«Вам отказала служба безопасности»: Max Bus решил сначала не брать туристку в Шерегеш, а потом вдруг передумал

Компания Max Bus, котора организует туры на Алтай и в Шерегеш, отказала жительнице Новосибирска в поездке. Оказалось, что в организации есть фейс-контроль, например, не берут тех, кому больше 45 лет. НГС узнал у юриста законно ли отказывать в услуге, ссылаясь на службу безопасности.
Есть фейс-контроль
Отзыв о Max Bus появился на сервисе Flamp (сейчас он удален, но скриншот есть в распоряжении редакции), в нем говорится, что сибирячка хотела забронировать поездку на март, но получила отказ. В переписке компания ссылается на службу поддержки, но причины отказа не объясняют.
— Мне, как честному и ответственному человеку, очень обидно, я считаю это оскорблением. Мы вам отказываем, потому что мы так хотим. Позор, — возмутилась сибирячка.
Женщина предположила в комментариях, что ей могли отказать из-за возраста, но при этом отметила, что ей еще нет 45 лет. В официальном паблике «MAXBUS» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что для бронирования поездки существует фейс-контроль, например, продают путешествия только тем, кому больше 18 лет и меньше 45 лет. Указано, что туры нацелены на молодежь. В публичной оферте в свою очередь есть пункт, в которому говорится, что агентство в праве отказать заказчику в бронировании услуг без объяснения причин.
В Max Bus комментировать случившееся отказались, девушка по официальному телефону отметила, что она работает в отделе продаж и не может отвечать на вопросы. Дать контакты тех, кто может прокомментировать случившееся сотрудница отказалась, сообщения от журналиста в группе «ВКонтакте» прочитали, но никто на них не ответил.
При этом, в тот же день, когда журналист НГС обратилась в компанию, сибирячке вернули бронирование, ссылаясь на сбой в работе службы безопасности. Об этом автор отзыва сообщила НГС, а сам отзыв спустя время удалили.
Законно ли это?
Как объяснила редакции НГС практикующий юрист Анастасия Павленко, по статье 19 конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от пола, языка, должностного положения и других обстоятельств, запрещаются и любые формы ограничения прав граждан. Это означает, что отказан незаконен.
По словам специалиста, если в договоре указан возраст, то необходимо обратиться в компанию с заявлением о внесении изменений в договор, и указать на недопустимые условия, относительно возраста.
— Заявление должны рассмотреть, и дать мотивированный ответ, если он клиента не удовлетворит, то обратиться в суд и просить внести изменения в этот договор. По закону о защите прав потребителей можно требовать неустойку, компенсацию морального вреда и все расходы, понесенные на восстановления своего нарушенного права, — объяснила Анастасия Павленко.
В прошлом году посетитель кофейни Shurubor в Новосибирске разозлился на бариста за то, что та погладила собаку во время работы. Заведение позиционирует себя как дог-френдли, но после жалобы правила для сотрудников решили ужесточить.