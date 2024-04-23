Геймер, айтишник и визажист: три новосибирца попали в рейтинг Forbes — парням нет и 30 лет

Талантливые новосибирцы успешны, несмотря на молодость Источник: скриншот Denis Sigitov / vk.com, скриншот Никита Караев / vk.com, скриншот Лёша Максимов / vk.com











Сразу три жителя Новосибирска попали в лонг-лист российского Forbes «30 до 30». Парни попали в рейтинг самых перспективных россиян в возрасте до тридцати лет.



Категория «Спорт и киберспорт»

Денис «Larl» Сигитов — игрок в Dota 2 команды Team Spirit. Ему 22 года. Молодой человек родился в Новосибирске. С конца 2017 года начал участвовать в небольших турнирах по Dota 2 в составах разных команд. Профессиональную карьеру начал в конце 2020-го года, когда присоединился к команде Team Generation.

Денис начал участвовать в турнирах в 2017 году Источник: Denis Sigitov / vk.com











В 2021 году новосибирец перешел в команду Winstrike Team. Команда выиграла $17 250 за три турнира, а затем клуб распустил состав по Dota 2. Игроки перешли в новую организацию — BetBoom Team. С ней Денис также выигрывал крупные призы, но в лидеры не выбивался.

В конце 2022 года Сигитов присоединился к Team Spirit. В июле 2023-го команда выиграла крупнейший в мире коммерческий турнир — Riyadh Masters в Эр-Рияде — и заработала 5 миллионов долларов. Осенью 2023 года Team Spirit повторила свой громкий успех и «взяла» The International. На этот раз команда получила 1,5 миллиона долларов.



Категория «Наука и технологии»

Никите Караеву 28 лет, он аспирант Оксфорда и исследователь в Meta*AI. Окончил мехмат НГУ. На четвертом курсе устроился инженером по компьютерному зрению в стартап Teleport. Там студент обучал людей нейросети. В декабре 2017-го ушел из компании, поступил в магистратуру Политехнической школы и переехал в Париж

Никита планирует запустить собственный стартап Источник: Никита Караев / vk.com











После окончания магистратуры Караев попал на стажировку в Meta*. Позже ему предложили переехать в Лондон: компания согласилась оплатить его обучение в Оксфорде. Параллельно Караев должен был работать исследователем в Meta* AI. С конца 2021-го Караев стал аспирантом одного из самых престижных университетов мира, а с января 2022-го — сотрудником Meta*.

В 2023 году Никита с коллегами изобрел новый способ трекинга пикселей на видео. Он стал ведущим автором проекта. Этот опыт он использует в будущей диссертации.

Новая технология применяется в кино для создания спецэффектов, а также в робототехнике и виртуальной реальности для передвижения объектов. В будущем молодой человек планирует запустить собственный стартап, связанный с исследованиями в области искусственного интеллекта.



Категория «Мода и дизайн»

Алексей Максимов — 20-летний визажист и художник по гриму из Новосибирска. Основы ремесла парень постигал самостоятельно, а выделиться среди коллег смог за счет создания необычного макияжа, который граничит с артом. Чаще в образах Максимов использует линзы, в том числе черные, которые закрывают радужку глаза.

Сейчас клиентки Максимова — знаменитости Источник: Лёша Максимов / vk.com











Первым клиентом Максимова стала певица Тося Чайкина. С ней Алексей познакомился через общих друзей. В марте 2022 года Чайкина пригласила его на проект после того, как увидела его ролики с макияжем. Теперь Максимов — постоянный визажист певицы, работает над ее сценическими образами, готовит к съемкам и клипам. Самые яркие работы 2023 года — макияж для клипа Чайкиной на песню «Надежда», фотосессии для издания The Blueprint и обложки мартовского номера журнала Hello.



Максимов работает с брендами Lesyanebo и ZNWR, стилистом Викторией Чураевой, блогером Региной Тодоренко и другими, делал макияж певице Анне Романовской.



* Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)



Также в лонг-лист российского Forbes попали другие сибиряки и сибирячки — 2 жительницы Красноярска, томич, томичка, и одна жительница Бийска



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