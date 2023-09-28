В Новосибирске закрывается последнее заведение новой сети кофеен — владелец потерял 35 млн рублей

Создатель сети кофеен Yellow Door Александр Долгов объявил о завершении проекта и продаже последнего заведения в Новосибирске. Свои потери он оценил в 35 млн рублей.
Создатель Yellow Door объявил о закрытии проекта своём телеграмм-канале, предложив купить единственное оставшееся заведение.
— Рассмотрю предложения методом аукциона, кто предложит самую высокую цену, тому и продам. Если не продам, то просто закроем, написал предприниматель.
Как можно понять из текста поста, на проект Долгов потратил 18 млн «своих денег» и ещё 12 млн + 6 млн процентов должен будет вернуть инвесторам.
— Год мы пробовали найти новую бизнес модель и сделать экстра результат, поменяли 4 команды управления и, сменив 3 концепции, так и не нашли то, что бы делало экстра прибыль. Стандартных значений выручки в 20–35 тысяч в день добиваться у нас получилось. Но дальше не росло. А если не растет, то смысла поддерживать такой бизнес нет. Мы целились в проект с выручкой 3 млн на точку, пишет Долгов.
Первая точка Yellow Door открылась на «Гастрокорте» на месте, где до этого работало заведение другого, более успешного проекта Долгова Cheburek.me. Потом последовало заведение на Красном проспекте, 17 и точка в микрорайоне «Европейский берег». Компания Долгова так же успела продать несколько франшиз, по которым так же заработали заведения в других городах. Сейчас все они закрыты.
Первоначально Yellow Door предлагала кофе и римскую пиццу, потом в меню появились вафли, в этом году концепцию поменяли, заменив то и другое на сэндвичи в японском стиле. Кроме того, для проекта было разработано приложение для смартфонов, позволявшее делать заказ заранее и получать дополнительные бонусы. Но, судя по всему, успеха это так же не принесло. В последнем работавшем заведении на Красном проспекте зачастую было пусто.
Стеклянная пристройка, в которой работает последняя кофейня сети, похоронила уже не один проект. Первым её арендатором был вьетнамский фаст-фуд Kung Pho, за ним последовала точка Kebab Hub, которая не продержалась тут и года. Самое первое заведение этого проекта на площади Калинина, кстати, до сих пор успешно работает.