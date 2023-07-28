«У мужа теперь 105 трусов!» Истории россиян, чьи банковские карты опустошил Wildberries

Однако жизнь показала девушке, что и на старуху бывает проруха, — утром 11 июля Ингу разбудил звонок мужа, который ушел на смену. Мужчина кричал что-то нечленораздельное, возмущался и призывал жену к ответу.



— Я спросонья долго пыталась понять, что он от меня хочет, осознала лишь, когда он раз 10 подряд повторил, что с карты списалось 83 тысячи рублей. Спрашивал, что я такое умудрилась купить, а главное — зачем, ведь это были деньги на оплату съемной квартиры и платежи по кредитам. Мне потребовалось минут 20, чтобы понять, что списание сделал Wildberries.

