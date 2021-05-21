Следователи ищут насильников и убийц школьницы в Академгородке: что известно о преступлении 2002 года

Следователи ищут убийц и насильников новосибирской школьницы
Сегодня, 21 мая, новосибирские следователи объявили о розыске подозреваемых в преступлении, которое случилось в
Что говорят в СК
— В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) расследуется уголовное дело, возбужденное в
СК опубликовал сразу несколько изображений, не уточняя, скольким людям принадлежат фотороботы.
Что помнят о том преступлении силовики
Инцидент, о котором идет речь в сообщении СК, произошел в октябре
— На момент, когда я работал в прокуратуре Советского района, дело было не раскрыто. Дело было громкое. Оперативно-разыскные мероприятия ничего не дали. Все версии отрабатывались, мы работали день и ночь, — рассказал корреспонденту НГС экс-прокурор Советского района
Что писали в прессе в 2002 году
Публикации тех лет о преступлении немногословны. Из них мы узнаём, что
— В окно ее видели родители. Дочка помахала рукой маме. Зашла в подъезд. В квартиру школьница не успела войти. Истекающую кровью Настю обнаружили на лестничной площадке родители, — пишет издание.
По информации ksonline.ru, как позже покажет судебно-медицинская экспертиза, перед расправой школьницу зверски изнасиловали.
— Расследование убийства взял под личный контроль прокурор области, и сейчас работу оперативно-следственной бригады лично курируют руководители ГУВД Новосибирской области. Пока представители силовых ведомств не дают официальных комментариев по поводу произошедшего, что дает обильную почву для распространения слухов. Местные жители считают, что в Советском районе Новосибирска появился маньяк, и боятся выпускать детей на улицу, — рассказывал в октябре
На этой неделе НГС рассказывал о другом старом убийстве, которое произошло