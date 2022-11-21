Выпить и закусить: кто торгует алкоголем в Новосибирске, сколько зарабатывает и почему число магазинов растет

Несмотря на то что магазины работают под одной вывеской, деятельность в них ведется разными юрлицами (автор материала обошел четыре разные точки, и нигде компании не повторялись). Самая крупная — ООО «Капэлла», например, управляет большим алкогольным супермаркетом на Челюскинцев. ООО «ИстРитейл» — маленькой точкой на Ленина, энотека и бар на Октябрьской находится в ведении ООО «Кристалл», а рекламу в 2ГИС для этой сети размещает ООО «Империал». Из перечисленных юрлиц самая большая выручка у «Капэллы» — 191 млн рублей (прибыль 4,3 млн рублей). «Империал» может похвастаться ростом (158%) — эта компания продала товаров на 166 млн рублей, у «ИстРитейла» почти такие же показатели — 165,4 млн рублей. Обе компании прибыльны (3,6 и 7,3 млн рублей чистой прибыли соответственно). Выручка «Кристалла» чуть поменьше (112,7 млн рублей), зато у него самая большая прибыль — 12,6 млн рублей.

Что касается структуры собственности, то она довольно запутанна. Есть несколько основных владельцев, которые числятся иногда в бывших учредителях компаний, управляющих другими магазинами под этим же названием. Самые крупные совладельцы, если смотреть на весь объем бизнеса, в котором они принимают участие как собственники или руководители, — это Игорь Наймушин (100% «Империала») и Вячеслав Спицин (владелец «ИстРитейл»). При этом Спицин был владельцем 100% долей в «Империале» до июня 2021 года.