Кубинец подошёл к охране в Новосибирске и заявил, что у него в куртке бомба

Сегодня, 7 октября, в Новосибирске в Железнодорожном районе к сотрудникам ГБР подошёл кубинец, который заявил, что у него в кармане бомба.

Инцидент произошёл в 14:00, на место сразу же была вызвана полиция с кинологами.

— К автомобилю, стоявшему возле домов 5 и 7 по улице Ивачёва, подошёл темнокожий мужчина, сообщил, что на нём находится взрывное устройство, и попросил вызвать полицию. Мужчина разговаривал на смеси английского, испанского и русского языков и был сильно взволнован, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».