В Новосибирске за полгода стало в 2 раза больше алкогольных магазинов, некоторые теперь работают круглосуточно

Алкогольная экспансия в ритейле продолжается. Количество магазинов, где напитки разной степени крепости — это один из основных товаров, в городе удвоилось всего за полгода. Основными драйверами этого неоднозначного процесса стали точки с разливным пивом и сетевые проекты, которые начали в последние пару лет активно развивать алкогольные дистрибьюторы. Обозреватель НГС Стас Соколов разбирался, откуда появилось такое огромное количество магазинов за столь короткое время.

По запросу «алкомаркет» 2ГИС выдает в Новосибирске более 880 адресов . Еще в октябре прошлого года, когда мы рассказывали о выходе на рынок крупнейшей российской сети этого формата «Красное&Белое», их было всего 490 . В самом сервисе называют чуть более скромные показатели. На 1 апреля в границах Новосибирска специалисты насчитали 673 отдельных розничных торговых предприятия. Эти данные не учитывают торговые точки в пригородах и офисы алкогольных компаний, которые попадают в общую выборку, но в реальности не торгуют алкоголем в розницу. Но и при этом подходе всё равно получается, что количество алкогольных магазинов выросло на 55% всего за год.