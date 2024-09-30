«Смерти я не боюсь»: дальнобойщик круто изменил свою жизнь в 45 — теперь у него ферма, популярный блог и зарубежные гости

Валентин уверен, что без любви успешную ферму не создать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сибиряк Валентин Лось всю жизнь работал дальнобойщиком, объездил Россию вдоль и поперек и даже побывал за границей. Но в 45 лет он решил изменить свою жизнь. Купил дом и 40 соток земли в Тогучинском районе в селе Лебедево, завел гусей, коз, баранов и другую живность, а потом стал блогером. У его роликов на канале «Мое Подворье» уже больше 6 миллионов просмотров и 40 тысяч подписчиков, которые часто приезжают в гости даже из-за границы. Корреспонденты НГС тоже побывали у Валентина и узнали, не жалеет ли он, что отказался от дороги и взял в руки комбикорм и вилы.

Зарядитесь позитивом Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Изменить жизнь в 45 лет

Валентин много шутит, улыбается и очень ласково обращается со своими животными Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Валентин Лось родился в Казахстане, в 90-х его семья перебралась на Ямал. Большую часть жизни мужчина провел за рулем — он работал дальнобойщиком и проехал всю Россию. Смеется, что не смог попасть только на Кольский полуостров, в Карелию и в Калининград.

— Какая она, Россия? Красивая, большая, разная. В Башкирии тебя по-своему встретят, в Татарстане по-другому. Страна огромная, и люди все разные. Но в основном всё классно было. У меня за всё время работы было всего две ситуации с хулиганами. Я почему-то встречал больше именно хороших людей, — улыбается Валентин.

Его дом располагается на центральной улице. Под боком школа, администрация, есть центральное отопление. Пока новосибирцы ежатся в своих холодных квартирах, у Валентина дома жара. Он добавил, что специально выбирал дом с центральным отоплением, ведь изначально в деревне поселилась его мама. Точнее, место выбирала жена, а вот участок инспектировал он. В итоге купили дом с 40 сотками.

— Бурьян выше меня был. Постепенно косили, рубили лопухи и вот вычистили, — показывает рукой на свое подворье мужчина.

В хозяйстве много животных Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В 2019 году Валентин вместе с женой на совсем перебрались из Новосибирска в село Лебедево. Сибиряку был тогда 45 лет. Боялся? Говорит, что особо нет.

— Это уже возраст. Каждому периоду жизни, наверное, что-то сопутствует. Пришло время, когда захотелось на землю или к земле поближе. Вот так, — начинает экскурсию по своему хозяйству Валентин.

Пять лет назад для пробы купили 25 гусей и 25 уток. В итоге мясо очень быстро раскупили. Так началась непростая фермерская жизнь, а количество скота росло в геометрической прогрессии. За пять лет Валентин кого только не пробовал держать: и цесарок, и индюков, и кроликов. В итоге остановился на менее прихотливых животных.

Черную телочку зовут Панда. И думаем, что вы понимаете, почему Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Если к этому делу относишься с любовью, то вообще никакой сложности нет. Вырастить вообще ничего не трудно. Оно, если вы за ним ухаживаете, само растет. Самая трудная задача в фермерстве — это реализация своей продукции. Вот здесь надо прикладывать усилия, — отмечает Валентин.

В этом году мужчина вновь сел за руль грузовика и поехал в Вологодскую область за овцами романовской породы — у них, по его словам, очень вкусное мясо. И несмотря на то, что они не вырастают очень крупными, разводить таких овечек будет выгодно. Пока животные не привыкли к новому владельцу, а увидев камеры, устроили настоящий забег по вольеру.

За этими овцами Валентину пришлось ехать за тысячи километров от Новосибирска Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Валентин много шутит, пока показывает своих животных. Но то, что хозяйство требует много труда и свои неприятности и даже трагедии здесь тоже случаются, всё равно понятно.

— Иногда бывает, что животное умирает, как бы ты не лечил, не спасал его. Корма дорожают, стройматериалы. Тяжело одному, без помощников. Мама уже в возрасте, ей тяжело ощипывать птицу. Она сейчас вот коз доит. Жена медработник, поэтому всё хозяйство на мне. Буду постепенно от птицы переходить к баранам. Так легче будет, — отметил Валентин.

Именно жена Елена уговорила Валентина начать собственный блог.

Канал на 40 тысяч подписчиков

Самое популярное видео на канале: «Почему гусь самая выгодная птица» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Валентин признается: славы он не желал, но получил.

— Это не я решил, это жена. Я же подкаблучник, — смеется в голос Валентин. — Я недавно посмотрел передачу: Овечкин признался, что он каблук. По сравнению с Овечкиным я кто? Так что и мне не стыдно. Я просто что-то делал по дому, жена говорит: «Давай я тебе поснимаю. Ты так хохмишь, юморишь, давай попробуем».

В итоге канал «Мое подворье» сейчас насчитывает уже 40 тысяч подписчиков, а видео набрали больше 6 миллионов просмотров.

Валентин вывел свою формулу успешного фермерства: животное должно быть породистое, его нужно хорошо кормить и содержать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Подписчики часто приезжают в гости к Валентину. Этим летом у него несколько месяцев жил гость из Германии.

— Самый прикольный комментарий к моему видео, который я запомню на всю жизнь, наверное, — это когда женщина написала: «Час ночи. Я живу в Санкт-Петербурге, на девятом этаже. У меня даже нет кошки. Нафига я в час ночи про гусей вот это смотрю?», — делится Валентин.

Но всё же самый популярный вопрос, который задают фермеру люди, — про забой скота. Как у мужчины хватает на это смелости и сил?

— Смерти я не боюсь, — пожимает плечами Валентин. — Удовольствия от этого, клянусь, не получаю. Я просто знаю, что это необходимость. Это кто-то должен делать. И когда люди спрашивают, то я отвечаю: «Вы же приходите в магазин, покупаете мясо. Кто-то же это сделал для вас».

Здесь Валентин показывает нам, почему щипки гусей такие болезненные: из-за ряда зубов на клюве Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Интерес к блогу только растет, несмотря на блокировки и отключение монетизации. Валентин обещает, что не бросит снимать полезные видео, раз они так нравятся людям. Такой интерес к деревенской жизни он объясняет одним словом — деурбанизация.

— Город — это противоестественная среда обитания человека. Мы всё равно все вышли из деревни. Вот возьмите два-три поколения назад, и всё равно все из деревни вышли. Почему люди, проработав неделю в городе, стремятся уехать, где-то шашлыков пожарить? На природу человека тянет, потому что это естественно, — разводит руками сибиряк.

Он похлопывает себя по животу и опять шутит.

— Меня спрашивают, почему я физически работаю, а всё равно есть животик такой. Я говорю: «Да я питаюсь лучше, чем в ресторане. Вы не каждый день такую еду поедите».

Тяжелее всего, по словам Валентина, держать в хозяйстве свиней. Для их содержания мужчина покупает специальные бактерии — они позволяют держать свинарник в чистоте Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В это время гуси совсем разгоготались. А самый говорливый и смелый, вытянув шею параллельно земле, подкрался поближе к Валентину. Тот его ухватил за шею и взял на руки — ни гусю, ни его собратьям это не понравилось.

— Возмущаются. Сейчас отпущу, они его будут встречать, как будто бы он с войны вернулся. Смотрите, — отпустил птицу Валентин.

Гусь распахнул крылья настолько сильно, насколько смог и с победным гоготом устремился к собратьям. Те с ажиотажем гоготали ему в ответ.

«Всё равно тянет вот это»

Мужчина быстро втянулся не только в фермерство, но и в блогерство Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Валентин к призывам уехать в поисках новой жизни куда-нибудь за границу относится скептически, хотя и читает их в интернете все чаще.

— Вот они, кто говорит, что надо уезжать, пусть зададут вопрос: «Куда?» Кому я, русский человек со своим менталитетом, нужен? Немцу там, или китайцу какому-то? Да мы не поймем друг друга в жизни и никогда не будем мы на одной волне. Я был вот в Германии. Мне там очень понравилось. Но это съездить, отдохнуть, посмотреть, как люди живут, можно архитектурой восхититься. Но всё равно тянет вот это, — показывает руками вниз Валентин.

Мужчина старается развивать свое хозяйство, делает постройки, до сих пор облагораживает участок и очень хочет купить трактор. На это у него тоже нашлась своя шутка.

— Как говорится, когда я был молодой и красивый, я хотел «Мерседес». А когда я остался просто красивым, я хочу трактор, — смеется Валентин. — С техникой-то было бы значительно легче и проще.

Иногда он вспоминает года, когда дни на пролет проводил за рулем. Сейчас Валентин говорит, что в дорогу его уже не тянет.

Козел Бонифаций — еще одна звезда канала Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сибиряк на вопрос, считает ли он себя счастливым человеком, сразу отвечает утвердительно.

— А я всю жизнь счастливый, — улыбается Валентин. — Я думаю, что когда человек здоров и физически, и духовно — это самое большое счастье. Когда тебя ничего не гложет.

Есть у Валентина и свои мечты. Больше всего в жизни он хочет, чтобы была здорова его мама и появились внуки от единственного сына.

Хозяйство приносит сейчас семье хороший доход и позволяет развивать ферму Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









