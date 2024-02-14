«Сделали хорошее предложение по аренде»: в «Европейском береге» свернулся «Гастроном» — что его заменит

В Новосибирске «Гастроном Европейский» в микрорайоне «Европейский берег» закрывается, проработав меньше года. Владелец, которому принадлежит так же и само помещение, нашел ему новое применение.
«Гастроном» открылся весной прошлого года в ТЦ «Евроберег» и представлял собой набор отделов с мясом, сырами, рыбой, фруктами и
Владельцы «Гастронома» признавали, что в «Европейском береге» хватает и супермаркетов (ближайший — «Магнит» — расположен в том же ТЦ), и даже специализированных магазинов, предлагающих мясо или фрукты. Кроме них по соседству (с другой стороны микрорайона) работает гипермаркет сети «Лента».
Как сообщили в администрации «Гастронома», проект свёрнут, потому что по поводу этого помещения «сделали хорошее предложение по аренде». В марте на этом месте сеть «М.Видео» откроет магазин и сервисный центр, который также будет работать как точка выдачи для покупателей интернет-магазина. Для «Европейского берега», кстати, это тоже не первая точка такого профиля. Здесь уже работает пункт выдачи интернет-магазина «Холодильник.Ру», но гораздо меньшего размера.
В целом «Европейский берег» выглядит уже весьма насыщенным самыми разными точками торговли и сервиса. Здесь работают супермаркеты всех основных сетей. Кроме «Ленты» и «Магнита», это «Пятерочка» (2 супермаркета), «Мария Ра», «Ярче!» и