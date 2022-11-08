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«Красно-белые» в городе: кому принадлежит самая крупная сеть алкомаркетов в Новосибирске и действительно ли там низкие цены

Вместе с сетью «Бристоль» «К&Б» опередила «Ярче!» и «Магнит»

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Магазины сети часто бывают не больше двухкомнатной квартиры

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Торговый холдинг, которому принадлежит сеть «Красное&Белое», вышел на третье место в Новосибирске по количеству магазинов всего за два года работы в городе. Обозреватель NGS.RU оценил темпы роста и попытался разобраться с тем, как торговцам из Челябинска удается расти так быстро и правда ли, что в этой сети действительно низкие цены.

Что за сеть


Сеть «Красное и Белое» основана в Челябинске в 2006 году предпринимателем Сергеем Студенниковым. Это компактные торговые точки, основу ассортимента которых составляют напитки (от пива до крепкого алкоголя), в дополнение к которым здесь можно купить всё то, что подходит под понятие «закуска» (яйца, сыр, колбаса, консервы, замороженные полуфабрикаты и т.д.). Выбор очень невелик, но для того, чтобы человек не остался голодным, его вполне хватает. Не особенно притязательный покупатель, который не планирует ничего серьезного готовить сам, в принципе может покупать продукты только здесь. Набор блюд будет несколько однообразным, но жить можно.

Сергей Студенников, основатель сети «Красное&Белое»

Сергей Студенников, основатель сети «Красное&Белое»

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В 2019 году Студенников согласился провести слияние своих торговых активов с группой Mercury Retail

(сети супермаркетов «Дикси» и сети алкомаркетов «Бристоль») Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Сделке предшествовали обыски в управляющей компании «К&Б» (ритейлера подозревали в неуплате налогов и торговле контрафактом), хотя никаких достоверных подтверждений того, что эти события были связаны с последующим слиянием, нет. В результате объединения бизнеса Студенников получил в нем 49%. Mercury Retail, впрочем, является общим наименованием розничного бизнеса, юридического лица с таким названием в российской юрисдикции не существует. По данным «Контур.Фокус», Сергей Студенников — соучредитель (с разными долями) 49 компаний с совокупной выручкой в 1,4 трлн рублей и чистой прибылью в 44 млрд рублей.

Сегодня у одной только «К&Б» в России более 12 тысяч торговых точек, ещё больше 5 тысяч магазинов в сети «Бристоль». Для сравнения основной актив крупнейшего ритейлера России — X5 Retail Group сеть «Пятерочка» сейчас насчитывает около 19 тысяч магазинов.

Интересно, что в Новосибирске в начале 2000-х тоже были проекты похожего формата — сеть «Крепость» Эдуарда Кожемякина и «Столичный» братьев Насоленко. Но их создатели отдали предпочтение обычным супермаркетам.

Стали третьими

В Новосибирск «K&Б» пришла совсем недавно — в октябре 2020 года. Однако уже сегодня у нее работает 137 магазинов (здесь и далее данные «2ГИС») в Большом Новосибирске. То есть вместе с торговыми точками сети «Бристоль» (которые отличаются только большим размером и более широким ассортиментом) общее количество магазинов группы уже перевалило за 220.

Магазины сети часто открываются на первом этаже жилых домов

Магазины сети часто открываются на первом этаже жилых домов

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Причем данные эти меняются каждую неделю. Больше торговых точек сейчас в Новосибирске только у «Марии-Ра» и «Пятерочки» (272 и 238 соответственно). Если взять только Новосибирск в его административных границах, то отставание будет еще меньше: 176 магазинов «К&Б» c «Бристолем» и по 201 и 177 у «Марии-Ра» и «Пятерочки». Быстрее всего сети «K&Б» и «Бристоль» растут именно в самом Новосибирске. В шести районах города этот ритейлер уже вышел на второе место. Но это, судя по всему, только начало. В Большом Екатеринбурге у этих сетей уже 540 магазинов. В общем, в Новосибирске «красно-белым» еще есть куда расти.

Новосибирскими магазинами «K&Б» управляет ООО «Альфа-М». Основные учредители этой компании: Сергей Студенников (45%), Игорь Кесаев (37,2%) и Сергей Кациев (7,7%). Выручка компании в прошлом году превысила 190 млрд рублей, а чистая прибыль составила 7 млрд рублей. Для сравнения — доходная часть Новосибирска на 2022 год немногим превышает 60 млрд рублей.

В Новосибирске и на окраинах уже 88 магазинов сети «Бристоль»

В Новосибирске и на окраинах уже 88 магазинов сети «Бристоль»

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Сетью «Бристоль» в Новосибирске управляет ООО «Альбион-2002», распределение долей основных владельцев в котором практически не отличается от «Альфа-М». Выручка в прошлом году составила 177,8 млрд рублей, чистая прибыль — 7,4 млрд рублей. При этом «Альфа-М» и «Альбион-2002» — это лишь два из нескольких десятков юридических лиц, управляющих магазинами сети.

Много и тесно

Формат «К&Б» сложился во времена, когда в российских городах еще не было такой плотности продовольственных магазинов, однако именно сейчас он позволяет сети развиваться быстрее других. В Новосибирске не редкость торговые точки, открытые в помещениях бывших квартир на первом этаже. Площадь таких магазинов может быть всего 50 кв. м. Такие площадки можно найти в любом районе города, практически на любой улице, для них не нужно большого потока покупателей. А если место всё же выбрано неверно, то всегда можно закрыть такую неудачную точку и перевезти всё оборудование на место получше.

Некоторый беспорядок в магазине оживляют веселые картинки

Некоторый беспорядок в магазине оживляют веселые картинки

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Использование маленьких, часто неприспособленных для торговли помещений приводит к тому, что в магазинах тесно, потому что всё свободное пространство заставлено товаром. То, чему не нашлось место на полках и в холодильниках, выставлено в открытых коробках. В торговой точке всегда есть как минимум два сотрудника, которые постоянно чем-то заняты: выкладывают товар на полки, разгружают машину с товаром, убирают пустую тару и т. д.

Чтобы привлечь и удержать персонал, сеть предлагает зарплату чуть выше, чем в среднем по рынку. Так, новосибирские магазины обещают кассиру от 48 тыс. рублей в месяц, а управляющему магазина — от 78 тыс. рублей. Бывшие сотрудники, правда, жалуются на то, что эта сумма может быть снижена штрафными санкциями, но признают: в среднем можно зарабатывать больше, чем в «Пятерочке» (правда, и работать придется тоже интенсивней).

Правда ли там низкие цены

Если спросить среднего покупателя, зачем он пришел в «К&Б», то, скорее всего, вы услышите про «самые низкие цены». Это утверждение соответствует истине только отчасти. В реальности имеет место целый набор приемов, которые должны поддерживать этот имидж.

В качестве полок можно использовать ящики с товаром (в магазине «Бристоль»)

В качестве полок можно использовать ящики с товаром (в магазине «Бристоль»)

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Изначально, когда сеть только начала развиваться, ее создатель действительно пошел по пути снижения наценки на алкоголь в пользу увеличения объемов продаж. Розничная торговля в то время рассматривала спиртное (если это не какая-то дешевая водка или полусладкое игристое) как высокомаржинальный товар, полагая, что если уж человек решил купить бутылку сухого вина, то, видимо, деньги у него есть и ему можно продать эту бутылку, накрутив поверх оптовой цены 70–100%. «К&Б» довольствовалась 25–30% и действительно смогла привлечь покупателей (в том числе небедных, покупающих виски за пару тысяч рублей или вино за 1000). Однако ситуация изменилась еще лет пять-шесть назад, когда алкоголем серьезней занялись крупные сети супермаркетов, которые также снизили наценку. Так что теперь в какой-нибудь «Пятерочке» вполне реально встретить итальянское или испанское вино, которое (особенно по акции) стоит немногим дороже, чем в стране, где его произвели (еще десять лет назад эта разница могла превышать 100%).

Настоящие бренды стоят на полках рядом с дешевыми «аналогами»

Настоящие бренды стоят на полках рядом с дешевыми «аналогами»

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Мы сравнили десяток наугад выбранных позиций с тем, что предлагают другие сети, и обнаружили, что для каких-то общеизвестных брендов и производителей цены в «К&Б» могут примерно совпадать с минимальной ценой, которую предлагают сетевые магазины, работающие в Новосибирске («Лента», METRO Cash&Carry) или даже стоить дороже. Так, текила Olmeca blanca (60% агавы) стоит 1950 рублей (здесь и далее цены округлены до ближайшей без копеек) в «К&Б» и 1900 рублей — в «Ашане». «Биттер Campari» в «K&Б» стоит 1600 рублей. Это на 100 рублей дешевле, чем в «Ленте», но в компании «Лудинг» его можно заказать сейчас по 1352 рубля за бутылку. Вино Villa Antinori из Тосканы стоит в «K&Б» со скидкой 2400 рублей, но в METRO Cash&Carry оно стоит столько же безо всяких скидок. Хотя, разумеется, до гипермаркета нужно еще доехать, а магазинчик «K&Б» может работать в здании, где вы живете.

Есть в магазинах «К&Б» и «Бристоль» и бренды, которые будет трудно найти где-то еще (а значит, и сравнивать цену будет не с кем). Например, виски Glenfoyle (1200 рублей за бутылку 0,7 литра) предлагает заказать только «Сбер.Маркет», да и то на будущее (когда он появится в магазинах). Цена, кстати, значительно ниже — 750 рублей. В русскоязычном интернете о нем удалось найти только отзывы (и они по большей части не очень лестные). На англоязычных ресурсах есть информация о выдержанном виски этого производителя, найти же интернет-магазин, где бы продавался именно такой вариант, как в «К&Б», не удалось. И таких примеров немало.

Есть тут и вовсе экзотические варианты. Например, напиток под называнием Dewitt выглядит как виски, но лишь присмотревшись повнимательней, можно обнаружить, что на его этикетке написано не просто blended (что означает смесь зерновых дистиллятов с более дорогими солодовыми), а blended with (смешано с) и уже потом более крупными буквами написано то, что покупатель может принять за название типа алкоголя whiskey. Сделана эта имитация в Армении и стоит действительно дешево (350 рублей).

Обозреватель NGS.RU поговорил с несколькими сотрудниками розничных сетей, занимающихся алкоголем. По их мнению, действительно низкие цены (если не считать каких-то временных скидок) «K&Б» удается предложить за счет прямых договоров с поставщиками, которые готовы выпускать для них специальные партии или какие-то варианты существующих уже напитков. Этот трюк довольно активно используется всеми дискаунтерами, которые предлагают продукт внешне похожий, но формально имеющий немного иное название.

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