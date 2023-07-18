«Это приведет к массовому закрытию супермаркетов»: ритейлеров встревожил новый законопроект депутатов Госдумы — что они придумали

Депутаты Госдумы предложили запретить торговлю алкоголем в супермаркетах — соответствующий законопроект внесе в Госдуму. Народные избранники объясняют свою инициативу необходимостью борьбы с алкоголизмом. Участники рынка и эксперты, впрочем, отмечают, что единственным реальным результатом такого ограничения может стать рост количества маленьких алкомаркетов. Подробности — в материале Стаса Соколова.
О том, что законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в супермаркетах, внесен в Госдуму, в своем Telegram-канале первым сообщил один из авторов законодательной инициативы — глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), пишет «Российская Газета» (официальный печатный орган российского правительства).
— Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта надеются, что таким образом можно будет снизить спонтанные покупки алкоголя, когда люди, приходя в супермаркет для того, чтобы купить продукты, покупают заодно и алкоголь.
— Спиртное убивает — и неумеренными дозами, и контрафактом в сомнительных точках, и пьяными драками. Однако очередной «сухой закон» не нужен, достаточно убрать алкоголь из розничных продуктовых магазинов в специализированные, где, кроме спиртного, больше ничего на витринах не будет. Никаких «спонтанных покупок бутылочки», когда пришел в продуктовый за хлебом! И вход в такие спецмагазины — в режиме 18+, — поясняет Нилов.
В самой по себе идее выделения отдельных товарных групп с запретом их продажи в супермаркетах нет ничего уникального. Во Франции, например, в супермаркетах не продают табачные изделия — торговля ими разрешена только в специализированных точках, которые, как правило, размещаются в барах. Одна из мотиваций такого ограничения — поддержка малого бизнеса. В США в супермаркетах часто (это зависит от штата) нельзя купить крепкий алкоголь — для такого вида товаров есть специализированные магазины.
Другими словами, инициатива депутатов, в принципе, не противоречит мировой практике. Тем более что в России давно действуют ограничения на торговлю спиртным, которые когда-то выглядели непривычно. В первой половине 90-х годов, например, водку можно было купить в любом ларьке, сегодня же для торговли алкоголем крепостью выше 5,6% нужно приобретать специальную лицензию. Кроме того, продажа спиртного любой крепости запрещена вблизи образовательных и спортивных учреждений, а также в ночное время.
Тем не менее полный запрет на торговлю алкоголем в супермаркетах действительно может серьезно повлиять на структуру ритейла. Правда, не в том направлении, которое планируют депутаты.
Крупные торговые сети, куда НГС обратился за комментарием, либо отказались говорить «об инициативах», либо просто не ответили на запрос. Управляющий одной из них на условиях анонимности предположил, что ритейл попробует решить проблему на уровне своих собственных лоббистов.
— На каждого активного депутата найдутся другие депутаты или позиция Минпромторга, — шутит собеседник НГС.
По мнению эксперта, если такое решение всё же будет принято, основными бенефициарами нововведений на первых порах могут стать сети алкомаркетов, которые получат дополнительных клиентов и возможность открывать магазины буквально на каждом углу.
— Найти площадку для «Красного и Белого» гораздо проще, чем для «Пятерочки», — считает ритейлер.
Но крупные сети всё равно не упустят этот рынок. В прошлом году, например, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») стала крупнейшим российским импортером вина — собственный импорт позволяет снижать издержки и предлагать более низкие цены. «Ашан» также расширил в этом году собственный импорт, предлагая алкоголь под собственными марками или разлитый специально для компании.
В сети «Галерея вин» (старейший ритейл-проект Новосибирска в сфере торговли алкоголем) считают, что если такие ограничения введут, ритейлеры просто переведут торговлю алкоголем в новое юрлицо. Сеть «Магнит» в 2019 году даже тестировала такой формат, правда, решив впоследствии от него отказаться.
— Просто везде начнут открываться алкомаркеты «Пятерочки», «Магнита» и других сетей. И торговых точек, где можно будет купить алкоголь, станет еще больше, — предположила менеджер сети «Галерея вин» Анна.
Создатель сети «Фермер Центр.РФ» и бывший топ-менеджер компании «Холидей» Илья Сухарев отмечает, что в случае если торговлю алкоголем убрать из супермаркетов вовсе, то многие из них просто закроются.
— Доля алкоголя в супермаркетах — 6–8%, маржа магазинов в среднем, допустим, даже 25%. При падении оборота на эти 6–8% (а оборот упадет еще больше, потому что с алкоголем покупают разную сопутку), фактически чистая прибыль упадет на 1,5%. Эти полтора процента у ряда супермаркетов — это вся чистая прибыль. У многих — значительная часть чистой прибыли. Запрет на продажу алкоголя приведет к закрытию очень большой части супермаркетов. Не единичному, а массовому, — говорит он.
Некоторые магазины, впрочем, уже работают по системе двух касс. В супермаркете «Сотый» на Красном проспекте весь алкоголь сейчас размещен в проходе, ограниченном двумя полками с кассой и закрывающейся перегородкой на входе. В этом случае идея скорее в том, чтобы сократить количество конфликтов на кассе, когда желающие купить спиртное пытаются сделать это после 22:00. Но такой подход можно использовать и для формального выполнения новых требований, если они будут введены законодателями.
В Новосибирске и без всяких ограничений для обычного продовольственного ритейла сегмент алкомаркетов растет, как на дрожжах. Сегодня, по данным 2ГИС, в городе работает уже 177 точек «Красного и Белого» и 109 «Бристоль» (обе сети принадлежат одному владельцу — «Меркури групп»). Это уже почти столько же, сколько у лидера местного рынка — сети «Мария Ра». Кроме того, активно развиваются местные сети, такие как «Сомелье» (специализируется на вине), у которой работает уже 43 магазина, и «Алкостресс» с 21 точкой.
Тем временем на сибирский рынок готовится выйти крупная сеть дискаунтеров «Чижик» крупнейшего российского ритейлера X5. С тем, чем эти магазины отличаются от «Пятерочек», разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.