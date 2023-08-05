«Хорошо, что средств на карте не было»: как Wildberries списывает деньги за несуществующие заказы — истории сибиряков

«Списали с карты, которой не было на сайте»

Это не первая жалоба в редакцию НГС о странных действиях маркетплейса. Так, читатель Андрей сообщил, что оплату возврата товара списали с карты, которую к сайту он не прикреплял.

— Столкнулся с тем, что не получал товар, на сайте открепил карту оплаты, так как продавец не захотел снять заказ или изменить модель, когда через минуту после заказа я понял, что ошибся. Сумма возврата была уже не 50–100, а 300 рублей. Более 10 процентов от стоимости товара, — объяснил сибиряк. — После нескольких недель обнаружил, что с карты у меня списано 300 рублей. WB просто вспомнил 90-е и ведет работу по своим правилам. Точнее, никаких правил у них нет. Пишу в поддержку: «Как вы посмели списать с карты, которой у вас нет на сайте?»