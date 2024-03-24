«Сумку откройте»: толпы новосибирцев собираются в городских ТЦ — как берегут их безопасность после теракта в «Крокус Сити»

Безопасность ТЦ по большей части доверена немолодым охранникам и охранницам Источник: Стас Соколов / NGS.RU











После террористической атаки на столичный «Крокус Сити Холл», унесшей жизни 133 человек, новосибирские торговые центры усилили меры безопасности. На посещаемости торговых объектов московская трагедия, впрочем, не сказалась даже в день траура. О том, насколько местные ТРЦ готовы к борьбе с терроризмом, — в материале обозревателя НГС.

Усиление мер безопасности можно наблюдать в местах скопления людей после каждого теракта — к сожалению, у России по этой части уже немалый опыт. Но как именно это самое усиление проводить, руководство каждого ТЦ решает самостоятельно. В ТЦ GRANI, например, с первого взгляда вообще было не заметно никаких сотрудников, которые следили бы за порядком. Лишь присмотревшись, можно было понять, что скучающий в большом холле мужчина в чёрном без каких-то опознавательных знаков и есть «секьюрити» — его выдала рация. GRANI, впрочем, — ТЦ пока не особенно посещаемый: большая часть людей, которые проходят через холл, движутся или в метро, или из метро.

В «Версале» напротив входа, ведущего из метро, стоит женщина средних лет, вооружённая металлодетектором. Проверять сумки при мне она не пыталась, да и смысла особого в этом нет — в ТЦ есть ещё два входа, на которых никакой охраны нет вовсе. Да и возьмись охрана проверять посетителей, это моментально бы создало затор. Народу в «Версале» днем в воскресенье порядочно — и в коридорах, и в магазинах. Особенность этого ТЦ в том, что у него на три эскалатора, ведущих на второй этаж, только один, позволяющий спуститься — в самом дальнем углу. Если поискать, то можно найти лестницы, но не хочется даже думать о том, что здесь будет, возникни необходимость быстро покинуть здание.

В ТРЦ МЕГА на входе дежурят двое: немолодой охранник и девушка-полицейский. На девушке бронежилет, на поясе — кобура с пистолетом. Охранник проводит металлоискателем по рюкзаку, раздаётся резкий звук.

— Откройте сумку, — доброжелательно, но твердо говорит сотрудница полиции. — Спасибо, хорошего дня.

Охрана есть, она просто в засаде Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Уже в торговой галерее попадается еще одна девушка в форме — впечатление такое, что для поста в МЕГЕ сотрудников полиции выбирали по гендерному признаку. Строгость порядков на центральном выходе, впрочем, компенсируется легкостью нравов у травалатора, ведущего с парковки у входа в «Леруа Мерлен». Здесь, кажется, нет никого вообще: заходи кто хочешь, делай что хочешь. Но нет, где-то за колонной видно двух охранников, о чём-то неспешно беседующих. Возможно, обсуждают тонкости и трактовки «Устава гарнизонной и караульной службы».

Рамки в «Галерее Новосибирск» стоят всегда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В ТРЦ «Галерея Новосибирск» не видно почти никаких изменений. Там и так всегда стоят рамки, а за рамками — по охраннику на каждую из двух лестниц, работающих на вход. Сегодня компанию «секьюрити» составляет только полицейский. Внутри обычные толпы народа. Рамки регулярно звенят, но показать сумки охрана просит очень избирательно.

На входе в «Ауру» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В «Ауре» похожая картина, только рамок не видно — приходится охране вырывать из потока подозрительных типов для проверки. Подозрения вызывают в основном курьеры: у их огромные рюкзаки, можно много чего напихать.

Единственное ужесточение здесь заключается в том, что с парковки открытым остался один выход — центральный. Здесь стоит такой же набор сотрудников: охранник и полицейский. Иногда они даже досматривают сумки.

На «Гастрокорте» всё стильно. И спокойно Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На «Центральном рынке» всё как обычно. Рамки здесь стоят уже давно, охрана, впрочем, в основном занята фейс-контролем.



— Вы, наверное, на рынок? — вежливо спрашивает секьюрити немолодого мужчину.



— Нет! Я за лавашом пришёл. Он здесь вот. Можно? — не столько задаёт вопрос, сколько парирует посетитель.



Объехать все ТРЦ не удалось. Но читатели НГС во второй половине дня стали сообщать о появлении более серьезной охраны. В «Ройял Парке» на входе заметили людей в униформе с оружием и в масках. Усилена была охрана и в «Сан Сити», где с утра службу несли только немолодые охранники с дубинкой и металлоискателем. Вооруженных людей в бронежилетах видели и в ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе.

Новосибирцы несут цветы и игрушки в память о жертвах теракта. Стихийные мемориалы возникли в районе площади Ленина и у часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте.

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