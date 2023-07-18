«Это приведет к массовому закрытию супермаркетов»: ритейлеров встревожил новый законопроект депутатов Госдумы — что они придумали

О том, что законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в супермаркетах, внесен в Госдуму, в своем Telegram-канале первым сообщил один из авторов законодательной инициативы — глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), пишет «Российская Газета» (официальный печатный орган российского правительства).



— Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.