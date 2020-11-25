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В Новосибирске таксист украл у пассажира 20 тысяч рублей

Мужчину отправили в СИЗО

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На водителя такси завели уголовное дело&nbsp;

На водителя такси завели уголовное дело 

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Таксист отнял 20 тысяч у пассажира в Заельцовском районе

Полицейские поймали 22-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска — его подозревают в грабеже.

По версии следствия, 12 ноября примерно в 5 часов утра около дома на Дмитрия Донского, 39 молодой человек ограбил 62-летнего мужчину.

— Находясь на вызове и завершив поездку, водитель такси, применив физическую силу, открыто завладел денежными средствами, принадлежащими 62-летнему клиенту. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

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Полицейские составили ориентировку и выставили в розыск автомобиль подозреваемого — через 2 недели его задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Молодого человека отправили в СИЗО.

Ранее мы писали про новосибирца, который во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счета владельца смартфона с помощью SMS — в итоге мужчина получил три года условно.

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