«Сделали хорошее предложение по аренде»: в «Европейском береге» свернулся «Гастроном» — что его заменит

«Гастроном» открылся весной прошлого года в ТЦ «Евроберег» и представлял собой набор отделов с мясом, сырами, рыбой, фруктами и т. д. По замыслу авторов проекта, такая площадка должна была привлечь покупателей микрорайона «Европейский берег» (на краю которого построен ТЦ) за счет более полного предложения товаров в каждой из категорий продуктов.