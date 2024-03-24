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«Москва, мы с тобой»: новосибирцы несут цветы и игрушки в память о жертвах теракта в «Крокусе» — смотрим фото

Акции памяти устроили в районе площади Ленина и у часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте

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24 комментария
У часовни Николая Чудотворца цветов почему-то больше

Новосибирцы устроили акции памяти в районе площади Ленина и часовни Николая Чудотворца. Горожане несут к стихийным мемориалам игрушки и цветы, оставляют конфеты, записки и открытки. 15 фото, как город скорбит вместе со столицей.

В городе повсюду висят баннеры со словами скорби
На здании правительства Новосибирской области приспущены флаги
На здании мэрии Новосибирска флаги тоже спустили из-за траура
Приспущен флаг России и на здании оперного театра
Тем временем, люди несут цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах «Крокуса»
У метро «Площадь Ленина» люди оставляют розы и гвоздики
Через пару часов цветов становится в разы больше
К часовне приходит больше людей
Люди несут игрушки, цветы, свечи, открытки, записки
Новосибирцы переживают трагедию вместе с жителями Москвы
Стихийный мемориал посетила и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
У часовни накопилось много памятных вещей и игрушек
«Москва, мы с тобой», — подписал неизвестный автор иллюстрацию, и оставил ее тут же
Некоторые горожане признаются, что до сих пор не могут сдержать слезы

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошел теракт. По официальным данным, погибло больше 100 человек. Все, что известно о происшествии, можно узнать в режиме онлайн.

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Crocus City Hall Часовня Николая Чудотворца Площадь Ленина Мемориал памяти Люди Погибшие Теракт Москва
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