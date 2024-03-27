Прежний плохо следил: на «Гастрокорте» появился новый ответственный — теперь в корнерах по два-три огнетушителя

В одном из залов «Гастрокорта» Источник: Стас Соколов











Арендаторов «Гастрокорта» на Центральном рынке Новосибирска обязали приобрести дополнительные огнетушители. Как оказалось, это связано не только с трагедией в «Крокус Сити Холле».

На этой неделе корреспондент НГС стал свидетелем того, как арендаторы «Гастрокорта» спешно разносили по точкам новые огнетушители. По их словам, такое требование поступило от руководства Центрального рынка (частью которого является это гастропространство). Директор Центрального рынка Алексей Виноградов подтвердил эту информацию, но сообщил, что речь не идёт о новых правилах:

— По нормам пожарной безопасности огнетушитель должен быть на каждом корнере. Если корнер больше 50 квадратных метров, то два огнетушителя, а там, где присутствует открытый огонь — три. У нас новый человек заступил на должность ответственного за пожарную и антитеррористическую безопасность, ходит ежедневно и проверяет. Прежний месяц назад ушел, при нём контроль был плохой. Соответственно после известных событий нашли нового человека, у которого сейчас это ежедневная обязанность, — объяснил директор.



«Гастрокорт» — комплекс состоящий из более чем 130 заведений разных кухонь, который занимает сейчас большую часть помещений в капитальных сооружениях Центрального рынка.