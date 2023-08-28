В новосибирском ритейле сменился лидер — «Мария Ра» упала на второе место по количеству магазинов

Владельцы «Марии Ра», впрочем, не намерены отдавать новосибирский рынок и развивают своё присутствие на нем не только в сфере продовольственного ритейла. Им принадлежит Новосибирский «Центральный рынок», посещаемость которого в последний год существенно выросла за счёт развития «Гастрокорта». А с недавних пор один из павильонов рынка работает ещё и как концертная площадка. 19 августа желающие попасть на концерт исполнителя Radio Tapok выстроились в 200-метровую очередь.