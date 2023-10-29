Двое против «Яндекса»: как две новосибирских компании попробовали конкурировать с цифровым гигантом

Новосибирский бизнес преуспел в самых разных сферах деятельности. Но рядом с любым успехом всегда можно найти и провальные проекты, о которых быстро забывают. Мы решили вспомнить, как новосибирцы пытались создать сервисы для альтернативы «Яндекс.Такси». Одни предприниматели вложили серьезные деньги, пытаясь предложить услуги лучше и раньше, чем московский конкурент — и проиграли. Другие выбрали для себя небольшую, но до сих пор приносящую им прибыль нишу.
«Таксисто» не приедет
В 2014 году в Новосибирске стандартным способом вызова такси был ещё звонок по телефону. Вы должны были назвать оператору адрес, откуда вас забрать, и место назначения, после чего вам называли. Приложения для смартфонов, конечно, существовали уже тогда, но не были еще стандартом, как сейчас. Достаточно сказать, что самый крупный сервис такого рода Uber возник только в 2009 году, а сервис такси «Яндекса» стартовал в 2011-ом.
Предприниматель Александр Воитов, у которого на тот момент был весьма успешный опыт запуска первой в Новосибирске службы доставки роллов («Харакири») и действующий медицинский центр со специализацией просмотров, решил взяться за более масштабный (точнее, масштабируемый) бизнес.
Приложение «Таксисто» было разработано с учётом всех имевшихся тогда в России и в мире наработок. Сегодня его функционал вряд ли кого-то удивит, но тогда (особенно на фоне звонков «барышне») сервис выглядел действительно очень передовым. Приложение само определяло местоположение клиента, запоминало маршруты и показывало свободные машины вокруг.
Запуск стартапа был организован довольно креативно. Кроме обычной рекламы, которой тоже было немало, компания щедро раздавала промокоды на поездки местным «лидерам мнений», которые делились впечатлениями. Многие делали это бесплатно, кто-то, скорее всего, за деньги. Но листая ленту в социальных сетях, можно было действительно подумать, что все приличные люди вокруг уже пользуются сервисом.
Затея Воитова была смелой (на рынке уже были серьезные конкуренты), но он рассчитывал отработать сервис в Новосибирске и начать масштабировать бизнес в других городах, имея уже готовую it-платформу и свой набор ноу-хау. Ставка делалась на сильных разработчиков, которыми славился Новосибирск, и качество продукта, который они должны были создать.
Проблемы начались уже с выходом сервиса на более или менее массовое использование. Система требовала постоянных доработок, уточнений и исправлений, что существенно увеличило и без того немаленький бюджет. Пользователи жаловались не только на сбои, но и на то, что по обещанной приложением цене к ним почему-то никто не ехал, хотя до вызова система показывала большое количество «свободных машин».
Подобного рода сложности были, в общем, неизбежны при внедрении любой разработки. Но поскольку модель «Таксисто» предполагала выход на рентабельность только при достаточно большом количестве заказов, то ресурсов для простого поддержания работы сервиса он требовал с самого начала всё больше и больше. Может быть, у новосибирской компании и был шанс выйти хотя бы на уровень безубыточности, а потом привлечь дополнительные средства для дальнейшего развития. Но потом случилось страшное: где-то через год после запуска «Таксисто» в Новосибирск пришли одновременно Uber и «Яндекс.Такси», имевшие несопоставимо большие ресурсы — как финансовые, так и просто человеческие.
Компания Александра Воитова, впрочем, не сдалась. В декабре 2015 года был запущен дополнительный сервис Zavezu — через отдельное приложение можно было заказать доставку какой-то вещи или документов при помощи водителей «Таксисто».
В 2017 году компания ООО «Тренд технолоджис», которая управляла сервисом, даже получила рекордную выручку в 19 миллионов рублей и впервые показало чистую прибыль в 14,7 миллиона рублей. Но это выглядело уже скорее как способ вывести из бизнеса хоть какие-то деньги. Уже через год выручка рухнула до 662 тысяч рублей, а убыток достиг 16,6 миллиона. Тогда сервис перестал окончательно работать.
iWay пошли другим путём
Создатели компании iWay — два Дмитрия: Салихов и Сарайкин — не ставили себе задачи борьбы с «Яндексом». Не от недостатка амбиций — просто на тот момент, когда сервис уже начал работать, никакого «Яндекс.Такси» ещё не существовало в принципе. Даже Uber появился в тот же год, что «Сибирская трансферная компания» (СТК) — юрлицо, которое Дмитрий Салихов зарегистрировал, чтобы иметь возможность оказывать услуги трансфера из аэропорта Толмачёво корпоративным клиентам.
Сегодня, наверное, никто за такой проект и не взялся бы. А тогда даже в рамках Новосибирска возможность гарантированно получить в аэропорту не просто такси, а человека, готового встретить гостя с табличкой и отвезти по нужному адресу по заранее известной цене, оказалась востребованной. Компаниям было проще оплатить выставленный счёт, чем искать какого-то своего сотрудника «на колёсах» или договариваться о такой услуге на стороне. Клиентов было не так много, но они были готовы платить ощутимо выше обычных расценок такси ради этой гарантии.
Развитие было делом техники. Для того, чтобы начать предоставлять услуги в новом городе, нужно было найти там локального партнёра-перевозчика. При этом сам по себе запуск каждого такого нового пункта не требовал каких-то больших рекламных затрат. Ведь клиентами были преимущественно не горожане, а предприятия, которые отправляли в этот населённый пункт своих сотрудников в командировку. Ставка на крупные компании с подобными потребностями существенно сужала круг адресатов для продвижения услуг.
В 2011 году СТК могла обеспечить трансфер уже в 30 городах России и вышла в столицы: Москву и Санкт-Петербург. Это расширение трудно назвать экспансией в полном смысле слова — просто корпоративным клиентам всегда проще иметь дело с меньшим количеством подрядчиков. Это лицо физическое хочет пробовать чего-то нового, а бухгалтерия любой организации предпочтёт проверенных контрагентов, если к ним не было претензий. А представить себе серьезную компанию, сотрудникам которой не нужно летать в Москву хотя бы иногда, в России довольно сложно. Именно тогда и появилось нынешнее название сервиса i`Way
По такой же схеме и логике деятельность компании вышла и за пределы России. Компаниям нужно было встретить (или доставить в аэропорт) нужного человека то в Казахстане, то в Германии. И даже наличие уже тогда на рынке розничных сервисов этим заказам не мешало — по той же причине, по которой крупная организация может бронировать номера в отелях для своих сотрудников, пользуясь услугами ограниченного количества отельных сетей.
Сегодня компания предлагает услуги уже не только корпоративным клиентам — приложение может установить любой желающий. Цены, как правило, выше, хотя в последнее время «Яндекс.Такси» предлагает тарифы не сильно ниже. При попытке заказать такси вечером в пятницу из Толмачёво до железнодорожного вокзала, сервис запросил 967 рублей за эконом или 1137 рублей за комфорт. В iWay же эта поездка стоила бы 1100 (стандарт) или 1400 рублей (комфорт), за 450 рублей дополнительно можно заказать встречу с табличкой.
Правда, оплатить трансфер придётся заранее, причем если вы передумаете (или самолёт отменят), то деньги вернут только при аннулировании заказа за шесть часов и более. В общем, как вариант найти машину при поездке домой из бара этот сервис пока не очень полезен. Но в выбранной нише им сегодня пользуются уже и частные лица, которым просто не хочется беспокоиться по поводу того, как быстро удастся вызвать утром обычное такси.
В сети компании 600 аэропортов в 120 странах мира, и их список постоянно пополняется какими-то новыми направлениями или опциями. Летом, например, у компании появилась возможность заказывать лодки в Венеции, где это один из основных видов транспорта. Вряд ли поток таких заказов будет обильным, но это тот случай, когда доход от конкретного направления значит меньше, чем имиджевый эффект.
Нельзя сказать, что будущее i`Way выглядит безоблачным. В прошлом году у «Яндекс.Такси» появился корпоративный тариф, и компания начала его активно продвигать среди пользователей. Тем более, что для подключения к нему даже приложения устанавливать не нужно — Яндекс.Go и так есть практически в каждом смартфоне.
Сейчас бизнес Салихова и Сарайкина, как можно понять из данных «Контур.Фокус», управляется тремя юрлицами: «АйВэй Трансфер», «АйВэй Карс» и «Трансфер Кэа» с общей выручкой за 2022 год в 215 миллионов рублей и чистой прибылью в районе 6,2 миллиона рублей. Предприниматели были учредителями ещё целого ряда предприятий с общей выручкой ещё более 300 миллионов рублей, но вышли из этих бизнесов.
Эти два примера очень ярко показывают: для предпринимателей из провинции без больших ресурсов куда лучше выбрать нишу, где они не будут напрямую конкурировать не только с уже пришедшими на рынок, но и потенциально опасными крупными игроками. Это может сузить возможности для развития, но эта узость будет и защитой тоже — огромным корпорациям просто не захочется до поры до времени возиться с направлениями, не сулящими больших объемов. Но рано или поздно они доберутся и до них.
Прибыль компаний владельцев i`Way стабильна, но не очень велика. А вот участники рейтинга НГС смогли в прошлом году заработать десятки миллиардов рублей.