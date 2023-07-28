«У мужа теперь 105 трусов!» Истории россиян, чьи банковские карты опустошил Wildberries

Маркетплейс бесконечного количества вещей на любой вкус и кошелек Wildberries в последние годы регулярно упоминается в слезливых рассказах расстроенных покупателей. То площадка и в грош не ставит работников пунктов выдачи, то раздевает собственных сотрудниц до трусов, то вводит платный отказ от товара. А теперь вообще сама заказывает всё из корзины своих покупателей, используя их банковские карты. Хотя сами представители WB продолжают уверять, что это системный глюк, баг, «простите, что так вышло, но сами виноваты».
Корреспондент портала 116.RU пообщалась с клиентами Wildberries, которые внезапно обнаружили, что маркетплейс самостоятельно решил заказать всё то, что они месяцами складывали в корзину «на будущее». Списанные с карт суммы оказались внушительными, да и плата за отказ от товаров тоже неслабо ударила по карману незадачливых покупателей.
Король со своими 105 трусами
— Я всегда без проблем занималась онлайн-шопингом, никогда не приходилось делать возвраты, и, слушая рассказы подруг о том, как им пришла бракованная вещь или совершенно не та, что была заказана, только разводила руками. Мне казалось, что они что-то делают не так, ведь что может быть проще, чем покупки в интернете в наше время? — рассуждает
Однако жизнь показала девушке, что и на старуху бывает проруха, — утром
— Я спросонья долго пыталась понять, что он от меня хочет, осознала лишь, когда он раз 10 подряд повторил, что с карты списалось 83 тысячи рублей. Спрашивал, что я такое умудрилась купить, а главное — зачем, ведь это были деньги на оплату съемной квартиры и платежи по кредитам. Мне потребовалось минут 20, чтобы понять, что списание сделал Wildberries.
Девушка обнаружила, что все товары, которые она скрупулезно добавляла в корзину на маркетплейсе, теперь оказались на пути в пункт выдачи. Общение с техподдержкой ничего не дало, Инге предложили отказаться от товаров, которые она якобы сама заказала и оплатила, уже в самом ПВЗ, а затем ждать возврата средств на карту.
— Обидно, что я набирала в корзину разные вариации одних и тех же товаров, чтобы потом выбрать лучшее. Так что мне пришли 105 мужских трусов на любой вкус, 6 плоек для волос и 4 одинаковых черных рюкзака. Отказ от большинства товаров оказался платным, я всё утащила домой, пока жду решения по моему вопросу. Даже при самом хорошем раскладе мы потеряем около 12 тысяч на одних только возвратах.
Сейчас Инга уже спокойнее относится к ситуации, в которую угодила против своей воли. Даже шутит вместе с мужем над тем, что он король со своими 105 трусами. И всё же осадочек, как говорится, остался.
— С Wildberries я точно завязала! Наверное, на всех платформах случаются ошибки системы, но эта компания не хочет признавать свои ошибки и внаглую наживается на своих же постоянных покупателях.
Больше 100 тысяч за детскую чепуху
32-летняя владелица небольшого бизнеса Марина закидывала в корзину маркетплейса всевозможные игрушки и мелочи, о которых просил ее сын, на протяжении года. Каждый раз, когда ребенка увлекала какая-нибудь ерунда, которая была у друзей в детском саду или показывалась в рекламе по ТВ, мальчик просил найти это в интернете. Марина как ответственный родитель добавляла всё на Wildberries и обещала купить. Спустя короткий промежуток времени ребенок терял интерес и просил о чем-то другом.
— Естественно, я не планировала всё это покупать! Просто складировала хотелки сына, о которых он забывал уже на следующий день, чтобы успокоить в моменте! В итоге с меня списали 113 тысяч рублей и отправили Хаги Ваги, поп-иты, светящиеся роликовые коньки, набор для вышивания, аппарат для выжигания по дереву, лазерные указки, брелки с вываливающимися глазами и прочую дрянь. Мы на эти деньги рассчитывали путевки на море взять, — возмущается Марина.
Женщине удалось вернуть большую часть своих денег, однако за возврат товаров на склад с нее удержали около
— Отделалась малой кровью, я считаю, но сама ситуация — полнейшее безобразие! Отвязала свою карту от всех онлайн-магазинов после этого, а чертов Wildberries удалила.
«Спасибо, Wildberries, я снова плачу каждый день»
Студент 2-го курса КФУ Вадим поделился своей печальной историей о списании денег маркетплейсом. И самое грустное в ней — не сумма, которую парень потерял из-за ошибки Wildberries, а то, к чему это привело.
— Я давненько не пользовался Wildberries, и он неприятно о себе напомнил внезапным списанием 15 тысяч рублей с моей карты. Сумма небольшая, но дело даже не в деньгах, я уже получил возврат с небольшим удержанием. Когда я еще заказывал там, складывал в корзину товары для своего пса Рикки — автоматическую поилку, новую лежанку, игрушки. Мой друг ушел на радугу в конце мая, и для меня это было очень тяжелым ударом. К июлю я, кажется, потихоньку начал успокаиваться, и тут эта покупка... Спасибо, Wildberries, я снова плачу каждый день и чувствую себя отвратительно, — переживает Вадим.
Напомним, в середине июля пользователи маркетплейса Wildberries начали делиться в социальных сетях историями о том, что товары в их корзинах оформились в заказы сами по себе.
Пресс-служба компании долго хранила молчание, но
— Как показывает наша практика, 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например, дети, пока смотрят мультики или играют с устройством. Последствия подобных «детских шалостей» весьма существенны: товары могут быть заказаны на другой конец страны, при этом компания и предприниматели несут дорогостоящие затраты на логистику и обработку заказов, — сообщили в Wildberries.
Пользователям порекомендовали «быть бдительными», не давать информацию об аккаунтах третьим лицам и, что самое главное, не хранить заинтересовавшие вещи в корзине — для этого, как уточнили в компании, есть специальный раздел «Избранное».