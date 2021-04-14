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В Новосибирске за полгода стало в 2 раза больше алкогольных магазинов, некоторые теперь работают круглосуточно

В городе уже появились сети с десятками алкомаркетов

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Точки, торгующие алкоголем, уже в буквальном смысле лезут одна на другую

Точки, торгующие алкоголем, уже в буквальном смысле лезут одна на другую

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В Новосибирске за полгода удвоилось количество алкогольных магазинов

Алкогольная экспансия в ритейле продолжается. Количество магазинов, где напитки разной степени крепости — это один из основных товаров, в городе удвоилось всего за полгода. Основными драйверами этого неоднозначного процесса стали точки с разливным пивом и сетевые проекты, которые начали в последние пару лет активно развивать алкогольные дистрибьюторы. Обозреватель НГС Стас Соколов разбирался, откуда появилось такое огромное количество магазинов за столь короткое время.

По запросу «алкомаркет» 2ГИС выдает в Новосибирске более 880 адресов. Еще в октябре прошлого года, когда мы рассказывали о выходе на рынок крупнейшей российской сети этого формата «Красное&Белое», их было всего 490. В самом сервисе называют чуть более скромные показатели. На 1 апреля в границах Новосибирска специалисты насчитали 673 отдельных розничных торговых предприятия. Эти данные не учитывают торговые точки в пригородах и офисы алкогольных компаний, которые попадают в общую выборку, но в реальности не торгуют алкоголем в розницу. Но и при этом подходе всё равно получается, что количество алкогольных магазинов выросло на 55% всего за год.

Значительная часть магазинов этой категории — это точки по торговле пивом. Так, сеть «Медный великан» насчитывает уже 132 заведения, а Kruger Haus — 77. Кроме них, есть еще целый ряд сетей поменьше: «Ячменный солод» (11), «Кега» (11) и т. д. Еще одной значимой разновидностью «алкомаркетов» в представлении 2ГИС являются небольшие продовольственные магазины, имеющие право торговать алкоголем. Здесь есть и сети (например, «Сетка в клетку» — 20 магазинов), и большое количество одиночных торговых точек, часть из которых не имеет даже названия. В категорию алкомаркетов попала даже сеть «Шоколадка» (15 точек) — эти торговые точки принадлежат зачастую индивидуальным предпринимателям, которые при возможности открывают по соседству алкогольный отдел.

Тем не менее большая часть предприятий этой категории предлагает алкогольные напитки всего спектра — от слабоалкогольных до крепких. Самый крупный игрок здесь — это торговый холдинг, объединяющий сети «Красное&Белое» (30 магазинов в Новосибирске) и «Бристоль» (26), за ними следуют «Вкус и градус» (27), «Сомелье» (18), «Галерея вин» (14) и т. д.

Вывеска нового магазина сети «АлкоСтресс» появилась там же, где долгие годы висела вывеска «Плиний Старший»

Вывеска нового магазина сети «АлкоСтресс» появилась там же, где долгие годы висела вывеска «Плиний Старший»

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Специалисты 2ГИС по просьбе НГС уточнили, кто конкретно обеспечил такой рост. Выяснилось, что у сети Kruger Haus за год появилось аж 68 новых торговых точек. От одного магазина до 11 выросла сеть омских алкогольных дистрибьюторов «АлкоСтресс». Сеть «Красное&Белое» менее чем за год открыла 30 торговых точек, а «Сомелье» обзавелось десятком новых магазинов.

Такими темпами в Новосибирске давно не росла ни одна сеть. Участники рынка объясняют это низкой базой — в Новосибирске по ряду причин оказался слабо развит формат специализированного алкогольного магазина. По большей части это были или маленькие одиночные точки, или винные бутики. Основным розничным продавцом алкоголя оставались обычные супермаркеты.

Еще одной причиной расцвета алкомаркетов может быть передел пищевого ритейла в принципе. Сегодня лидирующие позиции на нем занимают федеральные сети («Пятерочка», «Лента», «Магнит»), из местных крупных игроков в Новосибирске осталась, по сути, только барнаульская «Мария-Ра». Федеральные компании имеют возможность вести закупки самостоятельно или ограничиваются контрактами на национальном уровне, что оставляет местных оптовиков без работы.

Сеть «Красное&amp;Белое» смогла за полгода открыть в городе <nobr class="_">30 магазинов</nobr>

Сеть «Красное&Белое» смогла за полгода открыть в городе 30 магазинов

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Страдают и федеральные дистрибьюторы. Представитель местного филиала одной из таких компаний признает, что ограниченный ассортимент сетей не позволяет виноторговым компаниям представить даже малую части продукции, которая есть в их портфеле.

— Крупные магазины с большими винными отделами у нас можно пересчитать по пальцам, а в стандартной «Пятерочке» даже такие гиганты, как отечественные «Фанагория» или «Шато Тамань», могут представить не больше десятка наименований, — говорит собеседник НГС.

Бренд-амбассадор виноторговой компании L-wine Алина Кунцевич одной из причин увеличения количества алкомаркетов считает рост потребления вина в России в принципе. А также то, что обычные супермаркеты делают на вино достаточно высокую наценку, что дает возможность специализированным магазинам сделать более интересное предложение.

— Кроме того, в алкомаркетах, как правило, можно найти интересные образцы (какие-то автохтонные сорта и т. д.), чего нет в стандартном супермаркете, — отмечает эксперт.

Сравнительно новым явлением на рынке стало и появление фирменной розницы. Здесь лидирует пока предприятие «Мильстрим» из Красноярского края. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе 12 магазинов под этим названием, принадлежащих разным владельцам. До появления в Новосибирске бренд «Мильстрим», впрочем, был мало кому известен, признает предприниматель Олег Поляков, которому также принадлежала одна из точек. Были у предпринимателя претензии и к стабильности качества продукта. Поэтому он закрыл «Мильстрим» на Советской, и открыл винный бутик «Фанагория» на Гоголя, и теперь планирует развивать в Новосибирске эту сеть. Расширили бизнес и владельцы винного бутика In Vino, открывшие уже в этом году еще одну точку, — на месте закрывшегося бара «Манчестер» на Коммунистической.

В фирменном магазине «Фанагория»

В фирменном магазине «Фанагория»

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Тем временем на рынке появляется и новый тип сетевых игроков. В конце осени прошлого года в Новосибирск пришла сеть «Алкополис24». Компания из Петрозаводска, которой принадлежит этот бренд, называет свои магазины «круглосуточным алкомаркетом с искусственным интеллектом». На сайте сети сказано, что под этим названием в России работает уже около 200 торговых точек.

Магазины «Алкополис24» стараются выглядеть как бар

Магазины «Алкополис24» стараются выглядеть как бар

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Внутри «Алкополисы» выглядят как очень простой бар с несколькими посадочными местами. Цены чуть выше, чем в обычной рознице, но при покупке бутылки навынос заведение предоставляет скидку. Статус бара позволяет «Алкополисам» торговать круглосуточно (продажа алкоголя в розницу в Новосибирске разрешена только с 9 утра до 10 вечера). Сейчас в городе уже пять точек сети, принадлежащих разным владельцам. Похожую модель использует местная сеть «Ёмкость24» (начала работать в этом году), у которой тоже пять магазинов.

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Потребление алкоголя также растет, хотя и куда менее пугающими темпами. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, за третий квартал 2020 года (это самые свежие данные) в Новосибирской области было продано 374 тысяч декалитров крепкого алкоголя (то есть, прежде всего, водки). Годом ранее (в третьем квартале 2019-го) этот показатель составил 357 тысяч дкл, то есть рост составил 4,8%.

За резким ростом предприятий в какой-то нише, как правило, следует спад. Далеко не все новые проекты оказываются жизнеспособными. К тому же всем игрокам предстоит бороться с мощными конкурентами. Прежде всего это сеть «Красное&Белое», у которой в Екатеринбурге и ближайших пригородах сейчас работает 270 торговых точек — то есть в девять раз больше, чем сейчас в Новосибирске. При этом самих алкомаркетов на той же территории, по данным 2ГИС, меньше 700.

Пока местные предприниматели спешат вложить деньги в растущий сегмент алкомаркетов, последний из крупных новосибирских ритейлеров — торговый холдинг «Сибирский гигант» — закрывает магазин за магазином.

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