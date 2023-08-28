В новосибирском ритейле сменился лидер — «Мария Ра» упала на второе место по количеству магазинов

Сеть «Мария Ра» утратила лидерство по количеству магазинов в административных границах Новосибирска. Согласно последнему обновлению базы 2ГИС, больше торговых точек в городе теперь у сети «Пятерочка».
«Мария Ра» пока по-прежнему лидирует по общему количеству магазинов на карте «Большого Новосибирска» (она включает в себя практически все населенные пункты восточной части Новосибирской области) 2ГИС — 288 торговых точек (против 281 у «Пятёрочки»). Однако в административных границах города у неё теперь на один супермаркет меньше — 206 магазинов против 207 магазинов у «Пятёрочки». Новый магазин открылся в Калининском районе.
«Мария Ра» пришла на новосибирский рынок в 2005 году и обошла конкурентов по количеству торговых точек в ноябре 2018 года. С тех пор компания из Барнаула сохраняла лидерство открывая новые торговые точки, нарастив своё присутствие со 143 магазинов (в Новосибирске) до 206 магазинов сегодня.
«Пятерочка» выходила на рынок Новосибирска дважды. Сначала в середине 2000-х, когда эту сеть взялась развивать по франшизе группа «Новые торговые системы». Но уже через несколько лет владелец бренда — столичная компания X5 Retail Group расторгла договор с франчайзи и новосибирские «Пятерочки» были переименованы в «Универсамы удачных покупок». Самостоятельно X5 пришла в Новосибирск только в 2016 году. В ноябре 2018-ого, когда «Мария Ра» вырвалась вперёд, «Пятерочка» занимала по количеству торговых точек лишь четвёртое место с 78 магазинами (на втором и третьем были «Ярче!» и «Магнит»).
Нынешние показатели явно не предел. X5 готовится вывести на новосибирский рынок ещё одну свою сеть — дискаунтеры «Чижик». Как сообщили в компании, первые торговые точки должны заработать в октябре этого года. В 2ГИС уже появился адрес одной из будущих торговых точек, при этом в X5 говорят, что возможно, первым будет магазин где-то другом месте.
Владельцы «Марии Ра», впрочем, не намерены отдавать новосибирский рынок и развивают своё присутствие на нем не только в сфере продовольственного ритейла. Им принадлежит Новосибирский «Центральный рынок», посещаемость которого в последний год существенно выросла за счёт развития «Гастрокорта». А с недавних пор один из павильонов рынка работает ещё и как концертная площадка. 19 августа желающие попасть на концерт исполнителя Radio Tapok выстроились в 200-метровую очередь.