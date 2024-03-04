В американском магазине обнаружен «Чокопай» новосибирского производства — сколько он стоит

Бывший житель Новосибирска Александр Нейман больше 15 лет назад переехал в США. Он ведёт небольшой телеграм-канал Boston life review, где пишет о семейных событиях, деталях местной жизни и так далее. Недавно он увидел в одном из местных продовольственных магазинов, торгующих «русскими продуктами», упаковки печенья корейского бренда Orion Choco-pie с необычными вкусами. По словам Неймана, этот бренд представлен на американском рынке, но в обычных магазинах продаются только «чоко-паи» со стандартными вкусами. Заинтересовавшись, он обнаружил, что изготовлены эти сладости в Новосибирске, где у компании Orion действительно есть собственный завод.