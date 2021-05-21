22 мая суббота
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 73.58
eur 89.94
Тема дняСпящая Дарьяна 7 лет не реагирует на мир

Все новости

Все новости

Следователи ищут насильников и убийц школьницы в Академгородке: что известно о преступлении 2002 года

19 лет назад в доме на улице Демакова погибла 13-летняя девочка

24 510
78Обсудить

Поделиться

Преступление произошло на <nobr class="_">улице Демакова</nobr>

Преступление произошло на улице Демакова

Поделиться

Следователи ищут убийц и насильников новосибирской школьницы

Сегодня, 21 мая, новосибирские следователи объявили о розыске подозреваемых в преступлении, которое случилось в 2002 году в Советском районе города. Представители СК РФ по НСО отказались объяснять, почему решение о размещении ориентировок было принято сейчас, сославшись на тайну следствия.

Что говорят в СК

— В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) расследуется уголовное дело, возбужденное в 2002 году по факту убийства, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера в отношении малолетней, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

СК опубликовал сразу несколько изображений, не уточняя, скольким людям принадлежат фотороботы.

Следователи отказываются рассказывать подробности преступления

Следователи отказываются рассказывать подробности преступления

Поделиться

Количество подозреваемых не уточняется

Количество подозреваемых не уточняется

Поделиться

Что помнят о том преступлении силовики

Инцидент, о котором идет речь в сообщении СК, произошел в октябре 2002 года в одном из домов на улице Демакова. Тогда его расследовали следователи прокуратуры.

— На момент, когда я работал в прокуратуре Советского района, дело было не раскрыто. Дело было громкое. Оперативно-разыскные мероприятия ничего не дали. Все версии отрабатывались, мы работали день и ночь, — рассказал корреспонденту НГС экс-прокурор Советского района г. Новосибирска Александр Власов.

Что писали в прессе в 2002 году

Публикации тех лет о преступлении немногословны. Из них мы узнаём, что 19 лет назад, 4 октября 2002 года, 13-летняя девочка возвращалась из школы домой. В этот день ребята поздравляли своих педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя, был концерт, об этом сообщал amic.ru со ссылкой на ГТРК «Новосибирск».

— В окно ее видели родители. Дочка помахала рукой маме. Зашла в подъезд. В квартиру школьница не успела войти. Истекающую кровью Настю обнаружили на лестничной площадке родители, — пишет издание.

По информации ksonline.ru, как позже покажет судебно-медицинская экспертиза, перед расправой школьницу зверски изнасиловали.

— Расследование убийства взял под личный контроль прокурор области, и сейчас работу оперативно-следственной бригады лично курируют руководители ГУВД Новосибирской области. Пока представители силовых ведомств не дают официальных комментариев по поводу произошедшего, что дает обильную почву для распространения слухов. Местные жители считают, что в Советском районе Новосибирска появился маньяк, и боятся выпускать детей на улицу, — рассказывал в октябре 2002 года ksonline.ru.

На этой неделе НГС рассказывал о другом старом убийстве, которое произошло 28 лет назад. В 90-х студент жестоко убил женщину в институте культуры и бесследно пропал — его нашли и недавно судили.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ17
  • ПЕЧАЛЬ14

Поделиться

Поделиться

НовосибирскСледственный комитетдетиориентировкапреступникубийствошкольницапрокуратура19-летней давности
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (78)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...