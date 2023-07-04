«Покупаешь сам на 1000 — получаешь 2500»: как «Почта России» конкурирует с доставками — почтальоны носят гречку и макароны

Читатель НГС, придя в гости к матери-пенсионерке, застал у нее почтальона. Оказалось, что принес он не только пенсию, но и целую сумку с продуктами, которые предлагал купить. Выяснилось, что подобная роль коммивояжёров уже даже стала привычной для почтальонов. Обозреватель НГС выяснил, что заставляет сотрудников почты приторговывать гречкой и макаронами — разгадка оказалась неожиданной.
Социальная миссия
По словам читателя НГС (он предпочел сохранить анонимность), его мать предпочитает получать пенсию не на карту, а наличными. До какого-то момента она это делала сама на почте, но потом ей предложили доставлять деньги на дом — с тех пор каждый месяц к ней приходит почтальон. С некоторых пор он стал приносить с собой большую сумку с продуктами и бытовыми мелочами, которые предлагает купить.
— Особенно не уговаривает, но всегда готов показать свой товар. Цены такие же, как в магазинах на почте, — заметил собеседник НГС.
В отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь АО «Почта России» на вопрос о почтальонах-коммивояжёрах ответили, что продукты на продажу они носят давно — это не нововведение.
— Доставка товаров на дом — это важная часть социальной миссии, которую выполняет «Почта», обеспечивая доступность продуктов и товаров народного потребления для пожилых и маломобильных людей. В частности, во время пандемии почтальоны очень помогали таким клиентам, поскольку многие из них буквально не имели возможности выходить из дома.
В должностной инструкции почтальона прописано, что он обязан осуществлять доставку почтовых отправлений, почтовых переводов, пенсий и социальных пособий, периодических печатных изданий, корреспонденции, рекламных материалов и товаров народного потребления, добавили в отделе маркетинга.
Клиенты «Почты России» могут заранее составить список необходимых продуктов из ассортимента почтовых отделений и обратиться к своему почтальону — тот бесплатно доставит заказ при очередном визите. Если клиент не обговорил заранее свои потребности, почтальон берёт с собой товары, наиболее востребованные у жителей своего доставочного участка.
По словам представителей «Почты России», почтальоны получают вознаграждение к окладу в размере 6% от суммы всех проданных товаров.
Дороже, чем в «Пятерочке», но выгодно
Обозреватель НГС поговорил с двумя почтальонами, которые рассказали, что носить продукты на продажу их никто не заставляет — это просто способ дополнительного, пусть и небольшого заработка.
Один из опрошенных работников «Почты России», представившийся как Евгений Михайлович, сказал, что видит в этом даже некоторую социальную миссию.
— Эти старики, которым мы пенсию носим, они же часто очень одинокие люди. Почтальон — это чуть ли не единственный посторонний человек, который к ним приходит домой. И продукты — это дополнительный знак внимания. К тому же многим физически трудно уже носить сумки с крупой или стиральным порошком, — говорит Евгений.
Еще один почтальон по имени Денис рассказал, что учится в вузе и на почте подрабатывает. По его словам, участие в продаже продуктов добровольное, а мотивация у продавцов несколько иная.
— Там странная система. Если ты продал на тысячу продуктов, то тебе платят премию 2,5 тысячи в месяц. Многие просто покупают эти продукты для себя или родственников, и всё. Даже если получается чуть дороже, чем в «Пятерочке», то всё равно выгодно, — говорит Денис.
Сам Денис ни разу продукты непосредственно получателям корреспонденции не продавал, хотя тоже не видит в этом большой проблемы. По его словам, если бы кому-то действительно нужно было принести гречки или консервов, он отнесся бы к этому как к обычным почтовым отправлениям.
«Почта России» начала торговать продуктами в своих магазинах в 2019 году. Поначалу встроенные магазины появились в нескольких отделениях, но сейчас такая точка продаж есть даже в здании Главпочтамта на перекрестке Ленина и Советской. Продукты и товары там продаются чуть дороже, чем их можно найти в крупных сетях. Но «Почта России» предлагает также некоторые эксклюзивные позиции — конфеты и игрушки с ее символикой.