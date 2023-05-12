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Цех по производству булочек украл электричество на 2,5 млн — полиция возбудила дело

Владелец уже возместил ущерб

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Сотрудники предприятия использовали электричество, но не платили за него

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Уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили в Новосибирске — его подозревают в воровстве электричества для производства хлеба. Об этом стало известно после проверки прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, в Ленинском районе на Олимпийской, 87 стоял цех по выпечке хлебобулочных изделий. Во время проверки выяснилось, что предприятие незаконно подключилось к электросетям, что позволило использовать электричество без учета:

— Обнаружено нарушение учета электрической энергии, выразившееся в выводе нагрузки из-под прибора учета путем отключения шин с трансформаторами тока по фазам В и С, и установка соединительных проводников без трансформаторов тока, — сообщили в прокуратуре.

В результате действий сотрудников организации «РЭС» понес ущерб более 2,5 миллиона. Прокуратура направила материалы проверки в полицию, там возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). При этом владелец цеха уже возместил ущерб.

По данным 2ГИС, на Олимпийской, 87 находится организация «Хлебник-НСК», ее директор — Жора Дабагян. На момент публикации в компании не ответили на звонки НГС.

Ранее НГС писал о том, как в Красноярске задержали двух лжеэлектриков из Новосибирска. За полтора часа предполагаемые аферисты похитили у пенсионеров порядка полутора миллионов рублей.

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