«Красно-белые» в городе: кому принадлежит самая крупная сеть алкомаркетов в Новосибирске и действительно ли там низкие цены

Сегодня у одной только «К&Б» в России более 12 тысяч торговых точек, ещё больше 5 тысяч магазинов в сети «Бристоль». Для сравнения основной актив крупнейшего ритейлера России — X5 Retail Group сеть «Пятерочка» сейчас насчитывает около 19 тысяч магазинов.



Интересно, что в Новосибирске в начале 2000-х тоже были проекты похожего формата — сеть «Крепость» Эдуарда Кожемякина и «Столичный» братьев Насоленко. Но их создатели отдали предпочтение обычным супермаркетам.

Стали третьими

В Новосибирск «K&Б» пришла совсем недавно — в октябре 2020 года. Однако уже сегодня у нее работает 137 магазинов (здесь и далее данные «2ГИС») в Большом Новосибирске. То есть вместе с торговыми точками сети «Бристоль» (которые отличаются только большим размером и более широким ассортиментом) общее количество магазинов группы уже перевалило за 220.

