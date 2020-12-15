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Новосибирец два года издевался над сожительницей, а потом забил ее до смерти

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

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Дело будет рассматривать Кировский районный суд

Дело будет рассматривать Кировский районный суд

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Житель Новосибирска забил до смерти сожительницу

Следователи передали в суд дело против 54-летнего новосибирца, который два года истязал свою сожительницу, а потом забил ее до смерти.

— По данным следствия, обвиняемый с 2017 по 2019 год у себя в доме по улице Западной на почве личных неприязненных отношений к сожительнице систематически наносил ей побои и причинял психические страдания в виде моральных переживаний и чувства страха, воздействуя на психику дебошами на бытовой почве, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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В итоге 10 апреля женщина после очередного скандала умерла.

— Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно нанес сожительнице не менее трех ударов твердым тупым предметом в голову. От полученных телесных повреждений она скончалась через непродолжительное время от отека головного мозга, развившегося в результате тупой закрытой черепно-мозговой травмы, — добавили следователи.

Против мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В январе прошлого года скончалась беременная женщина после удара ножом в спину от своего сожителя — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Мы публиковали откровенные истории жертв домашнего насилия — почитайте, через что им пришлось пройти. А позже корреспондент НГС попал в секретное место, где живут отчаявшиеся женщины, — мужчинам туда вход воспрещен.

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истязаниеубийство
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