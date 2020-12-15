Новосибирец два года издевался над сожительницей, а потом забил ее до смерти

Житель Новосибирска забил до смерти сожительницу
Следователи передали в суд дело против 54-летнего новосибирца, который два года истязал свою сожительницу, а потом забил ее до смерти.
— По данным следствия, обвиняемый с 2017 по 2019 год у себя в доме по улице Западной на почве личных неприязненных отношений к сожительнице систематически наносил ей побои и причинял психические страдания в виде моральных переживаний и чувства страха, воздействуя на психику дебошами на бытовой почве, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В итоге 10 апреля женщина после очередного скандала умерла.
— Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно нанес сожительнице не менее трех ударов твердым тупым предметом в голову. От полученных телесных повреждений она скончалась через непродолжительное время от отека головного мозга, развившегося в результате тупой закрытой черепно-мозговой травмы, — добавили следователи.
Против мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В январе прошлого года скончалась беременная женщина после удара ножом в спину от своего сожителя — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.
Мы публиковали откровенные истории жертв домашнего насилия — почитайте, через что им пришлось пройти. А позже корреспондент НГС попал в секретное место, где живут отчаявшиеся женщины, — мужчинам туда вход воспрещен.