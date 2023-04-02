Шок-контент: как безобидное увлечение соцсетями превращается в тяжелую зависимость — истории блогеров

Наблюдатели и трансляторы

Прежде чем начать, дадим небольшую ремарку: пролистывание ленты 1–3 часа в день не считается отклонением от нормы — это вполне адекватный способ общения или инструмент для работы. В тексте речь пойдет о так называемом залипании — гипертрофированном желании наблюдать контент или транслировать его.

Психолог Светлана Наркевич объясняет, что залипание проявляется в двух формах: наблюдателя и транслятора. Наблюдатель — тот, кто следит за чужой жизнью, транслятор — человек, который делится в сети с аудиторией буквально всем. Оба случая можно отнести к понятию зависимости.