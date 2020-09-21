Жилой дом на Советской эвакуировали из-за сообщения о минировании вуза

Как сообщили в службе 112, в 10:35 в полицию пришла заявка из института. Утром на электронную почту вуза пришло сообщение: «В здании института бомба. Будет взрыв».

— Нам сказали срочно покинуть помещение. Мы вышли и все разошлись по домам. Без вопросов, без объяснений. Ничего такого не было, никакой полиции даже, — рассказал журналисту НГС один из студентов института.



Сегодня уже эвакуировали людей из здания Новосибирского аграрного университета на Добролюбова. Туда также пришло сообщение о бомбе. А накануне вечером похожая ситуация случилась в НГУ.