Из Новосибирска уходит омская сеть АЗС «Топлайн» — заправки начали закрывать

В Новосибирске закрывают сеть омских заправок «Топлайн». Как сообщается в официальном паблике АЗС, две из пяти заправок в соседнем городе уже не работают. Оставшиеся будут закрываться постепенно: 10, 11 марта и 4 апреля их последние рабочие дни.
— Дорогие новосибирцы, с грустью сообщаем, что наша сеть приостанавливает присутствие в городе, — сообщается в паблике.
На одной из заправочных станций в Новосибирске корреспонденту NGS55.RU рассказали, что заправки «Топлайн» выкупает новый собственник, владеющий местной сетью АЗС «Энергия». Отметим, что на сайте этой компании есть объявление о скором открытии трех новых заправок (их адреса совпадают с теми, где раньше располагались станции «Топлайна» — Бердское шоссе, 1, Приморская, 2а, Петухова, 79а).
Отметим, что сетью АЗС «Топлайн» владеет семья омских предпринимателей — Геннадий, Илья и Марк Фридманы. Свой бизнес в Новосибирске они открыли в 2020 году, купив небольшую местную сеть.
Ранее владельцы сибирской сети магазинов «Ярче!» отчитались о рекордной прибыли почти в 20 миллиардов рублей. На дивиденды компания готова потратить порядка 5 миллиардов рублей.