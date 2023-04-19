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Под Красноярском поймали лжеэлектриков из Новосибирска, которые за полчаса похитили полмиллиона у старушек

«Гастролеров» нашли по машине, ее остановили инспекторы ГИБДД

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Мужчины представлялись электриками и похищали у старушек деньги

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В районе Боготола задержали лжеэлектриков, которые за полчаса похитили почти полмиллиона рублей у пожилых женщин в Красноярске, сообщили в пресс-службе полиции.

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Видео: пресс-служба полиции

Днем 19 апреля в полиции рассказали, что в Свердловском районе двое мужчин представились электриками и проникли в квартиру пожилой женщины под предлогом проверить проводку. У нее они похитили 400 тысяч рублей. Через 25 минут по такой же схеме на этой же улице у другой пожилой женщины похитили еще 36 тысяч.

Если вы пострадали от них, позвоните в полицию

Если вы пострадали от них, позвоните в полицию

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Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мошенники, и передали информацию наружным нарядам и дорожным полицейским. Удалось отследить, что подозреваемые пытаются скрыться и едут в сторону Новосибирской области.

Машину с ними задержали в районе Боготола.

— Сначала их тормознули госавтоинспекторы. Они сымитировали остановку для проверки документов, а сами дали знак оперативникам МО МВД России «Боготольский», которые в мгновение ока провели задержание водителя и пассажиров, — рассказывают в полиции.

Подозреваемых оказалось четверо. Это «гастролеры» из Новосибирска. Полицейские просят пострадавших от действий лжеэлектриков позвонить по номеру 102.

Ранее Новосибирский областной суд рассмотрел апелляции омичей Евгения Кавуна и Ирины Урбах, которые проходят обвиняемыми по делу о взрыве бытового газа в доме на Линейной. Оба пытались оспорить решение суда о заключении под стражу.

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