Двое против «Яндекса»: как две новосибирских компании попробовали конкурировать с цифровым гигантом

Проблемы начались уже с выходом сервиса на более или менее массовое использование. Система требовала постоянных доработок, уточнений и исправлений, что существенно увеличило и без того немаленький бюджет. Пользователи жаловались не только на сбои, но и на то, что по обещанной приложением цене к ним почему-то никто не ехал, хотя до вызова система показывала большое количество «свободных машин».

Подобного рода сложности были, в общем, неизбежны при внедрении любой разработки. Но поскольку модель «Таксисто» предполагала выход на рентабельность только при достаточно большом количестве заказов, то ресурсов для простого поддержания работы сервиса он требовал с самого начала всё больше и больше. Может быть, у новосибирской компании и был шанс выйти хотя бы на уровень безубыточности, а потом привлечь дополнительные средства для дальнейшего развития. Но потом случилось страшное: где-то через год после запуска «Таксисто» в Новосибирск пришли одновременно Uber и «Яндекс.Такси», имевшие несопоставимо большие ресурсы — как финансовые, так и просто человеческие.