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Сказал, что собирал коллекцию: новосибирские полицейские задержали сибиряка с незаконным арсеналом

Мужчину отправили в СИЗО

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Арсенал изъяли — всё оружие оказалось рабочим

Арсенал изъяли — всё оружие оказалось рабочим

Новосибирские полицейские задержали сибиряка с незаконным арсеналом

В Новосибирске задержали мужчину, который хранил в квартире целый арсенал, — полиция нашла у него пистолеты, патроны и даже пистолет-пулемет.

— В ходе проведенных обысков в квартире фигуранта, а также по месту его регистрации — в квартире родственницы — оперативники обнаружили предметы, похожие на пистолет системы «Макаров», около 200 патронов различного калибра, пистолет-пулемет, а также около 27 граммов вещества, предположительно обладающего взрывчатыми свойствами, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Эксперты уже проанализировали изъятый арсенал.

Автор: ГУ МВД по Новосибирской области

— Оружие и часть боеприпасов признаны пригодными для стрельбы. Также экспертами установлено, что исследуемое оружие изготовлено самодельным способом. Пистолет был изготовлен путем замены ствола охолощенного пистолета Макарова, а пистолет-пулемет — путем замены первоначального ствола на самодельно изготовленный с использованием станочного оборудования. Экспертиза вещества, обнаруженного в квартире новосибирца, подтвердила его взрывчатый состав метательного действия. Порох предназначен и пригоден для снаряжения патронов, — добавили в ведомстве.

Против 35-летнего новосибирца уже возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: 223, 222, 222.1 (незаконное изготовление, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Сам мужчина объяснил, что собирал оружие для коллекции, при этом признал свою вину. Сейчас он находится в СИЗО.

В конце мая в телеграм-канале «Силовики» появилась информация о том, что ФСБ нашла в Новосибирской области подпольную мастерскую оружия и боеприпасов.

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