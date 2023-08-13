«До сих пор стесняюсь»: библиотекарь ушла в декрет и стала блогером — ее видео о дочерях-погодках собирают миллионы просмотров

Жительница Новосибирска Лариса Болонная пять лет назад работала в библиотеке и мечтала стать мамой. Затем сибирячка уволилась, родила двух девочек-погодок и выложила в «ТикТок» первое видео со своими детьми. Пост набрал огромное количество просмотров, следующий ролик стал еще популярнее. Третий посмотрели 27 миллионов пользователей. НГС поговорил с 29-летней Ларисой о материнстве, воспитании детей и переходе с «ТикТока» в другие социальные сети.
«Набрать аудиторию тяжело»
Две девочки в самодельных платьях ведут себя как полные противоположности. Пока четырехлетняя Анфиса замечает фотографа с камерой и настраивается на фотосессию, трехлетняя Злата прячется за мамой и стесняется показываться. Лариса подкупает младшую мороженым, и фотосессия спокойно продолжается.
— Злата у нас не утренний человек, — смеется Лариса. — Мы с утра просыпаемся, всегда говорим: «Доброе утро», а Злата нам: «Недоброе утро».
Блогерство семьи началось со случайных смешных видео. Старшая дочь Анфиса периодически делала что-то необычное на камеру. В 2020 году Лариса решила выложить видео с Анфисой в «ТикТок». Вскоре у семьи появился первый вирусный ролик.
— Я оставила их одних, мужу сказала присмотреть за ними и отошла то ли до кухни, то ли еще куда-то. Потом смотрю, Анфиса разрисовала всё лицо младшей черным маркером. Я заглянула, увидела, что там творится, и включила камеру. У меня был такой шок. Я еще не знала, отмывается ли этот фломастер. Маленькая довольная, старшая тоже. Это видео начали репостить в «ТикТоке», в «Инстаграме»* (деятельность соцсети запрещена в РФ), начали писать много добрых слов, что такие замечательные дети, больше их снимайте, — вспоминает Лариса.
Постепенно Лариса стала выкладывать в соцсети больше видео. То девочки наденут огромные шорты, то не той стороной натянут сапоги. Просмотры в «ТикТоке» увеличивались, и к марту 2022 года, когда соцсеть ушла из России, количество подписчиков перевалило за 70 тысяч человек.
— Самое популярное видео — это с папиными шортами, которые надела дочь. Там 27 миллионов просмотров. Это был ролик, который пересылали все. Нам его столько раз прислали, столько знакомых. Просто невероятное количество, — рассказала Лариса.
В какой-то момент Ларису с детьми приглашали на детский ТВ-канал, но поехать семья не смогла. Зато в эфир вставили ролик с девочками. После закрытия «ТикТока» Лариса решила перейти в «Инстаграм»* (деятельность запрещена в России). Там просмотров, как и подписчиков, стало в несколько раз меньше. Девочки набрали 7,5 миллиона на видео с Чебурашкой.
— В «Инстаграме»* (деятельность запрещена в России) тяжелее набрать аудиторию. Там легко сделать вирусный ролик, а вот набрать аудиторию непросто. А вообще, у нас раньше было 600 — сейчас 2,5 тысячи подписчиков. И такая небольшая аудитория очень активна. Они много комментируют, реагируют на истории, спрашивают, — объяснила Лариса.
Старшая дочь Ларисы Анфиса снимается всегда с удовольствием. Просит переснять что-то и даже сама предлагает идеи для видео. Злата же делает это по настроению.
— Мы простые, такие, какие есть. Живем летом в деревне, коров трогаем, сажаем и выкапываем картошку. Папа нас поддерживает, — уточняет Лариса.
«Всё хорошо, а происходят выкидыши»
Лариса до материнства работала в библиотеке, но всегда мечтала быть мамой. До появления Анфисы Лариса с мужем пережили несколько выкидышей.
— Это был тяжелый период в жизни. Мы переживали. Все здоровы, всё хорошо, а происходят выкидыши. Я ушла с работы, чтобы посвятить себя ребенку. Мы решили сделать свадьбу, и у нас всё получилось. И вот Анфиса, и мы такие счастливые, а буквально через три месяца я узнаю, что опять беременна. Получилось, что у них год и месяц разница, — поделилась радостью мама погодок.
Вторая беременность с маленьким ребенком на руках проходила непросто. Пока Анфиса плакала и просила внимания матери, Лариса боролась с токсикозом. С рождением Златы, как признаётся Лариса, всё стало легче. Старшая дочь сестру полюбила, и у девочек до сих пор не возникает больших конфликтов.
— У Златы сейчас непростое время. Она девочка с характером. Если Анфиса покладистая, со всем соглашается, то у Златы всегда свое. То есть спрашиваешь, например: «Будешь мороженое?» Она даже если хочет, говорит, что нет. И она будет плакать, так как хочет, но не может. И они ругаются, но Анфиса ей уступает, — рассказала сибирячка.
Анфиса, услышав, что говорят о ней, подключается к разговору.
— Если она что-то захочет первая, то я уступаю. Потому что она расстраивается, — объяснила девочка, продолжая есть мороженое.
Лариса смеется и говорит, что Анфиса в детстве не залезла ни в один шкаф, зато Злата обследовала всё. Лариса предпочитает в своих дочерях развивать личности и принимать такими, какие они есть.
— Я их слушаю. Полностью принимаю такими, какие они есть. Поначалу я могла что-то не принять, какое-то поведение. Сейчас я полностью стала их слушать. Я поняла, что для них это важно. Анфиса иногда подбегает: «Мам, мам». И пока ей не ответишь, не услышишь, она не успокаивается. А когда ты их слушаешь, вы на одной волне. Вместе с ними надо играть, дурачиться, купаться, танцевать, — рассуждает блогер.
Лариса уверена, что с таким подходом девочки будут осознавать, что можно делать, что хочешь, но в пределах разумного и понимать свои желания. Так Лариса пытается выстроить дружеские отношения с погодками.
— Есть плюсы погодок — они играют вместе, им интересно. Я могу заняться своими делами, а строят свои замки. Они стали придумывать сцены. У них есть платья, им моя мама сшила, Анны и Эльзы из «Холодного сердца», и они в этих платьях проигрывают сцены из мультиков, — добавляет сибирячка.
Моделинг для дочерей и личный бренд для себя
После рождения дочерей Лариса решила развивать личный бренд. Как рассказывает женщина, чтобы справится со стрессом от материнства, она вяжет. Особенно полюбилось ей вязать шапки. И вот Лариса уже заказала бирки для личного бренда. Но и блог забрасывать не собирается.
— Я планирую продолжать в этом направлении развиваться. Мне заказывали рекламу. В основном это бартер был, какая-то продукция с Wildberries. После видео с Чебурашкой сначала одного рекламировали, потом еще несколько видео предлагали, — рассказала Лариса.
Старшая дочь Анфиса уже снималась в рекламе для магазина детской одежды. Сейчас Лариса отправила заявки для дочерей на конкурс «Самая красивая девочка России».
— Хотим развиваться везде, хотим пробовать всё. Везде-везде, во всех сферах. Если что-то хочется, то надо брать и делать. Если страшно, значит всё правильно, — поясняет сибирячка.
Сама Лариса до сих пор стесняется рассказывать в сторис о своей жизни и общаться с подписчиками. А людям, по словам мамы погодок, интересно многое: как проходит день, что ели на завтрак и чем она кормит детей.
— Я стараюсь. Я замечаю, что больше людей приходят, подписываются. А когда ничего не делаешь, то люди отписываются. Я до этого ничего не вела публично. Это с рождения детей началось, — говорит Лариса.
Девочки в своем маленьком возрасте мечтают о совсем разных профессиях. Если старшая Анфиса хочет стать стилистом и моделью, младшая планирует быть врачом.
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