Следователи ищут насильников и убийц школьницы в Академгородке: что известно о преступлении 2002 года

Сегодня, 21 мая, новосибирские следователи объявили о розыске подозреваемых в преступлении, которое случилось в 2002 году в Советском районе города. Представители СК РФ по НСО отказались объяснять, почему решение о размещении ориентировок было принято сейчас, сославшись на тайну следствия.

Что говорят в СК