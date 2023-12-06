«Дырка ваша»: в Сибири владельца шиномонтажки заставили убрать неприличную рекламу

В Барнауле УФАС заставило владельца шиномонтажки снять непристойную рекламу, которая была размещена на аэромене — двигающийся надувной фигуре.
— С заявлением в Алтайское краевое УФАС обратился житель города Барнаула, сообщивший о размещении у шиномонтажа указателя — аэромена с рекламным слоганом «ДЫРКА ВАША Е*ЛЯ НАША ШИНОМОНТАЖ», — рассказали в пресс-службе Алтайского краевого УФАС.
В итоге рассматриваемая реклама признана антимонопольным управлением непристойной.
— Содержащееся в рекламном слогане слово «со звездочкой» при прочтении в совокупности со всей фразой воспринимается как образованное от бранного, непристойного слова. Такое «прочтение» также подтверждается поступившим в антимонопольный орган заявлением в отношении данной рекламы, — уточнили в пресс-службе УФАС.
Предприниматель нарушил запрет об использовании в рекламе бранных слов. Комиссия УФАС также заключила, что реклама со словом, которое образовано от нецензурного, находится в открытом доступе и её могут увидеть дети. Рекламная информация может расцениваться как причиняющая вред развитию.
Владелец шиномонтажной мастерской признал нарушения и убрал рекламную конструкцию.
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