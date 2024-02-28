Беднякам тут не место: клубы КХЛ получают миллиарды из региональных бюджетов — сравниваем с финансированием ХК «Сибирь»

Информация об объеме финансирования ХК «Сибирь» из регионального бюджета — в сезоне 2023–2024 годов эта сумма достигла 1,2 миллиарда рублей — вызвала дискуссии среди читателей НГС. Но, как заметили они в комментариях, такое щедрое содержание — не рекорд среди клубов КХЛ. Мы решили изучить финансовые данные других команд, и чтобы сравнение было более точным, будем ориентироваться на данные за 2022 год. Подробнее — в материале НГС.
Стоит отметить, что в открытых источниках есть данные о бюджетном финансировании не всех клубов КХЛ. Дело в том, что значительная часть команд получает средства от крупных спонсоров в лице частных компаний, бизнесменов и государственных корпораций, вроде «Газпрома», «Роснефти», «Татнефти» и РЖД. В нашем материале мы рассматриваем только данные о финансировании клубов из бюджетов регионов — портал Metaratings.ru даже ранжировал клубы по объемам финансирования.
ХК «Спартак»
В 2022 году лидером по объемам финансирования стал московский «Спартак» — взносы и имущественные пожертвования в пользу клуба составили 4 миллиарда 950 миллионов рублей. Правда, не ясно, из каких именно источников «красно-белые» получили столь внушительную сумму. Дело в форме организации — у «Спартака» это автономная некоммерческая организация (АНО). Такая форма позволяет бухгалтерам не уточнять в финансовых отчетах источники поступления средств.
Несмотря на столь внушительную сумму пожертвований, зарплатный бюджет «Спартака» в сезоне 2022/2023, по данным «Спорт-Эксперсс», составил относительно скромные 369 миллионов рублей. Лидером по зарплате в том сезоне стал нападающий Александр Хохлачев, который заработал за сезон 40 миллионов рублей. 38 миллионов рублей получил защитник Дмитрий Вишневский. На третьем месте — канадец с белорусским гражданством Шейн Принс, его доходы за сезон составили 35 миллионов рублей.
Примечательно, что в сезоне 2022/2023 «красно-белые» впервые с 2017 года не смогли выйти в плей-офф.
ХК «Металлург»
В 2022 году целевое финансирование получил и магнитогорский «Металлург». Из бюджета Челябинской области клубу выделили почти 2,5 миллиарда рублей. Зарплатный бюджет команды в том сезоне составил солидные 816 миллионов рублей, писал «Спорт-Экспресс».
У «Магнитки» в лидерах по заработкам оказались легионеры. Вратарь Эдди Паскуале заработал 62 миллиона рублей за сезон, а нападающий Брендан Лайпсик — 55 миллионов рублей. Далее идет серия игроков с зарплатой в 50 миллионов рублей — это Николай Голдобин, Джош Карри и Филипп Майе.
В сезоне 2022/2023 годов «Металлург» вышел в плей-офф и даже выбил в первом раунде «Автомобилист», но в противостоянии с «Авангардом» во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда бесславно проиграла со счетом 0–4 в серии.
ХК «Салават Юлаев»
Солидное бюджетное финансирование в 2022 году получил клуб «Салават Юлаев» из Башкирии. Средства клубу в размере 1 миллиарда 850 миллионов рублей были направлены из «Фонда социальных целевых программ Башкирии». При этом зарплатный бюджет команды составил 625 миллионов рублей.
В лидерах по доходам среди игроков команды оказались двое россиян. Так нападающий Александр Кадейкин заработал за сезон 65 миллионов рублей, а защитник Михаил Науменков — 50 миллионов рублей. Ту же сумму заработал «русский легионер» с американским паспортом Александр Хмелевский.
В сезоне 2022/2023 команда из Уфы заняла второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 86 очками и вышла в плей-офф. Но вылетела в первом же раунде от «Адмирала» из Владивостока со счетом 2–4 в серии.
ХК «Амур»
Отдельно отметим рост бюджетного финансирования хабаровского «Амура». В сезоне 2022 года клуб из бюджета Хабаровского края получил 669 миллионов 206 тысяч рублей. Но уже год спустя на команду потратили, по данным регионального Министерства финансов, 1 миллиард 272 миллиона рублей. В 2024 году финансирование еще вырастет, уже до 1 миллиарда 445 миллионов рублей.
В сезоне 2022 года, обладая относительно скромным бюджетом, «Амур» имел зарплатную ведомость на игроков в 307 миллионов рублей. Лидером по зарплате тогда стал нападающий Станислав Бочаров — 40 миллионов рублей. В 35 миллионов рублей хабаровчанам обошелся вратарь Янис Калниньш из Латвии. Замыкал тройку лидеров по зарплате защитник Евгений Кулик — он заработал за сезон 30 миллионов рублей. В сезоне 2022/2023 «Амур» не смог выйти в плей-офф.
Зато польза увеличения бюджетного финансирования на лицо: в нынешнем сезоне розыгрыша Кубка Гагарина ведомые бывшим главным тренером «Сибири» хабаровчане не только вышли в стадию «игр на вылет», но и готовы серьезно «пошуметь».
В конце января появились данные о скорой отставке генерального директора новосибирского ХК «Сибирь» Кирилла Фастовского. Сам топ-менеджер связывает решение о своей судьбе на должности с решением попечительского совета.