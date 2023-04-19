Под Красноярском поймали лжеэлектриков из Новосибирска, которые за полчаса похитили полмиллиона у старушек

Днем 19 апреля в полиции рассказали, что в Свердловском районе двое мужчин представились электриками и проникли в квартиру пожилой женщины под предлогом проверить проводку. У нее они похитили 400 тысяч рублей. Через 25 минут по такой же схеме на этой же улице у другой пожилой женщины похитили еще 36 тысяч.

