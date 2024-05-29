Папа — генерал ФСБ, муж — миллионер: история успеха дизайнера, которая шьет одежду для олимпийской сборной

Источник: UFA1.RU

Магазины бренда одежды Zasport, принадлежащей дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной, один за другим открываются по всей стране, а с недавних пор предпринимательница и вовсе стала партнером олимпийской сборной страны. Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают, что известно про Задорину и бренд Zasport. Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Анастасия Задорина создала бренд в 2012 году после окончания МГИМО. Ее отец — Михаил Шекин, который курирует хозяйственное управление службы безопасности. Как рассказывала Задорина в соцсетях, первые партии одежды она шила сама.

По началу бренд Задориной занимался исключительно выпуском имиджевых вещей: платьев, рубашек и прочего. Позже предпринимательница запустила серию спортивной одежды, что вскоре стало ее основным направлением.

Задорина успела поработать с волейбольной командой «Динамо», которая стала одним из учредителей Zasport. Отметим, что президентом клуба является ее отец. Предпринимательница также выигрывала различные тендеры, например на обеспечение погранслужбы ФСБ. Есть в портфолио Задориной и скандалы. Например, в прошлом году в уфимском магазине бренда взбунтовались работники — их уволили без выплаты зарплаты.