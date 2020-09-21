Жилой дом на Советской эвакуировали из-за сообщения о минировании вуза

Новосибирские вузы получили сообщения о минировании
Днем 21 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска эвакуировали жилой дом на Советской, 7 из-за поступившего сообщения о «минировании». Там находится Новосибирский юридический институт — филиал томского вуза.
— Эвакуировали весь дом из-за «минирования» филиала Томского юридического института, — написала в редакцию НГС читательница, жительница дома.
Сообщения о «минировании» появились и в чатах учебных групп — у студентов отменили занятия.
— Мы были по пути в институт, шли, нам пришла СМС, мы встретились с одногруппниками и разошлись, — рассказала студентка первого курса Екатерина Истомина.
Как сообщили в службе 112, в 10:35 в полицию пришла заявка из института. Утром на электронную почту вуза пришло сообщение: «В здании института бомба. Будет взрыв».
— Нам сказали срочно покинуть помещение. Мы вышли и все разошлись по домам. Без вопросов, без объяснений. Ничего такого не было, никакой полиции даже, — рассказал журналисту НГС один из студентов института.
Сегодня уже эвакуировали людей из здания Новосибирского аграрного университета на Добролюбова. Туда также пришло сообщение о бомбе. А накануне вечером похожая ситуация случилась в НГУ.