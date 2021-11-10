Отравитель таллием: новосибирец отправил на тот свет жену и почти убил коллегу — через 20 лет он вышел на свободу

Наполеон — спорная версия

Оперативники начали более пристально изучать личность и биографию Александра Кривобокова. Имея два высших образования, обладая высоким уровнем интеллекта, абсолютной грамотностью и харизмой, этот человек был очень амбициозен, честолюбив и самовлюблен. Деньги для него были приоритетной составляющей. Где бы он ни работал, возникали конфликты с коллегами именно из-за финансов. Он считал: для достижения целей все средства хороши.



Во время допросов он показывал следователям свое превосходство, относя себя к элите общества, а окружающих милиционеров откровенно считал ступенью ниже.



— Александр Кривобоков — этакий Наполеон местного пошиба — высокомерный и тщеславный. Во время следственных действий воодушевленно рассказывал нам, как хорошо живет, а вы, мол, неудачники и быдло и жить по-человечески не умеете, — вспоминает Тимур Сайдулин.



Роман с 21-летней Ириной Бессоновой у него начался, когда он еще был в браке с первой женой — Ириной Леонидовной. Разница в возрасте между любовниками была в 31 год. Кривобоков устроил девушку к себе личным секретарем, чтобы она всегда была рядом. С этого момента влюбленные не расставались. Однако разводиться со своей женой мужчина не спешил. Пока Бессонова не выдвинула ему условие: разводишься на ней и женишься на мне либо ставлю точку в наших отношениях. Спустя непродолжительное время умирает Ирина Кривобокова, а на 40-й день ее смерти любовница ставшего вдовцом Александра въезжает в новую квартиру в элитной новостройке. Вскоре последовала свадьба — любовники поженились, а квартира стала собственностью Кривобокова, перейдя к нему от покойной жены по наследству.



Деньги стали мотивом убийства

Новоиспеченные супруги отправились в свадебное путешествие в Эмираты, а по возвращении Александр Кривобоков сразу устроился в компанию «Модус-Н» одним из замов генерального директора. По воспоминаниям наших собеседников, Кривобоков был интересным человеком, коммуникабельным и душевным, потому сразу нашел подход к сотрудникам в офисе. И сблизился с Игорем Васильевым. Несмотря на разницу в возрасте, между ними возникли дружеские отношения. Кривобоков рассказал новому приятелю, что у него за границей есть фирма с очень перспективным будущим, и предложил ему стать соучредителем. Для этого Васильев должен был вложиться. Сумма, которую «выкатил» предприимчивый Сан Саныч, по тем временам была весьма нескромной — 70 тысяч долларов. Игорь рискнул, передав новому партнеру по бизнесу наличные. Тот же выписал ему чек на всю сумму в валюте ОАЭ, который ему гарантировал в случае чего возврат денег через банк в Эмиратах.



Когда следователи изучали этот вопрос со схемой Кривобокова, то установили, что чек действительно подлинный, но снять по нему можно было не более трех тысяч долларов. Налицо мошенничество: очевидно, что Кривобоков не собирался возвращать деньги Васильеву.



­ — То есть если бы Васильев где-то и предъявил этот чек, то ему бы обналичили только эту сумму. Спустя какое-то время он стал спрашивать у Кривобокова, как идут дела с бизнесом, как развивается их уже общая фирма. Видимо, что-то почувствовал. Он начал требовать деньги. Не то чтобы активно, но стал надоедать, как муха: «Когда вернешь? Когда вернешь?» И вот тогда произошло первое отравление. К счастью, он выкарабкался. Вышел на работу и снова начал задавать Кривобокову вопросы: «Где деньги?» Тот начинает выкручиваться: то у шейха умер сын, то траур в стране, банки не работают и тому подобное, — рассказывает детали расследования бывший оперуполномоченный Сайдулин.



«Вот и мотив», — подумали следователи. Но прямых доказательств пока нет.



Кривобоков делал вид, что сотрудничает, помогает следствию и начал подкидывать правоохранителям версии: это могло быть так, это мог быть тот и прочее.



— Мы начинаем изучать круг предполагаемых им убийц, отрабатываем все возможные варианты, чтобы отсечь все возможные способы его защиты. И находим очень интересного свидетеля — подчиненного Кривобокова, который поведал увлекательную историю. Во время совместного распития алкоголя его начальник похвастался, что у него есть кое-какие таблетки, с помощью которых можно решить определенные проблемы. Мол, и в компании «Модус-Н» мы можем выйти на определенные должности. Это было сказано по пьяни, но собеседник Кривобокова это запомнил. Что примечательно, задержанный, предлагая нам версии и лиц, которых необходимо проверить на причастность к данным преступлениям, назвал и этого человека, настояв на его проверке. Вот мы и проверили, но всё обернулось против самого Кривобокова.



Следователи собирали доказательства по крупинкам. И кажется, уже всё готово: есть мотив, есть подозреваемый, его жертвы, но… Нет орудия убийства.



Оперативники вновь обыскали квартиру Кривобокова, на этот раз поиски увенчались успехом: в барсетке, с которой он никогда не расставался, и внутреннем кармане пиджака милиционеры обнаружили остатки какого-то порошка. Экспертиза показала, что это следы таллия.



Откуда у бизнесмена смертоносный яд? Оперативники выяснили, что таллий применяется в разных видах химической оптической промышленности и приборостроении. Сотрудники криминальной милиции отправились на предприятия Новосибирска, где может применяться таллий.



— Мы стали подробно изучать его жизнь: родственные связи, а также предыдущие места работы. И выяснили, что раньше он работал начальником цеха на Новосибирском приборостроительном заводе. Руководство завода рассказало, что при производстве оптических линз они используют таллий, обрабатывают им формы, чтобы линзы не прилипали. Хоть Кривобоков работал там несколько лет до описываемых событий, его там все помнили и отзывались о нем как о грамотном, умном, способном, трудолюбивом специалисте. Удалось выяснить, что таллий свободно выносили сотрудники завода, чтобы травить мышей и крыс на дачах и в частных домах. Забегая наперед, скажу, что, когда мы его задержали, я общался с ним долго, около шести часов, и понял, что он интеллектуально очень высоко развит, умен, начитан, высокообразован и хитер. Поэтому о нем как о хорошем специалисте отзывались как в «Модусе-Н», так и на заводе. А вот о человеческих качествах отзывались не очень: хитрость, желание доминировать являлись главными в его натуре, — вспоминает Александр Сергеев.



Пазл сложился. Стало понятно: расправившись с женой и оставшись безнаказанным, Кривобоков решил устранять неугодных точно таким же способом. Не оставляя следов. Не вызывая подозрений.

