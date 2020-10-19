Сказал, что собирал коллекцию: новосибирские полицейские задержали сибиряка с незаконным арсеналом

В Новосибирске задержали мужчину, который хранил в квартире целый арсенал, — полиция нашла у него пистолеты, патроны и даже пистолет-пулемет.

— В ходе проведенных обысков в квартире фигуранта, а также по месту его регистрации — в квартире родственницы — оперативники обнаружили предметы, похожие на пистолет системы «Макаров», около 200 патронов различного калибра, пистолет-пулемет, а также около 27 граммов вещества, предположительно обладающего взрывчатыми свойствами, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.