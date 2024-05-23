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Бизнес Сезон летников отметят фестивалем в рестодворике на Красном проспекте: гостей ждет колумнист из Forbes и группа LOVANDA

Сезон летников отметят фестивалем в рестодворике на Красном проспекте: гостей ждет колумнист из Forbes и группа LOVANDA

«Летниковый период» пройдет в День российского предпринимательства

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Мероприятие пройдет на Красном проспекте, 22

В Новосибирске пройдет первый фестиваль весны и роста бизнеса «Летниковый период». Его организует центр «Мой бизнес».

— Фестиваль пройдет 26 мая — в День российского предпринимательства. Такая дата вдвойне символична: именно в этот период в Новосибирске открываются «летники» кафе и ресторанов, в город приходит долгожданное тепло, горожане выходят на улицы, а бизнес — расцветает! — пишет «Мой бизнес».

Для гостей организуют деловую и развлекательную программу. Посетителей ждут бизнес-треки от ведущих предпринимателей города, музыка от лучших диджеев, вкусная еда, конкурсы, показ мод сибирских дизайнеров и многое другое. Музыкальным хедлайнером станет московская мультижанровая группа LOVANDA.

Среди спикеров мероприятия: директор сибирского филиала hh.ru Екатерина Дегтярева, предприниматель, аспирант-исследователь ВШБ ВШЭ, колумнист Forbes Дарья Индинок, генеральный директор компании What Else Тимофей Макаров, начальник отдела привлечения клиентов малого бизнеса Новосибирского филиала Альфа-Банка Юлия Чмырева, управляющий гостиничным комплексом «Миротель» в Новосибирске Олег Грикун и многие другие. Также участников ждет «Шоу бизнес-историй», где бизнесмены и креаторы поделятся своими историями успеха и неудач, а также встреча «без галстуков» с представителями правительства Новосибирской области.

— Мероприятия фестиваля будут особенно полезны всем, кто планирует открыть или уже развивает свой бизнес, — указано в анонсе.

Участие в активностях фестиваля — бесплатное. Но участники должны заранее зарегистрироваться на сайте letperiod.ru. Там опубликована подробная программа. Начало фестиваля — в 12:00 в ресторанном дворике на Красном проспекте, 22.

Накануне в Новосибирске прошла «Народная премия НГС». На ней вручили награды компаниям, за которые проголосовали горожане. В номинации «Бизнес года» победил аэропорт Толмачево, а награду за лучший социальный проект правительство Новосибирской области вручило центру «День аиста».

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