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Кубинец подошёл к охране в Новосибирске и заявил, что у него в куртке бомба

Мужчина подумал, что взрывное устройство ему подложили

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Мужчину проверили полицейские и кинологи. Взрывное устройство не нашли

Мужчину проверили полицейские и кинологи. Взрывное устройство не нашли

В Железнодорожном районе кубинец попросил вызвать полицию из-за бомбы

Сегодня, 7 октября, в Новосибирске в Железнодорожном районе к сотрудникам ГБР подошёл кубинец, который заявил, что у него в кармане бомба.

Инцидент произошёл в 14:00, на место сразу же была вызвана полиция с кинологами.

— К автомобилю, стоявшему возле домов 5 и 7 по улице Ивачёва, подошёл темнокожий мужчина, сообщил, что на нём находится взрывное устройство, и попросил вызвать полицию. Мужчина разговаривал на смеси английского, испанского и русского языков и был сильно взволнован, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Как рассказал мужчина сотрудникам агентства, он надел куртку и подумал, что в карман ему кто-то подложил взрывное устройство.

— Бойцы ГБР незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, после чего, надев личные средства защиты (бронежилеты и каски), проводили иностранца подальше от проезжей части улицы в безлюдную сторону и в дальнейшем не допускали приближения к нему проходящих мимо горожан. На усиление были вызваны дополнительные экипажи групп быстрого реагирования, — добавили в агентстве безопасности.

Полицейские и кинологи проверили кубинца. В кармане у него оказалась только медицинская маска. Мужчину увезли в отдел полиции для дополнительного разбирательства.

В конце сентября в Железнодорожном районе Новосибирска эвакуировали жилой дом на Советской, 7 из-за поступившего сообщения о «минировании». Там находится Новосибирский юридический институт — филиал томского вуза.

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ГБРбомбавзрывное устройство
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