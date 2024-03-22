Крупный экспортер вина открыл магазин в Новосибирске, цены доходят до 10 000 рублей за бутылку

Столичная винотека открылась в новом ЖК «Чикаго» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске в новой высотке у метро «Октябрьская» начали появляться арендаторы. Там свою первую винотеку в Сибири открыла компания Simple.

Как рассказал управляющий директор розничной сети компании Александр Андреев, это первый магазин SimpleWine (так называются розничные точки группы) в Новосибирске, несмотря на то, что филиал компании работает в городе с 2004 года. Локальный партнёр Simple планировал открыть винотеку еще два года назад в микрорайоне Европейский берег. От этих планов пришлось отказаться, потому что недалеко от планируемого магазина заработал медицинский центр, а торговать алкоголем рядом с такими организациями запрещает закон. Этот магазин Simple открывает самостоятельно.

Площадь торгового зала винотеки 60 квадратных метров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Площадь новосибирской винотеки — порядка 80 квадратных метров, это средний размер для сети SimleWine. В магазине представлено около 1000 наименований вина и более крепкого алкоголя, средняя стоимость бутылки, по словам сотрудников, составляет 2000 рублей. Хотя беглое знакомство с ассортиментом вызывает ощущение, что названная сумма чуть выше нижней планки. В магазине хватает сухого вина стоимостью 3000–4000 рублей, в большом количестве имеются позиции и в районе 10 000 рублей.



По словам Андреева, для Simple Wine это сотый магазин. В Сибири, впрочем, он лишь третий, винотеки уже работают в Красноярске и Омске. Сама группа традиционно специализируется на импорте премиального алкоголя. У владельцев даже есть собственное хозяйство в Тоскане под названием Bertinga. Тем не менее, в последние годы Simple активно занимается дистрибуцией и российского вина премиальной категории. Цены на него в новосибирской винотеке, впрочем, начинаются с 1500 рублей, а в основном продукция российских виноделов здесь стоит в районе 2000–3000 рублей.

По данным «Контур.Фокус», владельцами группы «Симпл» (ООО «Компания «Симпл»») являются Максим Каширин (80% доли) и Анатолий Корнеев. Выручка предприятия в 2022 году (более свежие данные пока не опубликованы) превысила 23 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 1,6 миллиарда рублей. Новосбирский филиал (ООО «Симпл НСК») получил в 2022 году 24 миллиона рублей чистой прибыли при 350 млнмиллионах рублей выручки.

В Новосибирске формат винных магазинов в последние годы довольно активно развивается. Для массового потребителя работают прежде всего сети «Красное и Белое» (226 точек) и «Бристоль» (138), но их вряд ли можно считать прямым конкурентом московской компании. А вот сети вроде «Сомелье» (45 точек) и «Галлеря вин» (14) уже вполне могут предложить какие-то позиции, которые частично пересекаются с ассортиментом Simple. Еще ближе с точки зрения потенциальной клиентуры в Новосибирске выглядят местная сеть винотек InVino (5) и винотека сети BonVin.



Впервые НГС писал о резком росте числа магазинов по продаже алкоголя весной 2021 года. Тогда в базе 2ГИС было 880 торговых точек такого рода. Сейчас их количество выросло до 1166 (то есть на 32%).

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