«Хорошо, что средств на карте не было»: как Wildberries списывает деньги за несуществующие заказы — истории сибиряков

Новосибирцы столкнулись со странными операциями от Wildberries с их картами. У сибирячки Татьяны маркетплейс пытался дважды списать деньги за несуществующий заказ, а у другого новосибирца снял оплату обратной доставки с карты, по его словам, не привязанной к сервису. Корреспондент НГС выслушала их истории и узнала, что делать, если с вашим счетом начали происходить странные вещи.
«Хорошо, что на карте не было денег»
Жительница Новосибирска Татьяна 25 июля получила от Wildberries два уведомления — с карты женщины сервис пытался списать 905 рублей.
— В личных кабинетах стали автоматически списываться деньги с привязанных карт за несуществующие заказы, — возмущена Татьяна. — Заказ на 905 рублей я не размещала! И все товары, которые я заказываю, оплачиваю после получения и их проверки на надлежащее состояние. Первое списание попробовали сделать в 5 утра. Хорошо, что на карте в тот момент денег не было и списание не прошло. Но уведомления эти я увидела только на следующий день.
Девушка решила не рисковать. Она заблокировала карту и перевыпустила ее.
«Возможно, ваша карта привязана в другом профиле»
Татьяна обратилась в маркетплейс с жалобами. Скриншоты переписок она предоставила в редакцию НГС.
— Создав обращение в личном кабинете, я получила ответ, что деньги спишутся после получения заказа. И их абсолютно не смутило, что заказ я не размещала, — недовольна сибирячка.
Ей пришлось составлять еще два обращения, чтобы получить в ответ сообщение:
— В данном профиле нет попыток списания на сумму 905 рублей. Возможно, ваша карта привязана в другом профиле, ваших друзей или родных? Спасибо за обращение.
В итоге Татьяна спросила, как отвязать карту. Сейчас она готовит обращение, потому что в такую же ситуацию, по ее словам, попала коллега. С карты женщины таким же образом списали ровно 800 рублей за заказ, которого не было. Банк деньги вернуть не может, так как якобы оформлена подписка.
«Списали с карты, которой не было на сайте»
Это не первая жалоба в редакцию НГС о странных действиях маркетплейса. Так, читатель Андрей сообщил, что оплату возврата товара списали с карты, которую к сайту он не прикреплял.
— Столкнулся с тем, что не получал товар, на сайте открепил карту оплаты, так как продавец не захотел снять заказ или изменить модель, когда через минуту после заказа я понял, что ошибся. Сумма возврата была уже не 50–100, а 300 рублей. Более 10 процентов от стоимости товара, — объяснил сибиряк. — После нескольких недель обнаружил, что с карты у меня списано 300 рублей. WB просто вспомнил 90-е и ведет работу по своим правилам. Точнее, никаких правил у них нет. Пишу в поддержку: «Как вы посмели списать с карты, которой у вас нет на сайте?»
Новосибирец прислал скрин ответа из техподдержки. Маркетплейс ему ответил: если на момент отказа/возврата товара в личном кабинете не привязана карта или привязана карта, на которой недостаточно средств, эта сумма может быть списана с карты, которая ранее использовалась для оплаты товаров на площадке. Деньги Андрею, по его словам, удалось вернуть, но только после обращения с жалобами в банк и полицию.
Корреспондент НГС обратилась в Wildberries с просьбой прокомментировать сложившиеся ситуации.
Что делать, если происходят странные операции со счетом
В сибирском ГУ Банка России посоветовали новосибирцам в таких случаях сразу обращаться в банк.
— Платежно-расчетные операции являются предметом двустороннего договора клиента с банком. Для того чтобы выяснить основания проведения той или иной операции по банковской карте, соответствие их условиям договора, необходимо обратиться непосредственно в обслуживающий клиента банк. На практике для совершения безакцептных списаний с банковского счета компания должна обладать определенными данными, владельцем которых является исключительно владелец банковской карты, — подчеркнули в сибирском ГУ Банка России.
Также в Банке России советуют обращаться в полицию в том случае, если есть признаки того, что в отношении клиента банка были совершены мошеннические действия с использованием персональных данных. Карту при этом надо сразу заблокировать.
Wildberries в последние годы регулярно упоминается в гневных рассказах расстроенных покупателей. То площадка и в грош не ставит работников пунктов выдачи, то раздевает собственных сотрудниц до трусов, то вводит платный отказ от товара. А теперь вообще сама заказывает всё из корзины своих покупателей, используя их банковские карты.