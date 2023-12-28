От телешоу до чипсиков и газировки: на чем зарабатывает королева скандальной голой вечеринки Настя Ивлеева

Также, как сообщает Telegram-канал Mash, в офисах Ивлеевой
MSK1.RU собрал всё, что известно о бизнесе Анастасии Ивлеевой.
От спортивного марафона до «Коленок пчелы»: на чем зарабатывает Ивлеева
Анастасия Ивлеева действительно запускала марафоны, о которых пишет Mash. Летом
Впрочем, марафоны не основной бизнес Ивлеевой. В
Доходы «Ивлеева Продакшн» за 2022 год составили
Другая компания блогера — «Капельница групп» — закрылась совсем недавно, в июле
От идеи открыть демократичный бар Ивлеева не отказалась. В декабре
Сейчас Ивлеева владеет компанией «Коленки пчелы», которая выпускает чипсы и энергетики от блогера под брендами «Изи пизи» и «Чича Бум». Она открыла компанию вместе с бывшим гендиректором российского филиала «Бакарди» Паулюсом Виталиусом и топ-менеджером разных гипермаркетов Алексеем Клочковым. За
Также у Анастасии Ивлеевой открыто индивидуальное предприятие, о его доходах ничего неизвестно. По данным «Контур.Фокуса», основным видом деятельности указано производство фильмов и телепередач.
Ранее Настя Ивлеева опубликовала