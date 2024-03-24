«Москва, мы с тобой»: новосибирцы несут цветы и игрушки в память о жертвах теракта в «Крокусе» — смотрим фото
Акции памяти устроили в районе площади Ленина и у часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте
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Новосибирцы устроили акции памяти в районе площади Ленина и часовни Николая Чудотворца. Горожане несут к стихийным мемориалам игрушки и цветы, оставляют конфеты, записки и открытки. 15 фото, как город скорбит вместе со столицей.
Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall произошел теракт. По официальным данным, погибло больше 100 человек. Все, что известно о происшествии, можно узнать в режиме онлайн.
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