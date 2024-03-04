В американском магазине обнаружен «Чокопай» новосибирского производства — сколько он стоит

Новосибирец, живущий в пригороде Бостона (США), заметил в супермаркете с русскими продуктами упаковки печенья корейского бренда Orion Choco-Pie. Пирожные сделали в Новосибирске.
Бывший житель Новосибирска Александр Нейман больше 15 лет назад переехал в США. Он ведёт небольшой телеграм-канал Boston life review, где пишет о семейных событиях, деталях местной жизни и так далее. Недавно он увидел в одном из местных продовольственных магазинов, торгующих «русскими продуктами», упаковки печенья корейского бренда Orion Choco-pie с необычными вкусами. По словам Неймана, этот бренд представлен на американском рынке, но в обычных магазинах продаются только «чоко-паи» со стандартными вкусами. Заинтересовавшись, он обнаружил, что изготовлены эти сладости в Новосибирске, где у компании Orion действительно есть собственный завод.
Упаковки по 12 «чоко-паев» стоили по акции 7 долларов (без одного цента), что соответствует 640 рублям по нынешнему курсу. В России такие коробки стоят сейчас примерно 185–290 рублей (в зависимости от вида начинки).
Предприятие, которым управляет ООО «Орион интернейшнл евро», находится на Северном проезде, работает в Новосибирске с 2007 года. Корейская корпорация тогда купила находившуюся там кожевенную фабрику «Агрохимсервис» и построила завод по производству кондитерских изделий.
По данным «Контур.Фокус», учредителями ООО «Орион интернейшнл евро» являются две компании из Южной Кореи и Гонконга, принадлежашие корпорации Orion. В 2022 году (более свежих данных пока нет) предприятие получило 10,9 миллиарда рублей выручки и 1,5 миллиарда рублей чистой прибыли.
Как таковое явление «русских магазинов» существует в мире довольно давно. Часто это могут быть небольшие торговые точки, которые торгуют отчасти товарами, которых в принципе нет в обычных супермаркетах (гречка, творог и другие) отчасти просто продуктами российского производства.
Пока бывшие российские граждане вынуждены переплачивать за выпущенные в России продукты, новосибирцы могут сделать покупки в магазине, торгующем товарами из IKEA. Читайте, во сколько они обходятся.