«Вместимость до 31 пассажира»: в Новосибирске продают автобус для вечеринок — в нем есть танцпол и барная стойка

агентство недвижимости «Самолет Плюс Новосибирск»/n1 Источник: Стоимость готового бизнеса составляет 3,2 миллиона рублей











В Новосибирске выставили на продажу автобус для вечеринок. Внутри него оборудовали диджей-установку, танцпол и мониторы для караоке.

Объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 в конце июля агентство недвижимости «Самолет Плюс Новосибирск». В нем сказано, что речь дет о «мобильном клубе на колесах».

В описании уточняется, что в комплектацию транспорта вошли звуковое и световое оборудование, диджей-установка, плазменные мониторы для видео и караоке, танцпол с пилоном и другое. В нем также оборудовали барную стойку, зоны отдыха и биотуалет, вместительность транспорта — до 31 пассажира.

Представитель агентства недвижимости рассказала НГС, что автобус привез в Новосибирск в октябре прошлого года один из местных предпринимателей.

— Со слов этого предпринимателя, он отдыхал в Индии и там увидел что-то на подобии пати-баса, в котором играла музыка. Его все это так впечатлило, что он замечтал о том, чтобы сделать в Новосибирске такой бизнес, — объяснила собеседница НГС (попросила не указывать свое имя в публикации).

По словам представительницы агентства недвижимости, сибиряк забрал транспорт из другого региона, готовый бизнес может быть использован как для вечеринок, так и для туристических мероприятий. Она назвала причину продажи автобуса.

— Сам предприниматель, почему он выставил на продажу? Просто он немножко, видимо, переоценил свою любовь к организации такого рода деятельности, потому что это не его профиль. Это производственник, который занимается другим, — объяснила представитель агентства недвижимости.

Кроме перечисленного оборудования, внутри автобуса установили в том числе системы подачи дыма и приготовления льда. Стоимость готового бизнеса составляет 3,2 миллиона рублей.