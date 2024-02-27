Игра миллионеров: сколько получает и тратит ХК «Сибирь» — его финансирование обходится области в 1,2 миллиарда

Корреспондент НГС направил запрос официальным спонсорам ХК «Сибирь» — компаниям S7, Winline и Veka, группе «Энергопром», АО «Новосибирскэнергосбыт». В пресс-службе S7 сообщили, что условия сотрудничества с клубом являются «конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению». Пресс-службы остальных компаний не ответили на запрос НГС.

Финансовые показатели

Финансовые результаты компаний (а хоккейный клуб — это вполне себе юрлицо) за 2023 год еще не опубликованы. Но кое-что понять о его показателях можно и по данным предыдущего года.