Сложила из кубиков: сибирячка зарабатывает на необычных умных игрушках — их покупают для школьников и бизнеса

Евгения Наумкина строила успешную карьеру в компаниях, но решила заниматься собственным делом Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Кубики-трансформеры сегодня популярны как бизнес-сувенир, корпоративный подарок и инструмент для развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Идея запустить такой продукт в массовое производство родилась у сибирячки Евгении Наумкиной, когда она была в декретном отпуске. До этого женщина работала в разных компаниях и в целом успешно продвигалась по карьерной лестнице, но решила рискнуть и начать собственное дело. О том, как воплотить идею и начать зарабатывать, она рассказала NGS.RU.



Обучающий кубик-трансформер позволяет детям изучать основные правила русского языка, математики и других предметов, способствует развитию у ребенка воображения и пространственного мышления. Для того чтобы полностью изучить то или иное правило, ребенку необходимо собрать весь тематический блок кубика и составить картинку, следуя логике.



«За неделю собрала заказов на 500 штук»

Официально свой первый кубик-трансформер Евгения Наумкина продала в 2019 году, но началось все раньше. Женщина получила образование психолога и работала в разных компаниях в сфере HR. Но периодически бралась за авторские проекты: открывала студию декора для фотографов, когда это еще не было мейнстримом, потом детский развивающий центр. Все это воплощалось параллельно с основной работой. Со временем Евгения поняла, что свое дело требует полной отдачи и совмещать бизнес с другими видами деятельности не эффективно.

— Все было достаточно просто, на коленках. У меня был телефон, «Вотсап», группы мамочек в декрете. Тогда возникла идея с таким развивающим кубиком и буквально за неделю я собрала заказов на 500 штук. Я поняла, что это дело очень быстро развивается и надо его продвигать, — вспоминает Евгения о первых шагах. — Мои первые клиенты были мамочки, и тогда мне нужно было буквально лично каждой мамочке, каждому потребителю ходить и показывать.

Стартап начался с первых заказов в чатах молодых мам Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Когда начинающая предпринимательница оценила перспективу, стала заниматься стратегией развития своего бизнеса. Участвовала в образовательных мероприятиях, выставках, ярмарках, семинарах — везде, где можно было встретиться с педагогами, учителями и представителями сферы образования.



— Я ходила в Министерство образования, мы тоже с ними сотрудничали. Постепенно люди узнали, услышали, и за два года мы сделали этот проект брендом. Причем делали рассылку по директорам школ, и целая школа у нас заказала своим выпускникам такие классные подарки. То есть тысячи штук в одну школу — это было очень круто, — рассказывает сибирячка.

И бизнес-сувенир, и обучающая игрушка, и шпаргалка Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Первые кубики представляли собой набор образовательных и познавательных блоков с формулами, правилами русского языка, математическими таблицами, ребусами. Функционал позволял менять его форму: при складывании тех или иных блоков получалось логичное содержание, которое дети с интересом рассматривали, изучали, запоминали. Работа с кубиком позволяла не только улучшить знания, но и тренировала моторику.



Своя типография

Производство было налажено с партнером из Москвы, у которого была своя типография. Но в 2022 году он сообщил, что отходит от типографской деятельности. Тогда Евгения решила приобрести оборудование и перевести его в Новосибирск, чтобы заниматься печатью самостоятельно.



— В тот момент идея оказалась достаточно рискованной для меня, но я решила: почему бы и нет? И в мае 2022 года, посоветовавшись с мужем, с семьей, мы решаем, что мы все-таки сделаем это. Ничего не знаю о типографиях, ничего не знаю о принтерах, плоттерах, ламинаторах, сканерах — обо всём, что здесь есть на самом деле. И я начинаю с нуля, — вспоминает о рискованном старте Евгения.

В сезон на производстве задействованы до 15 человек Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Технологию действительно освоили, и клиенты, которые ранее пользовались услугами типографии в Москве, со своими заказами стали обращаться уже в Новосибирск. К концу 2022 года заказчики активизировались: стали поступать объемные запросы на новогоднюю сувенирную продукцию для крупных компаний.



— Это было сложно. У меня есть несколько людей, которые работают в офисе до шести, а я приезжаю после шести. В семь часов вечера я захожу на смену и, бывает, в час ночи, в два ночи, иногда на следующий день утром я прихожу домой. Все очень напряженно, но это время сезона, мы уже к этому готовимся, второй год мы это проходим, — рассказала Евгения. — Была интересная история, когда на нас вышла крупная компания. Новый год, когда мы в принципе уже на 200% загружены, в короткие сроки нужно сделать 500 кубиков. Обычный стандартный срок у нас — это 5−7 дней. Здесь нужно сделать за 2 дня и срочно. И все, и мы выходим в ночь, в две смены. Все говорили, что, наверное, не справимся. Мы поставили две цены и сделали, потому что срочность — она всегда такая.



По словам Евгении, около 90% постоянных ее клиентов находятся не в Новосибирске — в основном заказчики базируются в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге. В родном городе сегодня не больше трех организаций, готовых заказывать кубики-трансформеры постоянно.

«Не мужская работа»

Цены за один кубик для заказчиков могут варьироваться от 250 до 1500 рублей Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Экономика проекта достаточно прозрачна: себестоимость кубика определяется ценами на бумагу и пластик — основной материал выбрали исходя из требований санитарных норм для детей. Для заказчиков цены варьируются в зависимости от объема партии: чем больше заказ, тем дешевле единица.



— Образец может стоить полторы тысячи, но это если заказ индивидуальный — мы разрабатываем макет, уникальный дизайн и так далее. Если массовый тираж, то здесь может быть от 250 рублей за штуку. В партии, к примеру, от 10 тысяч кубиков. Здесь чем больше, тем ниже цена, дешевле печать — в этом случае можно сделать оптовую цену для наших клиентов, — отмечает сибирячка.



В перспективе Евгения планирует выходить на экспорт своей продукции. Предпринимательница уверена, что огромная доля рынка еще не охвачена, и для многих крупных компаний такой вариант сувенирной продукции в качестве партнерских «комплиментов» и BTL-рекламы очень подходит и будет востребован. Есть куда расти.

Сотрудники компании получают от 30 до 45 рублей за один собранный экземпляр, и для сборки, отмечает предпринимательница, больше подходят женщины — не мужская это работа, говорит она.



— Технология не автоматизированная, потому что это в принципе не автоматизируешь. Обращались к другим технологам с опытом, сказали — нет, все это будет делаться вручную и, к сожалению, больше никак. В Новый год мы набираем людей, дополнительно расширяем штат, обучаем, чтобы покрыть этот объем. Наверное, 15 тысяч кубиков мы делали в месяц — самое большее. В среднем, один человек собирает от 50 до 100 кубиков в день, и важно качество — мужчины точно для этого не подходят. Даже не спрашивайте, как его собирать, я вас не научу. Это абсолютно женская работа, где требуется скрупулезность и скорость, — говорит Евгения.

Собственный пункт доставки значительно облегчил бизнес-процессы Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Для того чтобы организовать процесс доставки кубиков по всей стране, Евгения приобрела франшизу одного из логистических сервисов. Точку организовала рядом с типографией, чтобы транспортировка не занимала много времени. Это стало еще одним пунктом в дорожной карте развития бизнеса Евгении Наумкиной. Вообще, на каждом этапе сибирячка рассчитывает не только на стратегию и аналитику, но и на интуицию — именно она подсказывает ей новые решения.



— Есть мысль создать какой-то завод по производству заготовок, потому что кубики собираются из особого пластика, который подходит для детской продукции. Мы сотрудничаем с заводом пластиковых изделий, но сделать свое производство было бы тоже очень классно, — рассуждает сибирячка.



Евгения говорит, что часто сама участвует в процессах подготовки товара к отправке: например, на особо крупных партиях, когда требуются дополнительные руки, или если заболел сотрудник, а заказ нужно срочно сдавать.



— Был случай, когда нужно было упаковать 5000 кубиков. Каждый кубик нужно засунуть в упаковочный рукав, опустить и закрыть. Обычно специалист это делает за час, но в тот момент человек заболел, а нужна была помощь. Я как собственник всегда иду на все трудные и сложные места — вышла и помогала упаковывать. И довела эту технологию упаковки до 15 минут. То есть 105 кубиков, большую коробку я упаковывала за 15 минут — это мой рекорд. Я понимаю, что вкладываясь ты получаешь отдачу. Хотя никогда не думала, не мечтала, что буду заниматься типографией, но это сработало, — резюмирует Евгения Наумкина.



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