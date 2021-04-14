В Новосибирске за полгода стало в 2 раза больше алкогольных магазинов, некоторые теперь работают круглосуточно

В Новосибирске за полгода удвоилось количество алкогольных магазинов
Алкогольная экспансия в ритейле продолжается. Количество магазинов, где напитки разной степени крепости — это один из основных товаров, в городе удвоилось всего за полгода. Основными драйверами этого неоднозначного процесса стали точки с разливным пивом и сетевые проекты, которые начали в последние пару лет активно развивать алкогольные дистрибьюторы. Обозреватель НГС Стас Соколов разбирался, откуда появилось такое огромное количество магазинов за столь короткое время.
По запросу «алкомаркет» 2ГИС выдает в Новосибирске более
Значительная часть магазинов этой категории — это точки по торговле пивом. Так, сеть «Медный великан» насчитывает уже
Тем не менее большая часть предприятий этой категории предлагает алкогольные напитки всего спектра — от слабоалкогольных до крепких. Самый крупный игрок здесь — это торговый холдинг, объединяющий сети «Красное&Белое» (
Специалисты 2ГИС по просьбе НГС уточнили, кто конкретно обеспечил такой рост. Выяснилось, что у сети Kruger Haus за год появилось аж
Такими темпами в Новосибирске давно не росла ни одна сеть. Участники рынка объясняют это низкой базой — в Новосибирске по ряду причин оказался слабо развит формат специализированного алкогольного магазина. По большей части это были или маленькие одиночные точки, или винные бутики. Основным розничным продавцом алкоголя оставались обычные супермаркеты.
Еще одной причиной расцвета алкомаркетов может быть передел пищевого ритейла в принципе. Сегодня лидирующие позиции на нем занимают федеральные сети («Пятерочка», «Лента», «Магнит»), из местных крупных игроков в Новосибирске осталась, по сути, только барнаульская «
Страдают и федеральные дистрибьюторы. Представитель местного филиала одной из таких компаний признает, что ограниченный ассортимент сетей не позволяет виноторговым компаниям представить даже малую части продукции, которая есть в их портфеле.
— Крупные магазины с большими винными отделами у нас можно пересчитать по пальцам, а в стандартной «Пятерочке» даже такие гиганты, как отечественные «Фанагория» или «Шато Тамань», могут представить не больше десятка наименований, — говорит собеседник НГС.
Бренд-амбассадор виноторговой компании
— Кроме того, в алкомаркетах, как правило, можно найти интересные образцы (какие-то автохтонные сорта
Сравнительно новым явлением на рынке стало и появление фирменной розницы. Здесь лидирует пока предприятие «Мильстрим» из Красноярского края. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе
Тем временем на рынке появляется и новый тип сетевых игроков. В конце осени прошлого года в Новосибирск пришла сеть «Алкополис24». Компания из Петрозаводска, которой принадлежит этот бренд, называет свои магазины «круглосуточным алкомаркетом с искусственным интеллектом». На сайте сети сказано, что под этим названием в России работает уже около
Внутри «Алкополисы» выглядят как очень простой бар с несколькими посадочными местами. Цены чуть выше, чем в обычной рознице, но при покупке бутылки навынос заведение предоставляет скидку. Статус бара позволяет «Алкополисам» торговать круглосуточно (продажа алкоголя в розницу в Новосибирске разрешена только
Потребление алкоголя также растет, хотя и куда менее пугающими темпами. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, за третий квартал
За резким ростом предприятий в какой-то нише, как правило, следует спад. Далеко не все новые проекты оказываются жизнеспособными. К тому же всем игрокам предстоит бороться с мощными конкурентами. Прежде всего это сеть «Красное&Белое», у которой в Екатеринбурге и ближайших пригородах сейчас работает
Пока местные предприниматели спешат вложить деньги в растущий сегмент алкомаркетов, последний из крупных новосибирских ритейлеров — торговый холдинг «Сибирский гигант» — закрывает магазин за магазином.