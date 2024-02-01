«Вам отказала служба безопасности»: Max Bus решил сначала не брать туристку в Шерегеш, а потом вдруг передумал

— Мне, как честному и ответственному человеку, очень обидно, я считаю это оскорблением. Мы вам отказываем, потому что мы так хотим. Позор, — возмутилась сибирячка.

Женщина предположила в комментариях, что ей могли отказать из-за возраста, но при этом отметила, что ей еще нет 45 лет. В официальном паблике «MAXBUS» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что для бронирования поездки существует фейс-контроль, например, продают путешествия только тем, кому больше 18 лет и меньше 45 лет. Указано, что туры нацелены на молодежь. В публичной оферте в свою очередь есть пункт, в которому говорится, что агентство в праве отказать заказчику в бронировании услуг без объяснения причин.