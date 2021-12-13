13 декабря понедельник
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 73.61
eur 83.12
Тема дняПротивники QR-кодов пришли к отделу полиции
Все новости
Все новости

Как мертвая девушка в коробке вывела на след банды убийц с вокзала — история серии преступлений в Новосибирске

Рассказываем, как транзитные пассажиры стали жертвами бывшего физрука и его учениц

3 092
9Обсудить

Поделиться

За два месяца с главного вокзала Новосибирска пропало больше десятка пассажиров

За два месяца с главного вокзала Новосибирска пропало больше десятка пассажиров

Поделиться

События осени 2003 года всколыхнули Новосибирск: за два месяца в районе Железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный бесследно пропало более десятка пассажиров-транзитников и приезжих. Почти всех их спустя несколько дней находили в разных частях берега Оби мертвыми, раздетыми и ограбленными. Погибшим ставили одну причину смерти — переохлаждение. Загадочное исчезновение мужчин-пассажиров было разыграно как будто по одному сценарию: сошел с поезда, пропал, найден у реки замерзшим. По составленному экспертами психологическому профилю оперативники искали банду жестоких убийц-грабителей, а нашли учителя физкультуры и его учениц. Как сыщикам удалось выйти на след преступной группы — в материале Ольги Кирсановой.

Бесследно пропавшие


В октябре с железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный начали бесследно пропадать люди — почти все иногородние. Через несколько дней их тела находили в безлюдных местах разных районов города: на берегу Оби и в лесополосе. Несмотря на октябрьскую стужу, на мужчинах не было верхней одежды. Также при них не оказывалось ни денег, ни документов.

— У некоторых найденных были следы побоев. Но, по заключениям экспертов, смерть наступала не из-за нанесенных телесных повреждений, а от переохлаждения. Это были мужчины среднего возраста, немаргинальной внешности, хорошо одетые, пассажиры проезжающих поездов. Количество найденных тел начало увеличиваться в арифметической прогрессии, — вспоминает Алексей Гаврилов, занимавший должность начальника криминальной милиции Железнодорожного РУВД.

Сыщики предположили, что на железнодорожном вокзале и прилегающей к нему территории орудует банда убийц, грабящих своих жертв. Оперативники вели круглосуточную работу по установлению и розыску причастных к жестоким преступлениям.

— Были привлечены все ресурсы для поимки жестоких убийц: специалисты работали над созданием психологического портрета преступников, сотрудники ДПС останавливали всех подозрительных водителей, была подключена агентурная сеть, ориентированы наружные службы, участковые уполномоченные, инспектора ПДН. То есть на тот момент в интересах уголовного розыска работало всё управление фактически. Задержать на тот момент никого не удалось, но вал трупов удалось сбавить, — рассказывает Алексей Гаврилов.

Коробка с мертвой девушкой

Казалось бы, профиль злодея был создан: в поисках легкой добычи неизвестные охотятся на мужчин-пассажиров среднего возраста, ожидающих прибытия своего поезда. Именно они и стали жертвами преступников. Однако найденное на берегу Оби тело молодой девушки стало нестыковкой в недавно созданном профиле подозреваемого.

Как вспоминает служивший в то время участковым в Железнодорожном районе Новосибирска Евгений Денисов, тело было упаковано в коробку и брошено в кустах у воды.

— О страшной находке мне сообщили рыбаки. В районе пескобазы всегда горожане рыбачили. Вдоль Оби кустарник растет, там и обнаружили коробку с девушкой. На теле были синяки и кровоподтеки. Я вызвал оперативную группу. Девушка не с моего участка была, так как я всех жителей вверенной мне территории знаю. Позже выяснилось, что она вообще не из Новосибирска. Вообще было очень много людей найдено — жертв вот этой преступной группы. Количество уже и не вспомню, — говорит Евгений Денисов.

Коробку с мертвой Маргаритой нашли рыбаки в кустах на берегу Оби

Коробку с мертвой Маргаритой нашли рыбаки в кустах на берегу Оби

Поделиться

При мертвой девушке нашли документы на имя 18-летней Маргариты Клостер, жительницы города Татарска Новосибирской области, а также записную книжку с номерами телефонов. В отличие от остальных номеров цифры одного из них были обведены несколько раз синим цветом. Согласно телефонному справочнику, номер был зарегистрирован на владельцев одной из квартир по улице Красный проспект, 70.

Прибывшие на адрес оперативники застали двух девушек, которые снимали квартиру. Ими оказались 18-летние Ольга Чекалина и Ольга Шелковникова. Обеих доставили в отдел. Девушки рассказали, что знают Маргариту, познакомились недавно, она захаживала к ним в гости, но недавно пропала из виду и даже не звонила. Подозрений подруги не вызывали, и следователи их отпустили, но сняли отпечатки пальцев.

Вскоре пришел анализ по найденной в коробке Клостер, который показал, что девушка скончалась от переохлаждения. В точности, как и остальные жертвы, исчезнувшие с железнодорожного вокзала. Однако в отличие от предшественников в крови юной Маргариты обнаружили психотропное вещество.

— Найденное в крови вещество обладает успокаивающим действием, ослабляющим реакцию на внешние раздражители. А также является сильнодействующим психотропным препаратом: при употреблении даже с небольшим количеством алкоголя он действовал как снотворное, причем мгновенно. А через три часа в организме не остается и следа его присутствия, — пояснил криминалист.

Оперативники стали изучать личность Маргариты и ее жизнь в Новосибирске. Выяснилось, что вчерашняя студентка провинциального училища приехала учиться в большой город на проводника. Она уже поступила и возвращаться перед учебой в родной Татарск не планировала. А это автоматически ее исключало из списка пассажиров. Да и где преступники с ней познакомились, тоже не удалось установить.

Ловля на живца

В Новосибирске продолжались активные поиски грабителей-убийц. Оперативники даже прибегли к ловле на живца: несколько сотрудников в штатском сновали по вокзалу, создавая видимость ожидания поезда. Всех их проинструктировали о том, что они должны выходить на связь каждый час, а в случае чего звонить напрямую руководителю операции. Но самое главное — ни при каких условиях не покидать место дислокации.

Среди транзитных пассажиров на железнодорожном вокзале найти «клиента» не составляло труда

Среди транзитных пассажиров на железнодорожном вокзале найти «клиента» не составляло труда

Поделиться

В назначенный час на связь не вышел один из милиционеров под прикрытием: сначала он не брал трубку, а потом телефон и вовсе стал недоступен. Все были подняты по тревоге — территорию вокзала оцепили. Но сотрудник бесследно исчез. Весь личный состав Железнодорожного РОВД и коллеги из других отделов занялись поисками пропавшего.

Квадрат за квадратом сотрудники прочесывали город, и только под утро милиционера удалось найти на берегу Оби. Раздетый, без денег и телефона, с пробитой головой и без сознания. Рядом валялась пивная бутылка. Очнувшись в больнице, мужчина рассказал, как познакомился с двумя девушками и выпил с ними пива. Знакомство, по его словам, проходило настолько естественно, что никаких подозрений девушки у него не вызвали. Что случилось потом, опер не помнил.

Эксперты, исследовавшие осколки разбитой бутылки, озвучили результаты: в пиве обнаружили остатки сильного психотропного препарата. Такого же, который был найден в крови мертвой Маргариты Клостер. На стекле от пивной бутылки остались отпечатки пальцев Чекалиной и Шелковниковой — тех самых приятельниц убитой девушки, которых совсем недавно опросили следователи.

Инцидент с пропавшим оперативником походил на истории исчезновений транзитников с железнодорожного вокзала, а Чекалина с Шелковниковой прекрасно подходили на роль клофелинщиц (преступниц, которые применяют сильнодействующий наркотик для усыпления жертвы с целью последующего ограбления. — Прим. ред.).

Кровавая тройка из Тогучина

Оперативники ворвались в квартиру Чекалиной и Шелковниковой, но застать удалось только одну из них — Чекалину, в спешке собиравшую вещи, чтобы бежать. Здесь же сыщики обнаружили несколько упаковок с препаратом, остатки которого нашли в крови жертв. Загнанная в угол и брошенная подельниками Чекалина во всём призналась и рассказала о преступлениях в подробностях: и как в их ловушку попадали пассажиры, и о Маргарите, и о том, как усыпили опера. Девушка также поведала, что они с Шелковниковой работали под чутким руководством своего земляка — 34-летнего Юрия Петрова.

Когда оперативники ворвались в квартиру на Красном проспекте, главарь банды уже подался в бега

Когда оперативники ворвались в квартиру на Красном проспекте, главарь банды уже подался в бега

Поделиться

Все трое были родом из Тогучинского района Новосибирской области. Петров когда-то работал в одной из школ в райцентре, преподавал физкультуру. Летом 2003 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражи, приехал в Новосибирск и устроился грузчиком на железнодорожном вокзале. Немного поработав, бывший зэк понял, что гнуть спину — не по понятиям, нужно искать другой заработок, более легкий и прибыльный. В этот момент он случайно встретил своих бывших учениц, которые после окончания школы приехали покорять сибирскую столицу. Экс-педагог предложил объединиться и создать криминальный бизнес. Мечтающие о красивой, богатой и беззаботной жизни деревенские девчонки охотно согласились поучаствовать в такой перспективной авантюре. Об убийствах тогда речи не шло, им и в голову не приходило, чем всё закончится.

Втроем они стали проживать в квартире на Красном, которую снимал физрук. Разработав план действий и распределив роли, Петров дал четкие инструкции своим младшим коллегам. Девушки должны были знакомиться на железнодорожном вокзале с обеспеченными на вид мужчинами, желательно, чтобы те были уже немного подшофе. Под видом проституток девушки приглашали весело провести время в уютном гнездышке. Если незнакомца удавалось уломать, они садились в такси и ехали якобы на квартиру. На самом деле по дороге клиенту в алкоголь подмешивали психотропное. После того, как мужчина отключался, его везли в глухое место, раздевали, грабили и бросали умирать.

— Психотропный препарат, который преступники добавляли в алкоголь жертвам, выводился достаточно быстро — до того, как они умирали. Таким образом у нескольких потерпевших установили причину смерти — переохлаждение, — уточняет экс-начальник криминальной милиции.

Роль доставщика клиентов в банде была отведена таксисту Сергею Хапугину

Роль доставщика клиентов в банде была отведена таксисту Сергею Хапугину

Поделиться

На момент задержания Чекалиной Петров и Шелковникова, будто почуяв неладное, сбежали. Через пару дней Ольгу Шелковникову задержали в соседнем регионе. Беглянка начала активно сотрудничать со следствием и рассказала, что в связке с ними действовал еще один сообщник — Сергей Хапугин, выполнявший функцию доставщика. Он отвозил девочек с их жертвами от вокзала до места, где мужчин грабили. Хапугин работал таксистом на небольшом частном предприятии и ездил на белой «десятке». Как и его подельники, таксист ударился в бега. Его объявили в розыск.

Пригрозили отдать детей в сексуальное рабство

По воле случая Сергея Хапугина задержали меньше чем через сутки. Милиция объявила план «Перехват» после звонка в дежурную часть одного из жителей поселка под Новосибирском. Мужчина сообщил о похищении двух несовершеннолетних детей своего друга, который только что приехал в Новосибирск из другого региона. Сойдя с поезда, отец с сыновьями вышел на привокзальную площадь, чтобы взять такси. Водитель белой «десятки» — Сергей Хапугин — предложил подвезти на адрес, при этом недорого. Ничего не заподозрив, семья села в машину. В салоне «Жигулей» уже сидел один пассажир, как позже выяснилось, это был разыскиваемый Петров. Доехав до места назначения, таксист озвучил новую цену на проезд — в 25 раз выше ранее оговоренной. У отца семейства таких денег не оказалось. Таксист с приятелем дали ему 10 минут на то, чтобы он принес необходимую сумму, подчеркнув, что не намерены ждать дольше. Вдогонку пригрозили увезти детей и продать их в сексуальное рабство. Мужчина за минуту добежал до дома друга, к кому они ехали в гости, и попросил помощи. Новосибирец обратился в милицию.

Несколько экипажей ДПС преследовали вымогателей, но настигли их уже в городе. Мальчиков в машине не было: их буквально выбросили из машины на трассе недалеко от поселка, где высадили отца. Вместо них в салоне сидел Юрий Петров, ориентировки на которого уже несколько дней гуляли по сибирским городам. Главарь собирался покинуть пределы Новосибирской области — их взяли по пути на железнодорожный вокзал, с которого он и планировал отчалить на юг России. Алчность и жажда наживы помешали физруку это сделать. При нем обнаружили упаковки с тем самым психотропным, которое отправило на тот свет уже более десятка человек.

На допросе Петров рассказал, что идея криминального промысла возникла у него еще в колонии: «опоить и обобрать» — что может быть проще? От сокамерников он узнал о сильнодействующих психотропных препаратах и взял это на заметку. Но убивать своих жертв он не собирался, подчеркивал тогда главарь банды.

Под видом проституток Чекалина с подругой выискивали прилично одетых мужчин подшофе

Под видом проституток Чекалина с подругой выискивали прилично одетых мужчин подшофе

Поделиться

А случайная встреча с Чекалиной и Шелковниковой помогла воплощению идеи в жизнь: девчонки нужны были для приманки подвыпивших мужчин в «любовные сети». Клиентов решили цеплять на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, где всегда было полно приезжих и проезжающих, коротающих время за рюмкой водки или бутылочкой пива.

Для доставки любителей ночных забав на адрес лжепроститутки использовали всегда один автомобиль — белую «десятку» под управлением бессменного Сергея Хапугина. Употребив напичканное таблетками пиво, клиент засыпал по дороге. Его везли прямиком на берег Оби, там раздевали, грабили и оставляли умирать. Если по какой-то причине мужчина приходил в себя, его избивали до потери сознания. Поэтому на некоторых найденных телах были следы побоев.

Путь к красивой жизни обернулся тюремным сроком

— Все преступники — это социальный продукт нашего общества. Работы нет, зарплата маленькая, жрать хочется, хочется развлечения. По телику показывают, как люди живут, развлекаются, жируют. И вот человек поддается слабостям: я тоже так хочу, но заработать не могу. В этом случае — то же самое: с жаждой наживы вышли на улицу. Не могут просто отобрать, силенок не хватает, поэтому выбрали посостоятельней, подмешали, привели в бессознательное состояние человека, обобрали его. Кто-то начал приходить в сознание — попинали в голову. Кто-то умер, а кто-то, оставшись в беспомощном состоянии, замерз потом, — рассуждает Гаврилов.

Оперативники выяснили, как и почему в список жертв душегубов попала Маргарита Клостер. Ольга Шелковникова рассказала о том, что Петров предложил девушке поучаствовать в криминальной авантюре, однако та отказалась. Так как Маргарита уже была в курсе бизнеса, от нее решили избавиться навсегда. Уже по отработанной схеме ей подмешали в пиво психотропное, а когда она уснула, вывезли на берег реки. Но неожиданно Маргарита пришла в себя и попыталась вырваться. В ответ на это подруги забили девушку до смерти, засунули в коробку и спрятали в кустах у воды.

Чекалина и Шелковникова рассказали следователям обо всех жертвах. Даже о тех, о которых правоохранители не знали. Петров же, наоборот, был сдержан и категорически отрицал умысел причинить смерть ограбленным мужчинам.

Следователям удалось доказать только четыре убийства, разбои и грабежи. Более десятка смертей для злоумышленников остались безнаказанными из-за недостаточной доказательной базы.

— Все трупы мы не доказали. Взаимосвязи причины смерти просто не было. Самое главное — мы остановили вал этих смертей. В Новосибирске войны же не было на тот момент, чтобы вот такими пачками трупы собирать. Октябрь-ноябрь преступная группа деятельно молотила, мы массово мертвых находили, — поясняет Алексей Гаврилов.

Новосибирский областной суд признал банду преступной группой и 17 ноября 2005 года назначил всем участникам сроки от 6 до 19 лет лишения свободы. Главаря банды Юрия Петрова отправили за решетку на 20 лет.

Что еще почитать о происшествиях прошлого


В ноябре НГС рассказывал историю громкого преступления начала нулевых — новосибирский бизнесмен, 47-летний Александр Кривобоков, легко расправился с надоевшей супругой и попытался отправить на тот свет коллег. Одного из них практически удалось свести в могилу — к счастью, тот выжил, но остался инвалидом. За свои злодеяния новосибирский отравитель получил 20 лет колонии, но год назад вышел из-за решетки и вернулся в родной город.

В Новосибирске под суд пошла пенсионерка: ее обвиняют в организации убийства супруга65-летнего бизнесмена Николая Жиронкина. Мужчину застрелили в январе 2020 года в дачном поселке Кудряшовском в собственном коттедже. Вместе со вдовой на скамью подсудимых попали двое ее подельников: 62-летний мужчина и его 48-летний знакомый.

В мае 2021 года новосибирские следователи объявили о розыске подозреваемых в изнасиловании и убийстве 13-летней школьницы из Академгородка в 2002 году. Девочка возвращалась домой после школьного мероприятия, но так и не дошла до своей квартиры. Неизвестные расправились с ней в подъезде ее дома.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вокзал Новосибирск-Главныйограблениепреступления прошлых летфизрукпогибшие пассажирыкриминальная милиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться