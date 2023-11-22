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Правительству Москвы передали в управление норвежскую типографию в Новосибирске — указ подписал Путин

Речь идет о типографии «Прайм принт»

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Речь идет о долях и акциях в пяти типографиях

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Президент Российской Федерации Владимир Путин передал во временное управление правительству Москвы доли и акции в сети типографий «Прайм Принт», принадлежащие норвежскому холдингу Amedia. Одна из них находится в Новосибирске.

Указ президента появился на сайте «Официальное опубликование правовых актов» 22 ноября. В сентябре доли и акции в типографиях передали во временное управление Росимущества, но теперь в указ главы государства внесены изменения.

Речь идет о долях и акциях в АО «Прайм Принт Москва», АО «Прайм Принт Екатеринбург», АО «Прайм Принт Новосибирск», ЗАО «Прайм Принт Челябинск» и ООО «Прайм Принт Воронеж».

Возможность введения временного управления над активами недружественных государств предусмотрена с конца апреля этого года. Решение объяснялось ответом на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности Российской Федерации, ее компаний и граждан.

На сайте «Прайм Принт» указано, что типографии занимаются газетным производством и другой полиграфической продукции.

— «Прайм Принт» – группа компаний, занимающихся производством газетной и иной полиграфической продукции в различных регионах Российской Федерации, — указано на сайте группы. — На сегодняшний день группа состоит из четырех газетных типографий, расположенных в различных регионах Российской Федерации.

Осенью этого года стало известно, что новосибирский бизнесмен Игорь Ким с партнерами получили контроль над активами шведского автоконцерна Volvo в России.

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