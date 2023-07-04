«Покупаешь сам на 1000 — получаешь 2500»: как «Почта России» конкурирует с доставками — почтальоны носят гречку и макароны

Социальная миссия

По словам читателя НГС (он предпочел сохранить анонимность), его мать предпочитает получать пенсию не на карту, а наличными. До какого-то момента она это делала сама на почте, но потом ей предложили доставлять деньги на дом — с тех пор каждый месяц к ней приходит почтальон. С некоторых пор он стал приносить с собой большую сумку с продуктами и бытовыми мелочами, которые предлагает купить.



— Особенно не уговаривает, но всегда готов показать свой товар. Цены такие же, как в магазинах на почте, — заметил собеседник НГС.

