
— Найденное в крови вещество обладает успокаивающим действием, ослабляющим реакцию на внешние раздражители. А также является сильнодействующим психотропным препаратом: при употреблении даже с небольшим количеством алкоголя он действовал как снотворное, причем мгновенно. А через три часа в организме не остается и следа его присутствия, — пояснил криминалист.
Оперативники стали изучать личность Маргариты и ее жизнь в Новосибирске. Выяснилось, что вчерашняя студентка провинциального училища приехала учиться в большой город на проводника. Она уже поступила и возвращаться перед учебой в родной Татарск не планировала. А это автоматически ее исключало из списка пассажиров. Да и где преступники с ней познакомились, тоже не удалось установить.
Ловля на живца
В Новосибирске продолжались активные поиски грабителей-убийц. Оперативники даже прибегли к ловле на живца: несколько сотрудников в штатском сновали по вокзалу, создавая видимость ожидания поезда. Всех их проинструктировали о том, что они должны выходить на связь каждый час, а в случае чего звонить напрямую руководителю операции. Но самое главное — ни при каких условиях не покидать место дислокации.
В назначенный час на связь не вышел один из милиционеров под прикрытием: сначала он не брал трубку, а потом телефон и вовсе стал недоступен. Все были подняты по тревоге — территорию вокзала оцепили. Но сотрудник бесследно исчез. Весь личный состав Железнодорожного РОВД и коллеги из других отделов занялись поисками пропавшего.
Квадрат за квадратом сотрудники прочесывали город, и только под утро милиционера удалось найти на берегу Оби. Раздетый, без денег и телефона, с пробитой головой и без сознания. Рядом валялась пивная бутылка. Очнувшись в больнице, мужчина рассказал, как познакомился с двумя девушками и выпил с ними пива. Знакомство, по его словам, проходило настолько естественно, что никаких подозрений девушки у него не вызвали. Что случилось потом, опер не помнил.
Эксперты, исследовавшие осколки разбитой бутылки, озвучили результаты: в пиве обнаружили остатки сильного психотропного препарата. Такого же, который был найден в крови мертвой Маргариты Клостер. На стекле от пивной бутылки остались отпечатки пальцев Чекалиной и Шелковниковой — тех самых приятельниц убитой девушки, которых совсем недавно опросили следователи.
Инцидент с пропавшим оперативником походил на истории исчезновений транзитников с железнодорожного вокзала, а Чекалина с Шелковниковой прекрасно подходили на роль клофелинщиц (преступниц, которые применяют сильнодействующий наркотик для усыпления жертвы с целью последующего ограбления. — Прим. ред.).
Кровавая тройка из Тогучина
Оперативники ворвались в квартиру Чекалиной и Шелковниковой, но застать удалось только одну из них — Чекалину, в спешке собиравшую вещи, чтобы бежать. Здесь же сыщики обнаружили несколько упаковок с препаратом, остатки которого нашли в крови жертв. Загнанная в угол и брошенная подельниками Чекалина во всём призналась и рассказала о преступлениях в подробностях: и как в их ловушку попадали пассажиры, и о Маргарите, и о том, как усыпили опера. Девушка также поведала, что они с Шелковниковой работали под чутким руководством своего земляка —
Все трое были родом из Тогучинского района Новосибирской области. Петров когда-то работал в одной из школ в райцентре, преподавал физкультуру. Летом 2003 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражи, приехал в Новосибирск и устроился грузчиком на железнодорожном вокзале. Немного поработав, бывший зэк понял, что гнуть спину — не по понятиям, нужно искать другой заработок, более легкий и прибыльный. В этот момент он случайно встретил своих бывших учениц, которые после окончания школы приехали покорять сибирскую столицу. Экс-педагог предложил объединиться и создать криминальный бизнес. Мечтающие о красивой, богатой и беззаботной жизни деревенские девчонки охотно согласились поучаствовать в такой перспективной авантюре. Об убийствах тогда речи не шло, им и в голову не приходило, чем всё закончится.
Втроем они стали проживать в квартире на Красном, которую снимал физрук. Разработав план действий и распределив роли, Петров дал четкие инструкции своим младшим коллегам. Девушки должны были знакомиться на железнодорожном вокзале с обеспеченными на вид мужчинами, желательно, чтобы те были уже немного подшофе. Под видом проституток девушки приглашали весело провести время в уютном гнездышке. Если незнакомца удавалось уломать, они садились в такси и ехали якобы на квартиру. На самом деле по дороге клиенту в алкоголь подмешивали психотропное. После того, как мужчина отключался, его везли в глухое место, раздевали, грабили и бросали умирать.
— Психотропный препарат, который преступники добавляли в алкоголь жертвам, выводился достаточно быстро — до того, как они умирали. Таким образом у нескольких потерпевших установили причину смерти — переохлаждение, — уточняет экс-начальник криминальной милиции.
На момент задержания Чекалиной Петров и Шелковникова, будто почуяв неладное, сбежали. Через пару дней Ольгу Шелковникову задержали в соседнем регионе. Беглянка начала активно сотрудничать со следствием и рассказала, что в связке с ними действовал еще один сообщник — Сергей Хапугин, выполнявший функцию доставщика. Он отвозил девочек с их жертвами от вокзала до места, где мужчин грабили. Хапугин работал таксистом на небольшом частном предприятии и ездил на белой «десятке». Как и его подельники, таксист ударился в бега. Его объявили в розыск.
Пригрозили отдать детей в сексуальное рабство
По воле случая Сергея Хапугина задержали меньше чем через сутки. Милиция объявила план «Перехват» после звонка в дежурную часть одного из жителей поселка под Новосибирском. Мужчина сообщил о похищении двух несовершеннолетних детей своего друга, который только что приехал в Новосибирск из другого региона. Сойдя с поезда, отец с сыновьями вышел на привокзальную площадь, чтобы взять такси. Водитель белой «десятки» — Сергей Хапугин — предложил подвезти на адрес, при этом недорого. Ничего не заподозрив, семья села в машину. В салоне «Жигулей» уже сидел один пассажир, как позже выяснилось, это был разыскиваемый Петров. Доехав до места назначения, таксист озвучил новую цену на проезд — в 25 раз выше ранее оговоренной. У отца семейства таких денег не оказалось. Таксист с приятелем дали ему 10 минут на то, чтобы он принес необходимую сумму, подчеркнув, что не намерены ждать дольше. Вдогонку пригрозили увезти детей и продать их в сексуальное рабство. Мужчина за минуту добежал до дома друга, к кому они ехали в гости, и попросил помощи. Новосибирец обратился в милицию.
Несколько экипажей ДПС преследовали вымогателей, но настигли их уже в городе. Мальчиков в машине не было: их буквально выбросили из машины на трассе недалеко от поселка, где высадили отца. Вместо них в салоне сидел Юрий Петров, ориентировки на которого уже несколько дней гуляли по сибирским городам. Главарь собирался покинуть пределы Новосибирской области — их взяли по пути на железнодорожный вокзал, с которого он и планировал отчалить на юг России. Алчность и жажда наживы помешали физруку это сделать. При нем обнаружили упаковки с тем самым психотропным, которое отправило на тот свет уже более десятка человек.
На допросе Петров рассказал, что идея криминального промысла возникла у него еще в колонии: «опоить и обобрать» — что может быть проще? От сокамерников он узнал о сильнодействующих психотропных препаратах и взял это на заметку. Но убивать своих жертв он не собирался, подчеркивал тогда главарь банды.
А случайная встреча с Чекалиной и Шелковниковой помогла воплощению идеи в жизнь: девчонки нужны были для приманки подвыпивших мужчин в «любовные сети». Клиентов решили цеплять на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, где всегда было полно приезжих и проезжающих, коротающих время за рюмкой водки или бутылочкой пива.
Для доставки любителей ночных забав на адрес лжепроститутки использовали всегда один автомобиль — белую «десятку» под управлением бессменного Сергея Хапугина. Употребив напичканное таблетками пиво, клиент засыпал по дороге. Его везли прямиком на берег Оби, там раздевали, грабили и оставляли умирать. Если по какой-то причине мужчина приходил в себя, его избивали до потери сознания. Поэтому на некоторых найденных телах были следы побоев.
Путь к красивой жизни обернулся тюремным сроком
— Все преступники — это социальный продукт нашего общества. Работы нет, зарплата маленькая, жрать хочется, хочется развлечения. По телику показывают, как люди живут, развлекаются, жируют. И вот человек поддается слабостям: я тоже так хочу, но заработать не могу. В этом случае — то же самое: с жаждой наживы вышли на улицу. Не могут просто отобрать, силенок не хватает, поэтому выбрали посостоятельней, подмешали, привели в бессознательное состояние человека, обобрали его. Кто-то начал приходить в сознание — попинали в голову. Кто-то умер, а кто-то, оставшись в беспомощном состоянии, замерз потом, — рассуждает Гаврилов.
Оперативники выяснили, как и почему в список жертв душегубов попала Маргарита Клостер. Ольга Шелковникова рассказала о том, что Петров предложил девушке поучаствовать в криминальной авантюре, однако та отказалась. Так как Маргарита уже была в курсе бизнеса, от нее решили избавиться навсегда. Уже по отработанной схеме ей подмешали в пиво психотропное, а когда она уснула, вывезли на берег реки. Но неожиданно Маргарита пришла в себя и попыталась вырваться. В ответ на это подруги забили девушку до смерти, засунули в коробку и спрятали в кустах у воды.
Чекалина и Шелковникова рассказали следователям обо всех жертвах. Даже о тех, о которых правоохранители не знали. Петров же, наоборот, был сдержан и категорически отрицал умысел причинить смерть ограбленным мужчинам.
Следователям удалось доказать только четыре убийства, разбои и грабежи. Более десятка смертей для злоумышленников остались безнаказанными из-за недостаточной доказательной базы.
— Все трупы мы не доказали. Взаимосвязи причины смерти просто не было. Самое главное — мы остановили вал этих смертей. В Новосибирске войны же не было на тот момент, чтобы вот такими пачками трупы собирать. Октябрь-ноябрь преступная группа деятельно молотила, мы массово мертвых находили, — поясняет Алексей Гаврилов.
Новосибирский областной суд признал банду преступной группой и 17 ноября 2005 года назначил всем участникам сроки от 6 до 19 лет лишения свободы. Главаря банды Юрия Петрова отправили за решетку на 20 лет.
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