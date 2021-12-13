Как мертвая девушка в коробке вывела на след банды убийц с вокзала — история серии преступлений в Новосибирске

А случайная встреча с Чекалиной и Шелковниковой помогла воплощению идеи в жизнь: девчонки нужны были для приманки подвыпивших мужчин в «любовные сети». Клиентов решили цеплять на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, где всегда было полно приезжих и проезжающих, коротающих время за рюмкой водки или бутылочкой пива.



Для доставки любителей ночных забав на адрес лжепроститутки использовали всегда один автомобиль — белую «десятку» под управлением бессменного Сергея Хапугина. Употребив напичканное таблетками пиво, клиент засыпал по дороге. Его везли прямиком на берег Оби, там раздевали, грабили и оставляли умирать. Если по какой-то причине мужчина приходил в себя, его избивали до потери сознания. Поэтому на некоторых найденных телах были следы побоев.



Путь к красивой жизни обернулся тюремным сроком

— Все преступники — это социальный продукт нашего общества. Работы нет, зарплата маленькая, жрать хочется, хочется развлечения. По телику показывают, как люди живут, развлекаются, жируют. И вот человек поддается слабостям: я тоже так хочу, но заработать не могу. В этом случае — то же самое: с жаждой наживы вышли на улицу. Не могут просто отобрать, силенок не хватает, поэтому выбрали посостоятельней, подмешали, привели в бессознательное состояние человека, обобрали его. Кто-то начал приходить в сознание — попинали в голову. Кто-то умер, а кто-то, оставшись в беспомощном состоянии, замерз потом, — рассуждает Гаврилов.



Оперативники выяснили, как и почему в список жертв душегубов попала Маргарита Клостер. Ольга Шелковникова рассказала о том, что Петров предложил девушке поучаствовать в криминальной авантюре, однако та отказалась. Так как Маргарита уже была в курсе бизнеса, от нее решили избавиться навсегда. Уже по отработанной схеме ей подмешали в пиво психотропное, а когда она уснула, вывезли на берег реки. Но неожиданно Маргарита пришла в себя и попыталась вырваться. В ответ на это подруги забили девушку до смерти, засунули в коробку и спрятали в кустах у воды.



Чекалина и Шелковникова рассказали следователям обо всех жертвах. Даже о тех, о которых правоохранители не знали. Петров же, наоборот, был сдержан и категорически отрицал умысел причинить смерть ограбленным мужчинам.



Следователям удалось доказать только четыре убийства, разбои и грабежи. Более десятка смертей для злоумышленников остались безнаказанными из-за недостаточной доказательной базы.



— Все трупы мы не доказали. Взаимосвязи причины смерти просто не было. Самое главное — мы остановили вал этих смертей. В Новосибирске войны же не было на тот момент, чтобы вот такими пачками трупы собирать. Октябрь-ноябрь преступная группа деятельно молотила, мы массово мертвых находили, — поясняет Алексей Гаврилов.



Новосибирский областной суд признал банду преступной группой и 17 ноября 2005 года назначил всем участникам сроки от 6 до 19 лет лишения свободы. Главаря банды Юрия Петрова отправили за решетку на 20 лет.



Что еще почитать о происшествиях прошлого

В ноябре НГС рассказывал историю громкого преступления начала нулевых — новосибирский бизнесмен, 47-летний Александр Кривобоков, легко расправился с надоевшей супругой и попытался отправить на тот свет коллег. Одного из них практически удалось свести в могилу — к счастью, тот выжил, но остался инвалидом. За свои злодеяния новосибирский отравитель получил 20 лет колонии, но год назад вышел из-за решетки и вернулся в родной город.



В Новосибирске под суд пошла пенсионерка: ее обвиняют в организации убийства супруга — 65-летнего бизнесмена Николая Жиронкина. Мужчину застрелили в январе 2020 года в дачном поселке Кудряшовском в собственном коттедже. Вместе со вдовой на скамью подсудимых попали двое ее подельников: 62-летний мужчина и его 48-летний знакомый.

