Должны по полмиллиона: Новосибирская область вошла в топ-20 по просроченным кредитам в России

Средний объем долга, который приходится на экономически активного новосибирца, составляет 545 тысяч рублей Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирская область заняла 20-е место в рейтинге по просроченным кредитам. Такие результаты опубликовало РИА Новости.



По данным рейтинга, на 1 марта 2024 года кредиты были просрочены у 3,16% новосибирцев. За предшествовавшие 12 месяцев эта цифра уменьшилась на 0,7 процентных пунктов.

Также эксперты используют показатель «размер ссудной задолженности на численность экономически активного населения» — для Новосибирской области этот средний показатель составляет 545 тысяч рублей.

Ссудная задолженность включает в себя основной долг и долг по процентам

Выше Новосибирской области, на 19-м месте, оказалась Республика Марий Эл, где долги по кредитам у 3,10% жителей, а размер ссудной задолженности — 334 тысячи. 21-е место заняла Свердловская область: там просрочки у 3,16% людей, а средний показатель долга — 484 тысячи.



Лидерами рейтинга стали Севастополь (там просрочки у 1,82% жителей, задолженность на число населения — 160 тысяч); Санкт-Петербург (2,25% и 564 тысячи); Ненецкий автономный округ (2,33% и 529 тысяч).



— Ингушетия стала регионом с самой высокой просрочкой — 11,76% населения республики имеют задолженности по кредитам. В то время как в Севастополе должников только 1,8%, — отмечается в материале.



В рейтинг также попали другие сибирские регионы. На 30 месте Томская область (просрочки у 3,41% жителей, размер долга на численность экономически активного населения — 430 тысяч); на 40-м Красноярский край (3,57% и 513 тысяч); на 55-м Омская область (3,84% и 403 тысячи); на 60-м Алтайский край (3,96% и 357 тысяч); на 78-м Республика Алтай (4,82% и 426 тысяч).

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