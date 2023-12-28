От телешоу до чипсиков и газировки: на чем зарабатывает королева скандальной голой вечеринки Настя Ивлеева

Сейчас Ивлеева владеет компанией «Коленки пчелы», которая выпускает чипсы и энергетики от блогера под брендами «Изи пизи» и «Чича Бум». Она открыла компанию вместе с бывшим гендиректором российского филиала «Бакарди» Паулюсом Виталиусом и топ-менеджером разных гипермаркетов Алексеем Клочковым. За 2022 год доходы «Коленки пчелы» составили 445 миллионов , а чистая прибыль — 36,5 миллиона рублей.

Также у Анастасии Ивлеевой открыто индивидуальное предприятие, о его доходах ничего неизвестно. По данным «Контур.Фокуса», основным видом деятельности указано производство фильмов и телепередач.