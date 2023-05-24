Займет ли место новосибирской IKEA арабский аналог? Отвечает глава Минпромторга НСО

Министр торговли и промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил, что пока неизвестно, какая торговая сеть откроется на месте IKEA. Ранее стало известно, что в Россию планирует прийти арабская сеть Home Box — ее называют аналогом шведской компании. Первый магазин может открыться в Москве до конца 2023 года, сообщают «РИА Новости недвижимость».
— Обычно такие переговоры ведутся на федеральном уровне, потому что сеть IKEA — достаточно масштабная сеть, и уровень принятия решений будет соответствующий. Пока в правительство Новосибирской области никто не обращался. Наверняка найдется инвестор, но как скоро это будет, пока непонятно, — прокомментировал перспективу открытия новой сети Андрей Гончаров.
Как сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан, в ближайшие пять лет в стране могут появиться до 20 магазинов Home Box.
— В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года, — цитирует Камела Шабана «РИА Новости Недвижимость».
IKEA остановила работу в Новосибирске в начале марта 2022 года. Спустя год, по словам Андрея Гончарова, площадка оставалась невостребованной.