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Бизнес истории «Смерти я не боюсь»: дальнобойщик круто изменил свою жизнь в 45 — теперь у него ферма, популярный блог и зарубежные гости

«Смерти я не боюсь»: дальнобойщик круто изменил свою жизнь в 45 — теперь у него ферма, популярный блог и зарубежные гости

Валентин Лось снимает ролики о деревенской жизни с юмором и уверен, что он — счастливый человек

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Валентин уверен, что без любви успешную ферму не создать

Сибиряк Валентин Лось всю жизнь работал дальнобойщиком, объездил Россию вдоль и поперек и даже побывал за границей. Но в 45 лет он решил изменить свою жизнь. Купил дом и 40 соток земли в Тогучинском районе в селе Лебедево, завел гусей, коз, баранов и другую живность, а потом стал блогером. У его роликов на канале «Мое Подворье» уже больше 6 миллионов просмотров и 40 тысяч подписчиков, которые часто приезжают в гости даже из-за границы. Корреспонденты НГС тоже побывали у Валентина и узнали, не жалеет ли он, что отказался от дороги и взял в руки комбикорм и вилы.

Зарядитесь позитивом

Изменить жизнь в 45 лет

Валентин много шутит, улыбается и очень ласково обращается со своими животными

Валентин Лось родился в Казахстане, в 90-х его семья перебралась на Ямал. Большую часть жизни мужчина провел за рулем — он работал дальнобойщиком и проехал всю Россию. Смеется, что не смог попасть только на Кольский полуостров, в Карелию и в Калининград.

— Какая она, Россия? Красивая, большая, разная. В Башкирии тебя по-своему встретят, в Татарстане по-другому. Страна огромная, и люди все разные. Но в основном всё классно было. У меня за всё время работы было всего две ситуации с хулиганами. Я почему-то встречал больше именно хороших людей, — улыбается Валентин.

Его дом располагается на центральной улице. Под боком школа, администрация, есть центральное отопление. Пока новосибирцы ежатся в своих холодных квартирах, у Валентина дома жара. Он добавил, что специально выбирал дом с центральным отоплением, ведь изначально в деревне поселилась его мама. Точнее, место выбирала жена, а вот участок инспектировал он. В итоге купили дом с 40 сотками.

— Бурьян выше меня был. Постепенно косили, рубили лопухи и вот вычистили, — показывает рукой на свое подворье мужчина.

В хозяйстве много животных

В 2019 году Валентин вместе с женой на совсем перебрались из Новосибирска в село Лебедево. Сибиряку был тогда 45 лет. Боялся? Говорит, что особо нет.

— Это уже возраст. Каждому периоду жизни, наверное, что-то сопутствует. Пришло время, когда захотелось на землю или к земле поближе. Вот так, — начинает экскурсию по своему хозяйству Валентин.

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Пять лет назад для пробы купили 25 гусей и 25 уток. В итоге мясо очень быстро раскупили. Так началась непростая фермерская жизнь, а количество скота росло в геометрической прогрессии. За пять лет Валентин кого только не пробовал держать: и цесарок, и индюков, и кроликов. В итоге остановился на менее прихотливых животных.

Черную телочку зовут Панда. И думаем, что вы понимаете, почему

— Если к этому делу относишься с любовью, то вообще никакой сложности нет. Вырастить вообще ничего не трудно. Оно, если вы за ним ухаживаете, само растет. Самая трудная задача в фермерстве — это реализация своей продукции. Вот здесь надо прикладывать усилия, — отмечает Валентин.

В этом году мужчина вновь сел за руль грузовика и поехал в Вологодскую область за овцами романовской породы — у них, по его словам, очень вкусное мясо. И несмотря на то, что они не вырастают очень крупными, разводить таких овечек будет выгодно. Пока животные не привыкли к новому владельцу, а увидев камеры, устроили настоящий забег по вольеру.

За этими овцами Валентину пришлось ехать за тысячи километров от Новосибирска

Валентин много шутит, пока показывает своих животных. Но то, что хозяйство требует много труда и свои неприятности и даже трагедии здесь тоже случаются, всё равно понятно.

— Иногда бывает, что животное умирает, как бы ты не лечил, не спасал его. Корма дорожают, стройматериалы. Тяжело одному, без помощников. Мама уже в возрасте, ей тяжело ощипывать птицу. Она сейчас вот коз доит. Жена медработник, поэтому всё хозяйство на мне. Буду постепенно от птицы переходить к баранам. Так легче будет, — отметил Валентин.

Именно жена Елена уговорила Валентина начать собственный блог.

Канал на 40 тысяч подписчиков

Самое популярное видео на канале: «Почему гусь самая выгодная птица»

Валентин признается: славы он не желал, но получил.

— Это не я решил, это жена. Я же подкаблучник, — смеется в голос Валентин. —  Я недавно посмотрел передачу: Овечкин признался, что он каблук. По сравнению с Овечкиным я кто? Так что и мне не стыдно. Я просто что-то делал по дому, жена говорит: «Давай я тебе поснимаю. Ты так хохмишь, юморишь, давай попробуем».

В итоге канал «Мое подворье» сейчас насчитывает уже 40 тысяч подписчиков, а видео набрали больше 6 миллионов просмотров.

Валентин вывел свою формулу успешного фермерства: животное должно быть породистое, его нужно хорошо кормить и содержать

Подписчики часто приезжают в гости к Валентину. Этим летом у него несколько месяцев жил гость из Германии.

— Самый прикольный комментарий к моему видео, который я запомню на всю жизнь, наверное, — это когда женщина написала: «Час ночи. Я живу в Санкт-Петербурге, на девятом этаже. У меня даже нет кошки. Нафига я в час ночи про гусей вот это смотрю?», — делится Валентин.

Но всё же самый популярный вопрос, который задают фермеру люди, — про забой скота. Как у мужчины хватает на это смелости и сил?

— Смерти я не боюсь, — пожимает плечами Валентин. — Удовольствия от этого, клянусь, не получаю. Я просто знаю, что это необходимость. Это кто-то должен делать. И когда люди спрашивают, то я отвечаю: «Вы же приходите в магазин, покупаете мясо. Кто-то же это сделал для вас».

Здесь Валентин показывает нам, почему щипки гусей такие болезненные: из-за ряда зубов на клюве

Интерес к блогу только растет, несмотря на блокировки и отключение монетизации. Валентин обещает, что не бросит снимать полезные видео, раз они так нравятся людям. Такой интерес к деревенской жизни он объясняет одним словом — деурбанизация.

— Город — это противоестественная среда обитания человека. Мы всё равно все вышли из деревни. Вот возьмите два-три поколения назад, и всё равно все из деревни вышли. Почему люди, проработав неделю в городе, стремятся уехать, где-то шашлыков пожарить? На природу человека тянет, потому что это естественно, — разводит руками сибиряк.

Он похлопывает себя по животу и опять шутит.

— Меня спрашивают, почему я физически работаю, а всё равно есть животик такой. Я говорю: «Да я питаюсь лучше, чем в ресторане. Вы не каждый день такую еду поедите».

Тяжелее всего, по словам Валентина, держать в хозяйстве свиней. Для их содержания мужчина покупает специальные бактерии — они позволяют держать свинарник в чистоте

В это время гуси совсем разгоготались. А самый говорливый и смелый, вытянув шею параллельно земле, подкрался поближе к Валентину. Тот его ухватил за шею и взял на руки — ни гусю, ни его собратьям это не понравилось.

— Возмущаются. Сейчас отпущу, они его будут встречать, как будто бы он с войны вернулся. Смотрите, — отпустил птицу Валентин.

Гусь распахнул крылья настолько сильно, насколько смог и с победным гоготом устремился к собратьям. Те с ажиотажем гоготали ему в ответ.

«Всё равно тянет вот это»

Мужчина быстро втянулся не только в фермерство, но и в блогерство

Валентин к призывам уехать в поисках новой жизни куда-нибудь за границу относится скептически, хотя и читает их в интернете все чаще.

— Вот они, кто говорит, что надо уезжать, пусть зададут вопрос: «Куда?» Кому я, русский человек со своим менталитетом, нужен? Немцу там, или китайцу какому-то? Да мы не поймем друг друга в жизни и никогда не будем мы на одной волне. Я был вот в Германии. Мне там очень понравилось. Но это съездить, отдохнуть, посмотреть, как люди живут, можно архитектурой восхититься. Но всё равно тянет вот это, — показывает руками вниз Валентин.

Мужчина старается развивать свое хозяйство, делает постройки, до сих пор облагораживает участок и очень хочет купить трактор. На это у него тоже нашлась своя шутка.

— Как говорится, когда я был молодой и красивый, я хотел «Мерседес». А когда я остался просто красивым, я хочу трактор, — смеется Валентин. — С техникой-то было бы значительно легче и проще.

Иногда он вспоминает года, когда дни на пролет проводил за рулем. Сейчас Валентин говорит, что в дорогу его уже не тянет.

Козел Бонифаций — еще одна звезда канала

Сибиряк на вопрос, считает ли он себя счастливым человеком, сразу отвечает утвердительно.

— А я всю жизнь счастливый, — улыбается Валентин. — Я думаю, что когда человек здоров и физически, и духовно — это самое большое счастье. Когда тебя ничего не гложет.

Есть у Валентина и свои мечты. Больше всего в жизни он хочет, чтобы была здорова его мама и появились внуки от единственного сына.

Хозяйство приносит сейчас семье хороший доход и позволяет развивать ферму

Жительница Новосибирска Лариса Болонная пять лет назад работала в библиотеке и мечтала стать мамой. Затем сибирячка уволилась, родила двух девочек-погодок и выложила в «ТикТок» первое видео со своими детьми. Пост набрал огромное количество просмотров, следующий ролик стал еще популярнее. Третий посмотрели 27 миллионов пользователей. НГС узнал секреты ее популярности.

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Комментарии
16
Голая правда
35 минут
Называют животных по именам, а потом в суп. Лично зарезав.
281705522
3 минуты
Так то он прав, многих тянет в деревню, многие своё хозяйство заводят. Только без помощников надорвется, а сын не горит желанием помогать. Хорошо, что пока все получается, удачи ему и настроения.
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