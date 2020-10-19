Сказал, что собирал коллекцию: новосибирские полицейские задержали сибиряка с незаконным арсеналом

Новосибирские полицейские задержали сибиряка с незаконным арсеналом
В Новосибирске задержали мужчину, который хранил в квартире целый арсенал, — полиция нашла у него пистолеты, патроны и даже пистолет-пулемет.
— В ходе проведенных обысков в квартире фигуранта, а также по месту его регистрации — в квартире родственницы — оперативники обнаружили предметы, похожие на пистолет системы «Макаров», около 200 патронов различного калибра, пистолет-пулемет, а также около 27 граммов вещества, предположительно обладающего взрывчатыми свойствами, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Эксперты уже проанализировали изъятый арсенал.
Автор: ГУ МВД по Новосибирской области
— Оружие и часть боеприпасов признаны пригодными для стрельбы. Также экспертами установлено, что исследуемое оружие изготовлено самодельным способом. Пистолет был изготовлен путем замены ствола охолощенного пистолета Макарова, а пистолет-пулемет — путем замены первоначального ствола на самодельно изготовленный с использованием станочного оборудования. Экспертиза вещества, обнаруженного в квартире новосибирца, подтвердила его взрывчатый состав метательного действия. Порох предназначен и пригоден для снаряжения патронов, — добавили в ведомстве.
Против 35-летнего новосибирца уже возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: 223, 222, 222.1 (незаконное изготовление, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).
Сам мужчина объяснил, что собирал оружие для коллекции, при этом признал свою вину. Сейчас он находится в СИЗО.
В конце мая в телеграм-канале «Силовики» появилась информация о том, что ФСБ нашла в Новосибирской области подпольную мастерскую оружия и боеприпасов.