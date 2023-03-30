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Что сейчас происходит на площадке IKEA? Отвечает министр промышленности НСО

Товар еще мог остаться на складах магазина

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Претендентов на площади IKEA в Новосибирске пока нет

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Торговые площади IKEA остаются невостребованными — о покупателях и арендаторах в Минпромторг Новосибирской области никто пока не сообщал.

— У меня нет никакой информации на данной момент — ни от руководства компаний, ни от организаций, которые потенциально заинтересованы в приобретении бизнеса. Предпосылок к переформатированию или продаже пока нет. Предполагаю, что какое-то количество нереализованного товара есть на площадке. Всё распродать под ноль невозможно, — отметил Андрей Гончаров, министр промышленности и торговли Новосибирской области.

Ранее стало известно, сколько работников магазина IKEA были уволены и обратились в центры занятости.

ИКЕАИКЕА в НовосибирскеМинпромторг Новосибирской областиТорговля
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