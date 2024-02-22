Капиталы Маркса: кому принадлежат основные здания на площади торговых центров

Сейчас почти весь первый этаж пустует или там идёт подготовка к открытию новых магазинов. Значительная часть помещений не занята на втором этаже, незанятые площади есть и на третьем. Но первые приметы новой концепции уже видны.

В прошлом году здесь заработал магазин сети «Детский мир», в этом открылся большой центр для детей «ИгроПарк». Но самым заметным новым арендатором стало гастропространство «Фудхолл 6/1», открытое столичной компанией «ИТ Маркет».



Управлением «Калейдоскопом» занимается ООО «Левобережное», на него же записаны торговые знаки самого ТЦ и «Фудхолла». Балансовая стоимость активов «Левобережного» составила 921 миллионов рублей, выручка в 2022 году — 246 миллионов рублей, а чистая прибыль упала ниже 9 миллионов рублей (в предыдущие три года этот показатель был выше 20 миллионов). Компания принадлежит в равных долях Владимиру Кальченко (владелец «Левобережного», отец депутата и предпринимателя Сергея Кальченко) и Наталье Шпаковой (супруга депутата Заксобрания Юрия Шпакова).