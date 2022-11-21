Выпить и закусить: кто торгует алкоголем в Новосибирске, сколько зарабатывает и почему число магазинов растет

Количество алкомаркетов продолжает расти, сегодня их уже на сотню больше, чем весной прошлого года. Основным драйвером этого роста стали сети «Красное&Белое» и «Бристоль», но заработать на этом рынке удалось и местным предпринимателям. С тем, кто сейчас определяет ситуацию на рынке и кому принадлежат торговые точки наиболее крупных сетей, разбирался обозреватель НГС.
Ничего нового
В самом формате магазина, где продается преимущественно алкоголь, для Новосибирска нет ничего нового. Более того, первая крупная (то есть включающая десятки точек) торговая сеть города «Крепость» — созданная еще на рубеже
Оба проекта, впрочем, были свернуты уже к началу
Лидеры
Самым крупным игроком, догнать которого уже вряд ли представляется возможным, в Новосибирске стала Mercury Retail Group с сетями «Красное&Белое» (134 точки) и «Бристоль» (88). О том, откуда они взялись и кому принадлежат, НГС писал на прошлой неделе. Нынешнее количество магазинов этих сетей далеко не предельно. В Екатеринбурге (город наиболее близок к Новосибирску по размеру и количеству населения), например, в сети K&Б уже больше 400 точек. Точных данных о масштабах деятельности этих сетей именно в Новосибирске нет, поскольку управляющие ими компании ведут деятельность во многих регионах России.
Общая выручка группы в 2021 году составила 330 млрд рублей, а общее количество магазинов в июле этого года составило 13,5 тыс. магазинов (то есть мы будем считать уже открытые за год, но не принимаем во внимание открытые во втором полугодии), получается, что средняя выручка магазинов сетей в год может составлять 24,4 млн рублей. А все уже открытые торговые точки могут продавать продукции на 451 млн рублей в месяц. Общая же годовая выручка в Новосибирске (с учетом того, что количество магазинов росло постепенно) могла достигнуть 3,5–4 млрд рублей. На этом фоне прочие участники рынка выглядят лилипутами. Что не мешает большинству из них наращивать объемы бизнеса.
«Сомелье» (42 магазина)
Наиболее впечатляющих успехов достигла сеть «Сомелье», у которой в Большом Новосибирске уже 42 магазина разных размеров — от винного супермаркета на Челюскинцев до практически бутика на Ленина. Ассортимент достаточно широк — от массовых вин известных производителей до лимитированных серий. Здесь, например, можно найти огромные бутылки, которые используются для необычных дорогих подарков. «Сомелье» торгует преимущественно алкоголем, однако делает упор на вино и крепкие напитки более высокой ценовой категории.
Несмотря на то что магазины работают под одной вывеской, деятельность в них ведется разными юрлицами (автор материала обошел четыре разные точки, и нигде компании не повторялись). Самая крупная — ООО «Капэлла», например, управляет большим алкогольным супермаркетом на Челюскинцев. ООО «ИстРитейл» — маленькой точкой на Ленина, энотека и бар на Октябрьской находится в ведении ООО «Кристалл», а рекламу в 2ГИС для этой сети размещает ООО «Империал». Из перечисленных юрлиц самая большая выручка у «Капэллы» — 191 млн рублей (прибыль 4,3 млн рублей). «Империал» может похвастаться ростом (158%) — эта компания продала товаров на 166 млн рублей, у «ИстРитейла» почти такие же показатели — 165,4 млн рублей. Обе компании прибыльны (3,6 и 7,3 млн рублей чистой прибыли соответственно). Выручка «Кристалла» чуть поменьше (112,7 млн рублей), зато у него самая большая прибыль — 12,6 млн рублей.
Что касается структуры собственности, то она довольно запутанна. Есть несколько основных владельцев, которые числятся иногда в бывших учредителях компаний, управляющих другими магазинами под этим же названием. Самые крупные совладельцы, если смотреть на весь объем бизнеса, в котором они принимают участие как собственники или руководители, — это Игорь Наймушин (100% «Империала») и Вячеслав Спицин (владелец «ИстРитейл»). При этом Спицин был владельцем 100% долей в «Империале» до июня 2021 года.
Наймушин является также соучредителем алкогольного дистрибьютора «Экстрасиб». Если верить «Контур.Фокусу», этот бизнес по-прежнему остается более крупным (годовая выручка — 384,5 млн рублей), однако масштабы его явно сокращаются. По сравнению с прошлым годом оборот упал на 7%. «Сомелье» — самый яркий пример того, откуда в алкогольный ритейл приходят предприниматели. Если у дистрибьютора сокращается рынок сбыта (федеральным ритейлерам местные поставщики неместного алкоголя не нужны), то единственный выход — создавать свой.
«Алкостресс» (19 магазинов)
Сеть из Омска, которая успела уже открыть в Новосибирске больше магазинов, чем у себя на родине (в Омске работает 13 точек). И название, и ассортимент рассчитаны на массового потребителя, но, как выяснилось, в Новосибирске таких потребителей хватает. Управляет магазинами зарегистрированное в Омске ООО «Амора плюс», общая выручка которого в прошлом году составила 286,4 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн рублей.
Если допустить, что показатели магазинов в Омске и Новосибирске примерно одинаковы, то на Новосибирск от этого общего объема приходится порядка 170 млн рублей. Компания принадлежит в равных долях Олегу и Игорю Мулькеевым, которые также пришли в розничный бизнес из оптового. Предприятие Мулькеевых «Амора», которое занимается дистрибуцией, по-прежнему имеет более крупную выручку — 632 млн рублей, но вот маржинальность этого бизнеса в несколько раз ниже. Если просто «Амора» получила в прошлом году чистой прибыли на 3 млн рублей, то розничное предприятие с выручкой в два с лишним раза меньше — уже 5,2 млн рублей.
«Галерея вин» (14 магазинов)
Ветеран алкогольного ритейла Новосибирска. Первый магазин открылся на части площади первого в городе частного супермаркета на перекрестке Димитрова и Вокзальной магистрали. Сеть сформировалась уже давно, и с тех пор количество магазинов фактически не меняется. Как правило, это небольшие торговые точки, часто расположенные в цокольном этаже, где работают немолодые, но довольно хорошо разбирающиеся в предмете сотрудники. Здесь можно найти какие-то редко встречающиеся в других сетях позиции (равно как и не найти чего-то распространенного). Управляющая сетью компания ООО «Окшин плюс» в прошлом году продала товаров на 41 млн рублей, получив 1,7 млн рублей чистой прибыли. Единственный учредитель компании, создатель и руководитель сети — Вилор Коляда.
Millstream (8 магазинов)
Необычный пока пример целой фирменной сети одного производителя. Крупные виноделы, конечно, открывают фирменные бутики (в Новосибирске, например, работают точки «Абрау Дюрсо» и «Фанагории»), однако эти магазины нужны скорее для маркетинговых целей. В них можно проводить мероприятия, собирать через них напрямую мнения покупателей и в принципе иметь возможность представить всю линейку продуктов (торговые сети берут всегда ограниченное количество позиций). В общей же структуре продаж такие опорные торговые точки роли почти не играют. Вина под брендом «Мильстрим» в обычной рознице встречаются нечасто, торговля идет преимущественно через собственную розницу.
В Новосибирске торговые точки разделены между двумя компаниями — ООО «Мовадо» (3 магазина) и «Высшая лига (5 магазинов). Выручка «Мовадо» за прошлый год составила около 17 млн рублей (чистая прибыль — 382 тыс.), «Высшей лиги» — 44,6 млн рублей (чистая прибыль — 1,8 млн рублей). Обе компании связаны одним соучредителем — Ларисой Сидоренко. Ее равноправным партнером в «Мовадо» выступает Валерий Хижняк (это его единственный бизнес), а в «Высшей лиге» — Татьяна Ярцева. У последней есть интересный пункт в трудовой биографии — до 2009 года она была одним из участников СПК «Колхоз им. Ленина».
Ijevan (6 магазинов)
Ещё одна фирменная сеть, но представляющая интересы предприятия из другой страны — Иджеванского винно-коньячного завода в Армении. Флагманский продукт здесь, конечно же, коньяк. Но в магазинах продаются и вина (как тихие, так и игристые), а также варенье, соусы
Сетью управляет ООО «Иджеван-НСК», продавшее в прошлом году товаров на 52,2 млн рублей и получившее прибыль в 15,6 млн рублей. Как нетрудно заметить, для рынка это просто выдающаяся эффективность. Единственный учредитель компании — Эдгар Авдишян. Кроме «Иджеван-НСК» за ним числится 50% доля в «Империи-Строй», но вряд ли это можно считать большим бизнесом, за прошлый год предприятие получило выручки всего 314 тыс. рублей, заработав 8 тыс. рублей чистой прибыли.
«Ёмкость» (13 магазинов-баров)
Небольшая сеть, которая работает в формате круглосуточного магазина-бара. В этих торговых точках действительно есть барная стойка, за которой могут налить и пива, и стопку крепкого алкоголя. Однако основа бизнес-модели этого формата в том, что такая точка работает круглосуточно, алкоголь здесь можно купить и после 22:00, когда продажа его в обычной рознице уже запрещена. В формате магазина-бара этот запрет не действует, потому что предприятия общепита имеют право торговать алкоголем в любое время. Единственное формальное ограничение — проданная бутылка должна быть открыта в зале. Но, во-первых, не только крепкие напитки, но и вина в последние лет десять имеют часто винтовую пробку (которую можно закрутить обратно). А во-вторых, чтобы поймать на этом нарушении, придется организовать специальную проверку в явно неурочное время.
Сеть развивается по франчайзингу, права на торговый знак закреплены за ООО «Ёмкость» с выручкой в прошлом году 9,1 млн рублей, прибылью 516 тыс. рублей (примерно столько зарабатывает в год начинающий продавец в «Красном и Белом»). Единственный учредитель компании — Максим Архипов, которому принадлежат, как можно понять из названий и адресов предприятий («Ёмкость
Третий четверг ноября — традиционная дата поступления в продажу во всем мире вина нового урожая из региона Божоле. Но в Новосибирске ритейлеры решили не соблюдать этой традиции, начав продажу божоле нуво почти за неделю до этого срока.