В Новосибирске таксист украл у пассажира 20 тысяч рублей

Таксист отнял 20 тысяч у пассажира в Заельцовском районе
Полицейские поймали
По версии следствия,
— Находясь на вызове и завершив поездку, водитель такси, применив физическую силу, открыто завладел денежными средствами, принадлежащими
Полицейские составили ориентировку и выставили в розыск автомобиль подозреваемого — через
Возбуждено уголовное дело по
Ранее мы писали про новосибирца, который во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счета владельца смартфона с помощью SMS — в итоге мужчина получил три года условно.