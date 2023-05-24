Займет ли место новосибирской IKEA арабский аналог? Отвечает глава Минпромторга НСО

Министр торговли и промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил, что пока неизвестно, какая торговая сеть откроется на месте IKEA. Ранее стало известно, что в Россию планирует прийти арабская сеть Home Box — ее называют аналогом шведской компании. Первый магазин может открыться в Москве до конца 2023 года, сообщают «РИА Новости недвижимость».