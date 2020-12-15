Новосибирец два года издевался над сожительницей, а потом забил ее до смерти

Следователи передали в суд дело против 54-летнего новосибирца, который два года истязал свою сожительницу, а потом забил ее до смерти.

— По данным следствия, обвиняемый с 2017 по 2019 год у себя в доме по улице Западной на почве личных неприязненных отношений к сожительнице систематически наносил ей побои и причинял психические страдания в виде моральных переживаний и чувства страха, воздействуя на психику дебошами на бытовой почве, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.