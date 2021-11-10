Отравитель таллием: новосибирец отправил на тот свет жену и почти убил коллегу — через 20 лет он вышел на свободу

Принято считать, что яд — оружие женщины. Но далеко не всегда к этому способу расправы над неприятелем прибегали представительницы прекрасного пола. Предлагаем вам вспомнить историю самого известного отравителя в Новосибирске.
Чаепитие с продолжением
В августе 1999 года в дорожную клиническую больницу Новосибирска в крайне тяжелом состоянии попал заместитель генерального директора крупной компании «Модус-Н»
Таллий — химический элемент III группы периодической системы Менделеева. Название получил от греческого слова, которое переводится как зеленая ветка. Серебристо-белый металл с сероватым оттенком, мягкий, легкоплавкий. В природе рассеян, добывают из сульфидных руд. Не имеет запаха и вкуса. Относится к высокотоксичным ядам, приводит к летальному исходу. Таллий проникает в организм через органы дыхания, неповрежденную кожу и пищеварительный тракт.
Этот яд действует на центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт, выделительную систему, кожные покровы, волосы и кости. Экспертиза показала в предоставленных биологических пробах наличие таллия. У всех пяти пациентов. Результаты экспертизы направили в правоохранительные органы.
Примечательно и то, что по Игорю Васильеву яд ударил сильнее, чем по его коллегам. После отработки нескольких версий некриминального характера, которые не подтвердились, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Следователи рассматривали новые версии: конфликт в коллективе, происки конкурентов, заказ криминальных группировок. В те годы компания «Модус-Н» была успешной: занималась операциями с ценными бумагами, транснациональными грузоперевозками, строительством, полиграфией и многим другим.
Исследовав материалы дела и проанализировав события, правоохранители определили, что отравить хотели в первую очередь Игоря Васильева — на него покушались дважды.
Также выяснилось, что массовое отравление произошло во время чаепития в честь дня рождения Васильева в офисе компании: в кабинете Игоря кто-то подменил сахар на отравленный. Все обстоятельства указывали на то, что отравителем мог быть только кто-то из собравшихся. Но кто это сделал? У кого мотив избавиться от Васильева — вопрос оставался открытым.
Нафаршированные смертью
Следователи начали изучать обстоятельства первого отравления Васильева с идентичными симптомами — за полгода до коллективного отравления он уже попадал в больницу с неустановленной инфекцией. Это произошло после возвращения из Таиланда, где он встретил Новый год. Больше всех состоянием топ-менеджера был встревожен один из его коллег Александр Кривобоков, так как отношения у них были дружеские. Он часто навещал Игоря в больнице, наблюдал за ним и рассказывал о его состоянии в офисе. В одной из таких бесед он поделился с коллегами трагической историей, произошедшей в его жизни несколько лет назад: его жена Ирина, вернувшись из поездки за границу, внезапно слегла с такими же симптомами, как у Васильева, и умерла через несколько дней.
Кривобоков как бы подвел к тому, что, скорее всего, Васильев подцепил инфекцию именно в поездке.
В тот раз Игорю повезло — удалось побороть недуг, но диагноз также поставлен не был. Все решили, что это малярия, которую он привез из Таиланда. Игорь припоминал, что его действительно кусала какая-то мошка.
Когда следователи стали более тщательно изучать этот момент, то выяснили, что сразу после поездки Васильев пригласил к себе домой двоих коллег, чтобы показать привезенные из-за границы сувениры и вместе посмотреть видео из его путешествия. Среди приглашенных был и Александр Кривобоков. Ранее он рассказывал в офисе, что отменно готовит блины, и, узнав о пристрастии Васильева к блинчикам, пообещал удивить своими кулинарными способностями. Свое обещание он выполнил именно в тот день. Кривобоков не соврал — блины действительно удались. Они вместе ими угощались, но съели не всё. Об оставшихся Александр Кривобоков позаботился — нафаршировал, чтобы Игорь Васильев мог позавтракать. Уже на следующий день Васильев оказался в больнице — он съел все приготовленные и нафаршированные блинчики. Вот тут следователи и обратили особое внимание на Кривобокова.
Первая жертва — надоевшая жена
Во время опроса сотрудников «Модуса» кто-то из них вспомнил, как Кривобоков рассказывал о смерти своей жены. Следователи решили проверить в том числе и этот факт.
— Мы изъяли историю болезни Ирины Кривобоковой из больницы, где она лежала; там описывались те же самые симптомы, которые были у Васильева: выпадение волос, парализация конечностей, общая парализация. Ирина Леонидовна скончалась в 1996 году, но диагноз не поставили, вскрытия не было: муж попросил об этом, — вспоминает события того времени Александр Сергеев, занимавший должность начальника отделения следственного отдела по УВД Дзержинского района.
Посовещавшись, правоохранители решили сделать экспертизу тела покойной и провели эксгумацию ее тела на Заельцовском кладбище. Процедура происходила тайно от родственников, чтобы не спугнуть предполагаемого преступника и не дать ему шансов что-либо предпринять.
— Это был один из редчайших случаев на тот момент, потому как крайне редко проводились эксгумации. Присутствовали сотрудники уголовного розыска, прокуратура, следственный отдел, вооруженные автоматами сотрудники. Потому что люди могли не так воспринять происходящее: выкапываем тело, не по-христиански это, и чтобы не было никаких эксцессов. Взяли образцы тканей трупа, землю со всех сторон в могиле и снизу для того, чтобы исключить источник таллия извне, который мог бы попасть в гроб и тело. Всё упаковали и отправили на экспертизу вместе с телом. Наши подозрения подтвердились заключением экспертов: в организме женщины обнаружились следы таллия, в основном в костях и волосах. Согласно экспертизе, количество таллия в организме покойной Ирины Кривобоковой в 2000 раз превышало смертельную дозу. Этой дозы хватило бы, чтобы убить целую роту солдат. Иными словами, шансов выжить у нее никаких не было, — рассказывает Сергеев.
В виновности Кривобокова уже никто не сомневался. Его решили задержать и выписали разрешение на обыски у него дома — 9 июня 2000 года отравителя задержали.
— Мы приехали рано утром, вышел Кривобоков. Поздоровались с ним, я говорю: «Поехали в отдел». Он: «Мне надо к ребенку в Мочище ехать» — у него родился сын от новой жены. Мы отвезли его в больницу, он передал бутылочки, костюмчики для малыша, после чего вместе прибыли в отдел. Там ему сообщили, что он задержан. На его вопрос, на каком основании, мы ему сказали, что он обвиняется в убийстве жены, покушении на убийство Игоря Васильева и в причинении тяжкого вреда сотрудникам компании «Модус-Н», — рассказывает Тимур Сайдулин, в те годы служивший старшим оперуполномоченным Дзержинского уголовного розыска.
Обвиняемый категорически отрицал свою причастность к вменяемым ему преступлениям. При обысках в квартире Александра Кривобокова оперативники наткнулись на документы на движимое и недвижимое имущество, ранее всё полностью принадлежавшее покойной жене Кривобокова Ирине, а ныне перешедшее в наследство ее вдовцу Александру Александровичу. «А вот и мотив», — подумали милиционеры.
— К тому же, у нас был огромный список золотых украшений, принадлежащих умершей жене. Но ничего в квартире Кривобокова обнаружено не было. Он нам объяснил, что всё золото он положил в гроб любимой супруги. Он-то не знал, что тело эксгумировали, и, естественно, там ничего не было, кроме тоненькой цепочки с крестиком на шее покойной и недорогого колечка.
А еще мы нашли дневник новой, молодой жены — Ирины Бессоновой — с описанием событий. Она рассказывает там, что ставила ультиматум на тот момент еще женатому на другой Александру: «Или она, или я», рассказывает о смерти его жены при загадочных обстоятельствах. Мне кажется, она догадывалась, что что-то тут не так, но не знала точно. Сомневаюсь, что он рассказывал ей об этом.
Но наша цель была — найти таллий. Мы не знали, как он выглядит: в порошковом виде, жидком, в любом другом. Мы даже не видели его образцы. Первый раз с таким столкнулись, — делится воспоминаниями бывший оперуполномоченный.
Наполеон — спорная версия
Оперативники начали более пристально изучать личность и биографию Александра Кривобокова. Имея два высших образования, обладая высоким уровнем интеллекта, абсолютной грамотностью и харизмой, этот человек был очень амбициозен, честолюбив и самовлюблен. Деньги для него были приоритетной составляющей. Где бы он ни работал, возникали конфликты с коллегами именно из-за финансов. Он считал: для достижения целей все средства хороши.
Во время допросов он показывал следователям свое превосходство, относя себя к элите общества, а окружающих милиционеров откровенно считал ступенью ниже.
— Александр Кривобоков — этакий Наполеон местного пошиба — высокомерный и тщеславный. Во время следственных действий воодушевленно рассказывал нам, как хорошо живет, а вы, мол, неудачники и быдло и жить по-человечески не умеете, — вспоминает Тимур Сайдулин.
Роман с
Деньги стали мотивом убийства
Новоиспеченные супруги отправились в свадебное путешествие в Эмираты, а по возвращении Александр Кривобоков сразу устроился в компанию «Модус-Н» одним из замов генерального директора. По воспоминаниям наших собеседников, Кривобоков был интересным человеком, коммуникабельным и душевным, потому сразу нашел подход к сотрудникам в офисе. И сблизился с Игорем Васильевым. Несмотря на разницу в возрасте, между ними возникли дружеские отношения. Кривобоков рассказал новому приятелю, что у него за границей есть фирма с очень перспективным будущим, и предложил ему стать соучредителем. Для этого Васильев должен был вложиться. Сумма, которую «выкатил» предприимчивый Сан Саныч, по тем временам была весьма нескромной — 70 тысяч долларов. Игорь рискнул, передав новому партнеру по бизнесу наличные. Тот же выписал ему чек на всю сумму в валюте ОАЭ, который ему гарантировал в случае чего возврат денег через банк в Эмиратах.
Когда следователи изучали этот вопрос со схемой Кривобокова, то установили, что чек действительно подлинный, но снять по нему можно было не более трех тысяч долларов. Налицо мошенничество: очевидно, что Кривобоков не собирался возвращать деньги Васильеву.
— То есть если бы Васильев где-то и предъявил этот чек, то ему бы обналичили только эту сумму. Спустя какое-то время он стал спрашивать у Кривобокова, как идут дела с бизнесом, как развивается их уже общая фирма. Видимо, что-то почувствовал. Он начал требовать деньги. Не то чтобы активно, но стал надоедать, как муха: «Когда вернешь? Когда вернешь?» И вот тогда произошло первое отравление. К счастью, он выкарабкался. Вышел на работу и снова начал задавать Кривобокову вопросы: «Где деньги?» Тот начинает выкручиваться: то у шейха умер сын, то траур в стране, банки не работают и тому подобное, — рассказывает детали расследования бывший оперуполномоченный Сайдулин.
«Вот и мотив», — подумали следователи. Но прямых доказательств пока нет.
Кривобоков делал вид, что сотрудничает, помогает следствию и начал подкидывать правоохранителям версии: это могло быть так, это мог быть тот и прочее.
— Мы начинаем изучать круг предполагаемых им убийц, отрабатываем все возможные варианты, чтобы отсечь все возможные способы его защиты. И находим очень интересного свидетеля — подчиненного Кривобокова, который поведал увлекательную историю. Во время совместного распития алкоголя его начальник похвастался, что у него есть кое-какие таблетки, с помощью которых можно решить определенные проблемы. Мол, и в компании «Модус-Н» мы можем выйти на определенные должности. Это было сказано по пьяни, но собеседник Кривобокова это запомнил. Что примечательно, задержанный, предлагая нам версии и лиц, которых необходимо проверить на причастность к данным преступлениям, назвал и этого человека, настояв на его проверке. Вот мы и проверили, но всё обернулось против самого Кривобокова.
Следователи собирали доказательства по крупинкам. И кажется, уже всё готово: есть мотив, есть подозреваемый, его жертвы, но… Нет орудия убийства.
Оперативники вновь обыскали квартиру Кривобокова, на этот раз поиски увенчались успехом: в барсетке, с которой он никогда не расставался, и внутреннем кармане пиджака милиционеры обнаружили остатки какого-то порошка. Экспертиза показала, что это следы таллия.
Откуда у бизнесмена смертоносный яд? Оперативники выяснили, что таллий применяется в разных видах химической оптической промышленности и приборостроении. Сотрудники криминальной милиции отправились на предприятия Новосибирска, где может применяться таллий.
— Мы стали подробно изучать его жизнь: родственные связи, а также предыдущие места работы. И выяснили, что раньше он работал начальником цеха на Новосибирском приборостроительном заводе. Руководство завода рассказало, что при производстве оптических линз они используют таллий, обрабатывают им формы, чтобы линзы не прилипали. Хоть Кривобоков работал там несколько лет до описываемых событий, его там все помнили и отзывались о нем как о грамотном, умном, способном, трудолюбивом специалисте. Удалось выяснить, что таллий свободно выносили сотрудники завода, чтобы травить мышей и крыс на дачах и в частных домах. Забегая наперед, скажу, что, когда мы его задержали, я общался с ним долго, около шести часов, и понял, что он интеллектуально очень высоко развит, умен, начитан, высокообразован и хитер. Поэтому о нем как о хорошем специалисте отзывались как в «Модусе-Н», так и на заводе. А вот о человеческих качествах отзывались не очень: хитрость, желание доминировать являлись главными в его натуре, — вспоминает Александр Сергеев.
Пазл сложился. Стало понятно: расправившись с женой и оставшись безнаказанным, Кривобоков решил устранять неугодных точно таким же способом. Не оставляя следов. Не вызывая подозрений.
Финита ля комедия
Несмотря на железобетонную доказательную базу, Александр Кривобоков не признал вину ни во время следствия, ни в суде. Морально не подвижен, как скала, заявил, что его оговорили либо завистники, либо «менты» сшили дело белыми нитками по заказу фирмы «Модус».
К окончанию следствия некогда жизнерадостный и энергичный Игорь Васильев стал инвалидом первой группы: у него пропало зрение, практически отнялась речь, он оказался в инвалидном кресле.
10 декабря 2001 года Новосибирский областной суд признал доказательную базу следствия убедительной и достаточной для вынесения приговора. За убийство жены, двойное покушение на убийство Игоря Васильева и нанесение тяжких телесных повреждений сотрудникам фирмы «Модус-Н» суд приговорил его к максимальному наказанию по этим преступлениям — 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Оперативники считают, что это не единственные преступления Александра Кривобокова.
— Еще мутная история была у него с одним партнером по бизнесу из Чехии. Приезжали чехи в Новосибирск, чтобы строить крематорий. Это был их совместный проект, но в какой-то момент Кривобоков подумал, что его кидают с деньгами. Через какое-то время чех возвращается на родину, у него проявляются такие же симптомы, как у покойной Ирины Кривобоковой и у Игоря Васильева, через несколько дней он умирает. Мы — в Чехию, а они говорят, мол, мы его кремировали, ничем помочь вам не можем. Доказательство, но косвенное, — делится Тимур Сайдулин.
По словам бывшего опера, у Кривобокова были знакомые, с которыми у него были натянутые отношения либо ссора. Вскоре у них проявлялась симптоматика: выпадение волос и ухудшение зрения, они попадали в больницу, но выжили. Возможно, доза была недостаточной, а может, элементарное везение. Таким образом Кривобоков мстил конкурентам и неприятелям. Все эти люди не захотели писать на него заявление, а постарались стереть эти неприятные моменты из памяти.
Находясь в местах лишения свободы, Кривобоков неоднократно обращался в суд с прошениями об условно-досрочном освобождении и смягчении режима содержания, но всякий раз получал отказ. Отбывая срок за решеткой, экс-бизнесмен получил профессию повара
Квартира, в которую заехал Кривобоков с экс-любовницей сразу после убийства жены в 1996 году, все эти годы была переходящим кубком. По данным «Контур.Фокуса», она то отчуждалась, то возвращалась к Кривобокову. На данный момент, начиная с 2006 года единственным собственником квартиры является Ирина Бессонова — бывшая любовница, а ныне — законная супруга Александра Кривобокова.
К сожалению, нам не удалось встретиться с ним, чтобы поговорить: дверь журналисту не открыли, а лишь легкими шаркающими шагами удалились вглубь квартиры.
Что еще почитать о происшествиях прошлого
20 лет назад — 7 августа 2001 года — в Новосибирске произошло одно из самых громких заказных убийств. В служебной «Волге» по дороге на работу застрелили вице-мэра Игоря Белякова. Спустя четыре года полицейские задержали киллера — бывшего снайпера Александра Каталицкого. В 2006 году ему вынесли приговор: 14 лет колонии строгого режима. Заказчик так и не был найден. Корреспондент НГС поговорила со вдовой вице-мэра Новосибирска.
В Новосибирске под суд пошла пенсионерка: ее обвиняют в организации убийства супруга —