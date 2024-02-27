Игра миллионеров: сколько получает и тратит ХК «Сибирь» — его финансирование обходится области в 1,2 миллиарда

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» бесславно завершил выступление в Континентальной хоккейной лиге: команда не смогла выйти в плей-офф впервые за два года. Версии такого исхода звучат среди хоккейных болельщиков разные. При этом клуб остается спортивной «визиткой» региона, и ему щедро выделяют средства — и из регионального бюджета, и из бюджетов крупных компаний-спонсоров. Корреспондент НГС изучил финансовые показатели ХК «Сибирь» и попытался разобраться в экономической составляющей деятельности хоккейной команды.
Финансирование команды
Бюджет хоккейного клуба «Сибирь» складывается из трех основных составляющих: финансирования из бюджета Новосибирской области, поддержки со стороны спонсоров и собственных заработков клуба.
В региональном министерстве спорта в ответ на запрос НГС сообщили, что в 2022 году команде из бюджета выделили 550 миллионов рублей. В 2023 году клуб получил уже 823 миллиона 650 тысяч рублей, а в 2024 году финансирование из бюджета области подняли до 1,2 миллиарда рублей. Правда, в следующие два года, как следует из проекта бюджета региона, власти планируют почти в три раза сократить содержание команды — до 412 миллионов рублей в 2025 и 431 миллиона рублей — в 2026 году. Хотя, конечно, бюджет корректируют ежегодно.
— Финансирование из областного бюджета <...> направляется на подготовку, организацию и проведение соревнований, включенных в Единый план мероприятий и календарь игр команды по игровым видам спорта к участию в соревнованиях, а также оплату труда согласно штатному расписанию и заключенным контрактам, — говорится в ответе Минспорта Новосибирской области на запрос НГС.
В пресс-службе ХК «Сибирь» сообщили, что бюджет и собственные заработки клуба являются коммерческой тайной и не предоставляются третьим лицам. При этом в целом финансовую ситуацию в клубе оценили как стабильную.
— Финансовая ситуация в клубе остается стабильной благодаря поддержке правительства Новосибирской области и в силу наличия долгосрочных соглашений с коммерческими партнерами клуба, а также системной работе по увеличению собственной выручки (билеты и абонементы, мерчендайзинг, коммерческие права и т.д.). При этом отметим, что увеличение бюджетного финансирования клуба в 2024 году не связано с ростом затрат на приобретение хоккеистов, — сообщили в пресс-службе команды.
Корреспондент НГС направил запрос официальным спонсорам ХК «Сибирь» — компаниям S7, Winline и Veka, группе «Энергопром», АО «Новосибирскэнергосбыт». В пресс-службе S7 сообщили, что условия сотрудничества с клубом являются «конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению». Пресс-службы остальных компаний не ответили на запрос НГС.
Финансовые показатели
Финансовые результаты компаний (а хоккейный клуб — это вполне себе юрлицо) за 2023 год еще не опубликованы. Но кое-что понять о его показателях можно и по данным предыдущего года.
По данным Rusprofile, в 2022 году выручка ХК «Сибирь» выросла на 8% или на 37 миллионов рублей — до 510 миллионов. В то же время прибыль организации упала на 96%, показатель демонстрирует результат в минус 17 миллионов рублей.
Стоимость организации по итогам 2022 года упала на 587% — до минус 708 миллионов рублей. Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков в беседе с НГС уточнил, что этот показатель определяется по методу чистых активов.
— Отрицательная величина чистых активов означает, что размер долгов превышает стоимость имущества общества. То есть всё плохо: компания набрала долгов, и её активы ушли в отрицательные значения, — объяснил эксперт.
В бухгалтерском отчете о финансовых результатах клуба есть и дополнительные данные. Например, указано, что себестоимость продаж показала рост на процент и составила 512 миллионов рублей. Прибыль от продаж выросла на 78%, но все еще остается отрицательной — минус 8,6 миллиона рублей. Чистая прибыль ХК «Сибирь» снизилась на 96% — 2022 год клуб завершил с убытком в 17 миллионов рублей.
Корреспонденту НГС не удалось найти в открытых источниках информацию о закупках ХК «Сибирь», которые были бы связаны с тратами на инфраструктуру, перелёты и тому подобное.
Траты на игроков
По данным издания «Спорт-Экспресс», в сезоне 2022–2023 годов зарплатная ведомость клуба составила 505 миллионов рублей. Генеральный директор команды Кирилл Фастовский в интервью тому же изданию указывал, что из года в год размер зарплатного бюджета остается неизменным, на уровне около 500 миллионов рублей.
Самыми высокооплачиваемыми игроками команды в сезоне 2022–2023 стали легионеры. Тот же «Спорт-Экспресс» писал, что нападающий Тэйлор Бэк получил по итогам сезона 45 миллионов рублей, защитники Тревор Мерфи и Михал Чайковски заработали 40 и 37 миллионов рублей соответственно.
В текущем сезоне легионерам увеличили оклады. Тэйлор Бэк, по данным издания, получает 65 миллионов рублей, столько же зарабатывает нападающий Энди Эндреофф, 60 миллионов клуб платит защитнику Тревору Мерфи. Самый высокооплачиваемый российский игрок команды получает почти в два раза меньше, чем легионеры: Владимир Бутузов за сезон зарабатывает 33 миллиона рублей.
Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов считает, что бюджет новосибирского клуба на игроков достаточный, чтобы показать хорошие спортивные результаты.
— Бюджет на зарплаты хоккеистам остался на прежнем уровне. Это не самый плохой бюджет, он позволяет быть в середине таблицы, бороться и выходить в плей-офф. Основной соперник команды — «Нефтехимик» из Нижнекамска — обладает бюджетом меньше, чем у «Сибири», — рассказал он в беседе с корреспондентом НГС. — Я считаю, что провальный результат — это следствие ошибок менеджмента, неудачной работы тренерского штаба, стечения обстоятельств. Финансовая ситуация вряд ли оказала влияние на результат.
Генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский в телефонном разговоре с корреспондентом НГС отказался отвечать на вопросы.
Ранее в Сети появилась информация о тройных премиальных для игроков ХК «Сибирь» перед матчем с хабаровским «Амуром». Игрокам обещали заплатить по 240 тысяч рублей в случае победы.