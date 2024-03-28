Люди бросились за автокредитами. Сколько надо переплатить за «Ладу Весту» и новых «китайцев», если брать взаймы

«Лада Веста» уже стоит 1,5 миллиона рублей Источник: auto.ru











Российскому рынку автомобилей еще с осени предрекали глубокую стагнацию из-за падения спроса, снижения платежеспособности, инфляции и роста стоимости кредитов. Однако рынок не только не упал, но и пошел в рост — как по новым, так и по подержанным авто. Увеличились продажи машин, а самое интересное, больше стали брать кредитов несмотря на заградительную, казалось бы, ставку Центробанка в 16%. Чем заманивают покупателей автосалоны, какие скидки и итоговые проценты кредита дают — в нашем материале.

После сильного роста ключевой ставки аналитики автоиндустрии давали плохие прогнозы — кредиты, мол, стали неподъемными, машин будут брать меньше, отрасль еще больше стагнирует. Но вышло совсем наоборот. По данным аналитиков «Автостата», только за февраль этого года число выданных автокредитов по новым машинам выросло на 30% по сравнению с январем. Если сравнивать с февралем 2023-го, то рост составил целых 89%. У машин с пробегом динамика несколько скромнее: февраль к январю плюс 15%.

В общем же и целом последние данные статистки говорят о том, что 43,3% новых авто покупается в кредит, то есть практически каждый второй автомобиль. Значит, наверное, есть смысл в этих кредитах, может, и не «обдираловка» это, как любят говорить? Основная причина, по которой люди берут в долг, проста: сразу нет всех денег на машину. Ну а чтобы подтолкнуть человека к кредиту, производители дают скидки и совместно с банками снижают процентную ставку, иногда очень сильно. Это называется «субсидирование» — платят за «подарки» те же автозаводы и банки, уменьшая собственную маржу, но повышая обороты и выручку.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











— Субсидированные кредитные ставки — это ставки, которые частично или полностью компенсируются производителем/дистрибьютором/продавцом. Это означает, что банк получает компенсацию за недополученные процентные доходы. Скидка — это уменьшение маржинальности за счет своего дохода, — объясняет механизм субсидирования директор новосибирского дилерского центра «СТС-Автомобили» Павел Костенко. — Мы как продавец получаем первый взнос, всё остальное (доход по кредиту) забирает банк. Банку выгодно, через него можно прогнать несколько тысяч машин, он выступает как поставщик кредитов, клиентов. Все кредиты существуют под конкретные банки, либо банги омологированы (связаны) с самими производителями, либо достигаются какие-то взаимовыгодные ставки, какие-то особые условия. Эти все меры направлены на стимуляцию продаж либо на завоевание доли рынка, вывод новых малоизвестных моделей — всё индивидуально у разных производителей в разный момент времени.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Ну и какая выгода выходит для конечного потребителя? Давайте посмотрим на примере различных моделей и дилерских центров. Вот отечественная «Лада Веста», ради продаж которой «Автоваз» спонсирует процентные ставки. Возьмем комплектацию на механике по прайсовой стоимости 1 459 000 рублей.



— Идет прямая скидка 100 тысяч рублей и пониженная процентная ставка. Продажи этих автомобилей финансировать помогает завод и, соответственно, профильный банк, — отмечают в отделе продаж ДЦ «Сатурн» в Челябинске.

При нашем первоначальном взносе в 50% и сроке займа на 2 года ежемесячный платеж получится в районе 45 тысяч рублей, это с учетом скидки 100 тысяч и включением в тело кредита полиса каско и программы помощи на дорогах. В итоге мы отдадим за машину примерно 1,76 млн рублей, а переплата за авто за 2 года составит 300 тысяч рублей. Много это или мало с учетом инфляции за 2 года и дальнейшего подорожания авто? Каждый может решить сам.

Если процент не субсидируется, то считается по коммерческому курсу, то есть 16% и более. Зато прямые скидки могут быть выше. Вот, к примеру, кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в версии Action, по прайсу он стоит 2 220 000 рублей.

Chery Tiggo 4 Pro — один из лидеров продаж среди кроссоверов Источник: auto.ru











— Если в кредит, то машину забираете за 1 810 000 рублей. Ставка, какую вам одобрит банк, это индивидуально. А так обычная ставка от 16 до 22%. Берите среднюю — 19%, — говорит менеджер ДЦ «Рольф Чери Центр» в Москве.

Посмотрим на более дорогие автомобили, например внедорожник TANK 500.

— Субсидированные ставки зависят от стоимости, первоначального взноса и срока кредита. Средняя комплектация Adventure — у нее прайсовая цена — 6 300 000 рублей. С учетом скидки цена будет 5,6 млн. Прямая скидка — 500 тысяч за 2023 год выпуска, — отмечает менеджер салона «Регинас» в Екатеринбурге.

Учитывая, что скидка 500 тысяч — это за «старый год», отбросим ее — остается 200 тысяч скидки за кредит. При 50% первого взноса и 2-летнем сроке ставка будет 18,9%, платеж — 147 тысяч (с учетом каско за 120 тысяч), а переплата составит примерно 500–600 тысяч рублей. Много ли это за машину ценой под 6 млн — опять же каждый решает сам.

TANK 500 выглядит как «Лэнд-Крузер» Источник: auto.ru











А бывает, что производитель субсидирует совсем мизерный процент ставки. Например, на китайский кроссовер AITO M7 предлагают ставку в 0,01% при 60% взносе и сроке кредита в 1 год, что фактически превращает кредит в некую рассрочку с минимальной переплатой.

Также отметим, что по итогам 2023 года в среднем люди занимали на новый автомобиль1,62 млн рублей, а на подержанный — 1,29 млн. Можно предположить, что с ростом цен в новом году эти цифры вырастут.



Готовы взять сейчас машину в кредит? Надо точно просчитать, может, и выгодно Ни в коем случае, всё равно «обдираловка» Не знаю