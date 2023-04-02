Шок-контент: как безобидное увлечение соцсетями превращается в тяжелую зависимость — истории блогеров

Соцсети прочно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Отрицать их бессмысленно, но и углубляться с головой тоже не стоит. Проблема зависимости от интернета — не редкость в современном мире: навязчивое желание быть онлайн, пролистывать ленту новостей, теряя счет времени, писать комментарии лишь бы написать и слить куда-то свой негатив, публиковать каждый свой шаг, терять границу между реальным и виртуальным (список можно продолжать). Мы решили обратиться к психологам и выяснить, может ли чрезмерное увлечение соцсетями привести к психическим расстройствам, что является тревожным звоночком и как помочь себе, если проблема уже есть.
Наблюдатели и трансляторы
Прежде чем начать, дадим небольшую ремарку: пролистывание ленты 1–3 часа в день не считается отклонением от нормы — это вполне адекватный способ общения или инструмент для работы. В тексте речь пойдет о так называемом залипании — гипертрофированном желании наблюдать контент или транслировать его.
Психолог Светлана Наркевич объясняет, что залипание проявляется в двух формах: наблюдателя и транслятора. Наблюдатель — тот, кто следит за чужой жизнью, транслятор — человек, который делится в сети с аудиторией буквально всем. Оба случая можно отнести к понятию зависимости.
— В первом случае мы говорим о такой вещи, как проживание не своей жизни. Здоровый в психоэмоциональном плане человек живет в гармонии с собой и своим телом, а наблюдатель живет во внешней среде. Ему важно знать, что происходит вовне и быть частью этого, ему хочется знать, как живут другие. Наблюдатели знают подробности личной жизни звезд, соседей, знакомых и их знакомых, кто куда поехал, на ком женился. Такие люди буквально погружены в новости, они сосредоточены не на себе, а на ком-то чужом. Что происходит в их собственной жизни — второстепенно, — объясняет эксперт.
Когда наблюдатель остается один — теряется, сразу хватается за телефон, фокус его внимания не внутри. Психолог предлагает простое упражнение: попробуйте есть в одиночестве и полной тишине, без телефона, новостей, каналов, соцсетей, глядя на еду и ощущая ее вкус. Так вы сможете направить фокус внимания внутрь себя.
— Чрезмерное наблюдение за внешним миром идет от недостатка внимания к своей персоне и нелюбви к себе. Там — важнее, лучше, туда мне хочется больше, я не хочу давать свое внимание себе, я хочу давать его чужой жизни. Здесь и сейчас человек не проживает. Это не патология и не болезнь — это неумение быть в контакте с собой, заботиться о себе, — говорит психолог.
Светлана Наркевич объясняет это тем, что человека не научили ориентироваться на себя и свои желания. Обращаясь к прошлому, мы видим картину, где думать о себе считалось социально некорректным.
— Если смотреть на родовые истории — СССР, коллективизация, все для всех. Начинаешь думать о себе — эгоист, нарцисс, это плохо и неправильно. Так жили наши родители, и они научили нас жить так же, подстраиваться не под себя, а под внешнюю среду. Вырастая, мы продолжаем делать то же самое. Соцсети стали классной возможностью жить вовне со всем миром сразу: «это важнее того, что есть у меня; я не могу отслеживать свои чувства и эмоции, зато могу отслеживать всех вокруг», — объясняет психолог.
Второй случай — желание транслировать миру каждый свой шаг. Оно присуще людям, которые недополучили любовь в детстве и не научились любить себя, оттого они неосознанно ищут любовь во внешней среде. Соцсети — самый простой способ получить внимание. Неважно, какой контент будет опубликован, хороший или плохой — важна реакция, пусть даже негативная: хейт — это тоже своеобразная форма любви.
— Выставление себя в соцсети плачущей, сексуальной — это всё поиск любви. Я рекомендую в таком случае идти в родительскую семью и разбираться, где произошел пробел, — говорит психолог. — Я прекрасно отношусь к блогерам, которые строят свой личный бренд: блогер — это профессия, в которой так же, как и в любом деле, есть алгоритм действий. Но гипертрофированная трансляция — я поел, попил, поспал, помылся, я иду, я стою — это не блогерство, это сбор любви, которой не хватило. Нет реакций — опубликую шок-контент, получу желаемое. Это не является нормой, это детская позиция. Ребенок привлекает внимание к себе через яркие поступки, то же самое делают и так называемые трансляторы, желая, чтобы их заметили.
«Аж до трясучки»
В процессе подготовки материала мы обратились к читателям с просьбой поделиться своими историями уже наметившейся или явной зависимости от социальных сетей. Анастасия рассказала историю, которая произошла с ней 7 лет назад.
— Это был 2016 год, активно развивался Instagram*, все публиковали контент в духе: «Смотрите, как я живу, что ем и что делаю». Появилась функция записи историй — помните «говорящие головы»? Постили всё подряд без разбора. Это была новая захватывающая игрушка, — рассказывает девушка.
В том же году Анастасия примкнула к числу менеджеров одной известной сетевой компании. Девушка вспоминает, что наставники твердили: «Показывайте свою крутую жизнь, привлекайте новых людей. Те, кто живет скучной и серой жизнью, потянется к вам и придет в команду». Предположительно, эта программа и стала причиной ее будущих проблем.
— Мне было 19 лет, я была доверчива, легко увлекаема, хотела обещанного заработка. Делала, как было велено: публиковала фото и видео со встреч, продукцию, делала контент 24/7. Первым звоночком стало, когда друзья намекнули: «Насть, ну невозможно, с тобой не поговорить, убери телефон». Куда там… Я про себя думала: «Вы не понимаете, деревня, у вас даже инстаграма* нет», — продолжает читательница.
Анастасия выкладывала огромное количество контента, до 30–50 историй в день. Говорит, куда бы не пришла — всё в срочном порядке снимала.
— Аж до трясучки. Накручивала подписчиков — тогда еще были простые бесплатные способы. Старалась красиво делать, но сейчас понимаю: направленности — ноль, полезного контента — ноль, сплошной мусор, засоряющий ленту, — комментирует сибирячка.
Вторым звоночком стала ситуация, когда молодой человек Насти забрал на вечер ее телефон. Девушка восприняла поступок как страшное предательство, начала раздражаться, потом плакать, в итоге, говорит она, — истерика и скандал.
— Снова подключились друзья: «Настя, у тебя зависимость, это ненормально». В чем-то они были правы — я действительно слишком увлеклась выстраиванием виртуальной жизни, забив на реальную, но не скажу, что это было прям расстройство и мне требовалось лечение. Я прислушалась, задумалась, стала стараться контролировать время, проводимое в телефоне. Со временем интерес утих, так всегда бывает: наигравшись, мы кладем игрушку на полку и переключаемся на что-то другое.
Сейчас Анастасия работает в сфере SMM-маркетинга и использует социальные сети в профессиональных целях.
Может ли блогерство привести к расстройству психики?
Психолог Светлана Наркевич говорит, что любая зависимость может привести к расстройству. Здесь важно отметить три психологических момента.
1. Толерантность. Когда мы от чего-то зависим (соцсети, алкоголь или наркотики), появляется толерантность: нам мало, хочется больше, и постепенно мы увеличиваем дозировку.
2. Эффект отмены: «Я больше без этого не могу». Если отобрать у человека то, от чего он зависим, — это вызовет реакцию, физическую (ломка наркомана) и эмоциональную — агрессия, раздражение, печаль (как пример — история нашей читательницы).
3. Негативные последствия от количества времени, которое мы уделяем зависимости. К примеру, печень не выдержит, если регулярно употреблять алкоголь, а чрезмерное пребывание в соцсетях приводит к снижению общего самочувствия, неврозам, болям в теле и мышцах от низкой физической активности, тускнеет взгляд, появляется плохое настроение из-за психической нестабильности.
— Если человек сам осознает проблему, как было в истории, то это большой шаг к ее решению. Но в ситуациях с зависимостями люди, как правило, отрицают происходящее, и насильное вмешательство может усугубить ситуацию, привести к паническим атакам. Оказывать помощь следует с любящей позиции, намекать аккуратно. Человек сам должен понять, что в его жизни замещают соцсети, почему ему нужно быть там, чего ему не хватает в жизни, — объясняет Светлана Наркевич.
«Решила создать образ крутой успешной девчонки»
— Точно анонимно? — уточнила читательница, известный в Новосибирске блогер. — Не знаю, насколько по теме вашей статьи, просто расскажу, как начинала. Пару лет назад был период, когда меня сильно не устраивало то, как я живу. Мне не нравилась моя квартира, мебель, ремонт, у меня не было машины, классной тусовки, денег на заведения.
Одноклассницы девушки демонстрировали в соцсетях красивую жизнь, а Кристина (имя изменено. — Прим. ред.) ничем не могла похвастаться, чувствовала себя ущербной. Сейчас девушка признает, что не стоило верить картинке будто из журнала, но тогда она принимала всё за чистую монету.
— Я решила создать образ крутой успешной девчонки: в дорогой одежде, с классной тачкой и деньгами. Что я делала? Проникала в дорогие жилые комплексы, делала фотографии в зеркалах подъезда. Покупала на кредитку одежду в дорогих магазинах, не снимая бирок, фотографировалась в ней, а потом сдавала обратно. Душилась тестерами дорогих ароматов в магазинах косметики и парфюмерии. Делала кадры на фоне чужой машины так, чтобы не было видно номеров и личных вещей владельца, публиковала чужие фото из салона авто, как будто бы это мои, — перечисляет блогер.
Как-то Кристина отдыхала в Сочи с мамой — путевки были очень бюджетные, и девушка просила маму фотографировать ее на фоне дорогих отелей.
— Я заходила внутрь что-нибудь спросить, быстро снимала то, что мне нужно, и уходила. Однажды «прифотошопила» себя к морю — как будто я в Таиланде, — смеется блогер.
Бурная деятельность Кристины в итоге принесла плоды: подписчики сами пошли на красивые фотографии, а со временем начинающего блогера стали приглашать для рекламы бьюти-процедур, потом подключились магазины одежды и заведения.
— Я честно признаю, что не пользовалась сервисами для накруток, люди шли сами. Может быть, потому что я искренне верила в то, что моя выдуманная инстаграмная* жизнь скоро станет настоящей, и они чувствовали это? — предполагает Кристина. Сейчас у нее больше 200 тысяч подписчиков, блог приносит хороший заработок и пользуется популярностью.
Как понять, что мне нужна помощь
Клинический психолог и психотерапевт Юлия Деревяго объясняет: любая зависимость, в том числе и навязчивое стремление вести свой блог в соцсетях, лишает человека свободы. Само по себе создание контента не несет вреда, но при условии, что это занятие не подменяет другие виды активности (общение с семьей, образование, работа, развлечения) или не происходит в неподходящий момент, когда блогер ведет трансляцию даже за рулем или в ситуации, требующей полного внимания и участия — роды жены, похороны, занятия в школе.
— Подобная включенность 24/7 может сказываться на качестве сна и бодрствования, исключении полезных видов активностей, а также может провоцировать конфликты с близкими. Блогерство подразумевает постоянную ориентацию на новизну, тенденции и тренды в обществе, а значит, высокий уровень стресса для авторов является практически нормой, — говорит Юлия Деревяго.
Стремление достичь быстрых результатов и получить реакцию публики может привести к тому, что человек начинает публиковать шокирующий контент, который будоражит общественность: эротику, преступления, травмы.
Блогеры-миллионники смогли завоевать огромную популярность, а в качестве контента используют самих себя. Но на волне успеха они сталкиваются с тем, что личные границы становятся размытыми, отдых подменяется работой, а выгорание наступает стремительно.
— Удерживать внимание подписчиков — непростая задача, требующая огромного ресурса и умения выдерживать неодобрительные комментарии хейтеров. Многие блогеры не выдерживают такого давления и бросают каналы, не справившись с эмоциональным выгоранием, — объясняет Юлия Деревяго.
Что делать, если проблема уже есть
Первый шаг — ограничить время пребывания в соцсетях и восстановить границы между работой и отдыхом. Временные детоксы от новостей помогают переключаться и быть более продуктивным. В ночное время лучше убирать телефон подальше или ставить на беззвучный режим, чтобы ничего не отвлекало от полноценного отдыха.
— Не лишним будет найти соратников — блогеров, наставников, с которыми можно обсудить контент-план и структурировать работу. Также стоит включать в свою жизнь иные виды активностей. Если человек счастлив вне соцсетей, то он способен получать большее удовольствие от жизни в целом, — говорит Юлия Деревяго.
Истории блогеров, заработавших славу на трагедии
Нередко погоня за лайками и имитация красивой жизни приводят к страшным последствиям. Печально известная история блогера Кристины Журавлевой из Свердловской области яркий тому пример.
Счастливая сказка в Instagram* против жуткого страха нищеты: история убитой красавицы-блогера потрясла интернет весной 2021 года. В Сети Кристина была счастливой и влюбленной девушкой, а в жизни — одинокой и потерянной. Внешнее благополучие скрывалось за огромными долгами и проблемами в личной жизни. Кристину убили, тело ее нашли только через две недели, потому что никто ее не искал. Опознали Кристину спустя еще две недели, ведь в розыск ее не объявляли. Позже ее муж Дмитрий признался в убийстве жены — он написал явку с повинной и объяснил, что сделал это из-за частых конфликтов в семье.
В феврале 2020 году провизор Екатерина Диденко потеряла мужа во время празднования дня рождения. Печальный инцидент произошел в банном комплексе — в небольшой бассейн высыпали около
Блогер, тату-мастер и порноактриса Анастасия Гришман мечтала стать знаменитой, но была глубоко несчастным человеком. До трагедии мало кто знал о девушке, но после о Гришман узнали даже те, кто никогда не посещал ни Pornhub, ни OnlyFans. В одной из своих соцсетей девушка добавила к нику слово «dead», и «смерть» для нее была скорее целью, чем пророчеством. Ее тело нашли в квартире, в ванной оно пролежало не меньше недели. Только одна подруга за это время забеспокоилась и начала просить полицию проверить адрес.
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