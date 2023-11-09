Пустовало с 2017 года: нашелся арендатор на место бывшего супермаркета «Кремона» на Красном проспекте

В Новосибирске в помещении на Красном проспекте, в котором работал до 2016 года супермаркет «Кремона», появился новый арендатор — торговое предприятие под названием «Телебум».
Внутри пустое пространство окружают по периметру стеллажи с товаром (преимущественно недорогие аксессуары для бытовой электроники). По центру зала установлена стойка за которой сидят несколько сотрудниц.
— Мы работаем, как пункт выдачи и магазин. В основном товары нужно заказывать в интернет-магазине. На месте можно выбрать какие-то небольшие товары. пояснили в «Телебуме».
В базе «Контур.Фокус», адрес здания был указан в данных ООО «Торговая Сеть Топаз» (юрлицо было указано на вывеске), ему принадлежит интернет-магазин «Топаз телемаркет», который предлагает разнообразную негромоздкую бытовую электронику (ноутбуки, смартфоны, аксессуары. Единственным учредителем ООО указан Владимир Гилевич, единственным предприятием которого имевшем в прошлом году какую-то выручку является ООО «Сибкомплект» из Томска (ему там принадлежит 35% долей).
Здание на Красном проспекте, 51/2 имеет статус памятника архитектуры регионального значения, оно было построено в 1933 году как жилой комбинат конторы «Кузбассуголь». Внутри находились помимо квартир, детский сад, магазины и бытовые помещения. Во второй половине 20-ого века и в 2000-х годах здесь работала магазин «Академкнига». Последним заметным арендатором помещения на первом этаже был супермаркет «Кремона».
У владельца магазина был длительный конфликт с жителями дома с 2012 года. А в 2013 году ООО «Кремона» закончило с убытками после чего выручка магазина начала стремительно падать снизившись от 64 млн рублей в 2012–13 годах до 17 млн рублей в 2015 году. Убытки в это последний год работы магазина превысили выручку почти вдвое достигнув 38 млн рублей. В 2016 году супермаркет закрылся.
После этого помещение пытались использовать для работы заведение с роллами и пиццей, а так же одиночный продуктовый магазин, но долго не продержались ни тот, ни другой. С 2017 года это большое помещение на центральной городской улице стояло пустым.
«Кремону» вряд ли можно назвать «культовым магазином», хотя круглосуточный режим работы и место в центре привлекали сюда до исчезновении парковки стабильный поток покупателей. Но серьезные изменения не минули и более популярные торговые предприятия, названия которых когда-то знал любой новосибирец — о них читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.