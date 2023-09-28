В Новосибирске закрывается последнее заведение новой сети кофеен — владелец потерял 35 млн рублей

Как можно понять из текста поста, на проект Долгов потратил 18 млн «своих денег» и ещё 12 млн + 6 млн процентов должен будет вернуть инвесторам.

— Год мы пробовали найти новую бизнес модель и сделать экстра результат, поменяли 4 команды управления и, сменив 3 концепции, так и не нашли то, что бы делало экстра прибыль. Стандартных значений выручки в 20–35 тысяч в день добиваться у нас получилось. Но дальше не росло. А если не растет, то смысла поддерживать такой бизнес нет. Мы целились в проект с выручкой 3 млн на точку, пишет Долгов.