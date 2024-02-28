Беднякам тут не место: клубы КХЛ получают миллиарды из региональных бюджетов — сравниваем с финансированием ХК «Сибирь»

Стоит отметить, что в открытых источниках есть данные о бюджетном финансировании не всех клубов КХЛ. Дело в том, что значительная часть команд получает средства от крупных спонсоров в лице частных компаний, бизнесменов и государственных корпораций, вроде «Газпрома», «Роснефти», «Татнефти» и РЖД. В нашем материале мы рассматриваем только данные о финансировании клубов из бюджетов регионов — портал Metaratings.ru даже ранжировал клубы по объемам финансирования.

ХК «Спартак»

В 2022 году лидером по объемам финансирования стал московский «Спартак» — взносы и имущественные пожертвования в пользу клуба составили 4 миллиарда 950 миллионов рублей. Правда, не ясно, из каких именно источников «красно-белые» получили столь внушительную сумму. Дело в форме организации — у «Спартака» это автономная некоммерческая организация (АНО). Такая форма позволяет бухгалтерам не уточнять в финансовых отчетах источники поступления средств.

