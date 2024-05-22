Андрей Травников вручил награду «Социальному проекту года» в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил награду победителю «Народной премии НГС» в специальной номинации «Социальный проект года». Им стала новосибирская городская общественная организация усыновителей «День аиста».
— В год семьи в первую очередь мы обращали внимание на огранизации, которые занимаются поддержкой семьи, — сказал Андрей Травников.
На сцену за статуэткой вышла руководитель организации «День аиста» Ольга Шуваева.
— Спасибо большое за признание нашей деятельности. Многие нас знают. Мы — общественная организация усыновителей. Приходите к нам, у нас — хорошо, — сказала со сцены Ольга Шуваева.
На сайте организации указано, что «День аиста» помогает в создании необходимых условий доя полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения и жизненного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект направлен на продвижение, разъяснение и поддержку усыновления.
Сегодня вручат награды в 10 номинациях. За победителей проголосовали новосибирцы. Мы рассказываем о том, что происходит на сцене, в онлайн-трансляции.
О церемонии награждения НГС рассказывает в онлайн-трансляции. Также трансляцию «Народной премии НГС» показывают на телеприставках телевидения «Электронного города». Посмотреть мероприятие можно и в социальных сетях ОТС, онлайн с мероприятия покажут на YouTube, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Кроме этого, следить за церемонией можно и в социальных сетях НГС на YouTube канале и во «ВКонтакте».
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