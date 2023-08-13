«До сих пор стесняюсь»: библиотекарь ушла в декрет и стала блогером — ее видео о дочерях-погодках собирают миллионы просмотров

«Набрать аудиторию тяжело»

Две девочки в самодельных платьях ведут себя как полные противоположности. Пока четырехлетняя Анфиса замечает фотографа с камерой и настраивается на фотосессию, трехлетняя Злата прячется за мамой и стесняется показываться. Лариса подкупает младшую мороженым, и фотосессия спокойно продолжается.

— Злата у нас не утренний человек, — смеется Лариса. — Мы с утра просыпаемся, всегда говорим: «Доброе утро», а Злата нам: «Недоброе утро».

Блогерство семьи началось со случайных смешных видео. Старшая дочь Анфиса периодически делала что-то необычное на камеру. В 2020 году Лариса решила выложить видео с Анфисой в «ТикТок». Вскоре у семьи появился первый вирусный ролик.