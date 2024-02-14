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«Сделали хорошее предложение по аренде»: в «Европейском береге» свернулся «Гастроном» — что его заменит

Магазин продавал фермерские продукты, деликатесы, свежие фрукты и шоколад ручной работы

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«Гастроном» занимал часть первого этажа ТЦ

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В Новосибирске «Гастроном Европейский» в микрорайоне «Европейский берег» закрывается, проработав меньше года. Владелец, которому принадлежит так же и само помещение, нашел ему новое применение.

«Гастроном» открылся весной прошлого года в ТЦ «Евроберег» и представлял собой набор отделов с мясом, сырами, рыбой, фруктами и т. д. По замыслу авторов проекта, такая площадка должна была привлечь покупателей микрорайона «Европейский берег» (на краю которого построен ТЦ) за счет более полного предложения товаров в каждой из категорий продуктов.

Владельцы «Гастронома» признавали, что в «Европейском береге» хватает и супермаркетов (ближайший — «Магнит» — расположен в том же ТЦ), и даже специализированных магазинов, предлагающих мясо или фрукты. Кроме них по соседству (с другой стороны микрорайона) работает гипермаркет сети «Лента».

Внутри гастронома

Внутри гастронома

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Как сообщили в администрации «Гастронома», проект свёрнут, потому что по поводу этого помещения «сделали хорошее предложение по аренде». В марте на этом месте сеть «М.Видео» откроет магазин и сервисный центр, который также будет работать как точка выдачи для покупателей интернет-магазина. Для «Европейского берега», кстати, это тоже не первая точка такого профиля. Здесь уже работает пункт выдачи интернет-магазина «Холодильник.Ру», но гораздо меньшего размера.

В целом «Европейский берег» выглядит уже весьма насыщенным самыми разными точками торговли и сервиса. Здесь работают супермаркеты всех основных сетей. Кроме «Ленты» и «Магнита», это «Пятерочка» (2 супермаркета), «Мария Ра», «Ярче!» и т. д. А недавно здесь сдан еще и необычный комплекс, сочетающий многоуровневую парковку и коворкинг.

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Микрорайон Европейский берегГастрономБытовая техника
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