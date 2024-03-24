«Сумку откройте»: толпы новосибирцев собираются в городских ТЦ — как берегут их безопасность после теракта в «Крокус Сити»

После террористической атаки на столичный «Крокус Сити Холл», унесшей жизни 133 человек, новосибирские торговые центры усилили меры безопасности. На посещаемости торговых объектов московская трагедия, впрочем, не сказалась даже в день траура. О том, насколько местные ТРЦ готовы к борьбе с терроризмом, — в материале обозревателя НГС.
Усиление мер безопасности можно наблюдать в местах скопления людей после каждого теракта — к сожалению, у России по этой части уже немалый опыт. Но как именно это самое усиление проводить, руководство каждого ТЦ решает самостоятельно. В ТЦ GRANI, например, с первого взгляда вообще было не заметно никаких сотрудников, которые следили бы за порядком. Лишь присмотревшись, можно было понять, что скучающий в большом холле мужчина в чёрном без каких-то опознавательных знаков и есть «секьюрити» — его выдала рация. GRANI, впрочем, — ТЦ пока не особенно посещаемый: большая часть людей, которые проходят через холл, движутся или в метро, или из метро.
В «Версале» напротив входа, ведущего из метро, стоит женщина средних лет, вооружённая металлодетектором. Проверять сумки при мне она не пыталась, да и смысла особого в этом нет — в ТЦ есть ещё два входа, на которых никакой охраны нет вовсе. Да и возьмись охрана проверять посетителей, это моментально бы создало затор. Народу в «Версале» днем в воскресенье порядочно — и в коридорах, и в магазинах. Особенность этого ТЦ в том, что у него на три эскалатора, ведущих на второй этаж, только один, позволяющий спуститься — в самом дальнем углу. Если поискать, то можно найти лестницы, но не хочется даже думать о том, что здесь будет, возникни необходимость быстро покинуть здание.
В ТРЦ МЕГА на входе дежурят двое: немолодой охранник и девушка-полицейский. На девушке бронежилет, на поясе — кобура с пистолетом. Охранник проводит металлоискателем по рюкзаку, раздаётся резкий звук.
— Откройте сумку, — доброжелательно, но твердо говорит сотрудница полиции. — Спасибо, хорошего дня.
Уже в торговой галерее попадается еще одна девушка в форме — впечатление такое, что для поста в МЕГЕ сотрудников полиции выбирали по гендерному признаку. Строгость порядков на центральном выходе, впрочем, компенсируется легкостью нравов у травалатора, ведущего с парковки у входа в «Леруа Мерлен». Здесь, кажется, нет никого вообще: заходи кто хочешь, делай что хочешь. Но нет, где-то за колонной видно двух охранников, о чём-то неспешно беседующих. Возможно, обсуждают тонкости и трактовки «Устава гарнизонной и караульной службы».
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» не видно почти никаких изменений. Там и так всегда стоят рамки, а за рамками — по охраннику на каждую из двух лестниц, работающих на вход. Сегодня компанию «секьюрити» составляет только полицейский. Внутри обычные толпы народа. Рамки регулярно звенят, но показать сумки охрана просит очень избирательно.
В «Ауре» похожая картина, только рамок не видно — приходится охране вырывать из потока подозрительных типов для проверки. Подозрения вызывают в основном курьеры: у их огромные рюкзаки, можно много чего напихать.
Единственное ужесточение здесь заключается в том, что с парковки открытым остался один выход — центральный. Здесь стоит такой же набор сотрудников: охранник и полицейский. Иногда они даже досматривают сумки.
На «Центральном рынке» всё как обычно. Рамки здесь стоят уже давно, охрана, впрочем, в основном занята фейс-контролем.
— Вы, наверное, на рынок? — вежливо спрашивает секьюрити немолодого мужчину.
— Нет! Я за лавашом пришёл. Он здесь вот. Можно? — не столько задаёт вопрос, сколько парирует посетитель.
Объехать все ТРЦ не удалось. Но читатели НГС во второй половине дня стали сообщать о появлении более серьезной охраны. В «Ройял Парке» на входе заметили людей в униформе с оружием и в масках. Усилена была охрана и в «Сан Сити», где с утра службу несли только немолодые охранники с дубинкой и металлоискателем. Вооруженных людей в бронежилетах видели и в ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе.
Новосибирцы несут цветы и игрушки в память о жертвах теракта. Стихийные мемориалы возникли в районе площади Ленина и у часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте.